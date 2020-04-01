美國武漢肺炎疫情慘重，美國白宮今天首度公布武漢肺炎死亡人數預估值，估計全美死於武漢肺炎人數高達10-24萬人，總統川普直言，未來2周「非常、非常痛苦」，籲請美國民眾為艱難的日子做好準備。

全美確診人數飆破18萬人，直逼19萬人，死亡人數達到3873人，超過2001年911恐怖攻擊事件當年死亡人數3000人。

美國總統川普今天在白宮防疫記者會上表示，對美國人民來說，在接下來30天遵守這些指導方針是絕對重要的，這是生死攸關的問題。他強調，未來2周「非常、非常痛苦」，呼籲美國民眾為艱難的日子做好準備。

白宮應對疫情小組成員比克斯（Deborah Birx）展示了預估模型，說明社交疏離可以幫助預防潛在的死傷。比克斯表示，就算遵守了嚴格的社交疏離政策，但預估仍會造成10-24萬死亡，超過了美國人在越戰的死亡人數。

比克斯說，「沒有什麼靈丹妙藥，沒有神奇的疫苗或療法，僅僅是行動」，我們的每一個行為都轉化成某種東西，改變了未來30天內這種病毒大流行的進程。

川普則解釋，根據這個預估模型，如果不採取緩解措施，美國可能會有220萬武漢肺炎患者死亡，他已經在上週末要求全美執行社交疏離的指令延長30天，至4月30日。

副總統彭斯也表示，採取的緩解疫情的措施正在產生影響，「我們有理由相信它正在發揮作用，不要氣餒。」