世界衛生組織研究發現，焦慮病人中只有不到 28% 因此病接受治療，加上醫院把精神科和其他生理疾病的科別鮮明地劃分開來，其實生理和精神f一體的，我們並不是機器人。圖/擷取自Pixabay

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一項世界性大規模的最新調查指出，焦慮障礙的10 名病人中只有 1 名得到充分的治療，而即使在高收入國家也只有 1/3 病人接受了治療。世界衛生組織委託的一項新研究發現，焦慮病人中只有不到 28% 因此病接受治療，而接受「可能充分」治療的人數不到 10%。這篇在期刊 Depression and Anxiety 中的研究，作者們說這些結果顯示，我們都需要提高對焦慮障礙的認識和治療。

台灣每年新增精神病患超過4000人得了憂鬱症，中研院一篇登上《刺胳針》（The Lancent）的論文指出，台灣常見精神疾病的盛行率從11.5%遽升到23.8%。最新的衛福部統計，因慢性精神病領到重大傷病證明有20萬人。精神疾病容易發生，治療上又是長期性，該研究說，台灣常見精神疾病像憂鬱症、焦慮症等，主要是受經濟轉型、失業、婚姻等因素影響。這篇國際級論文嚇壞了國人！上列數據，還只是求醫確診的人口，一般人有精神疾病經常是諱疾諱醫，實際的精神疾病人口，保守估計至少10倍以上。

醫學昌明的今天，醫院仍然把精神科和其他生理疾病的科別鮮明地劃分開來。事實上，生理和精神是一體的，不論哪一科的醫生看病，如果他只看病理檢驗結果就驟下診斷，而沒有和病人聊上幾分鐘，了解病人的心理狀態，那麼看病就只看一半。

2004年諾貝爾物理學獎得主弗蘭克•維爾切克(Frank Wilczek)，在他所著的《存在之輕》說 : 「在一些糟糕的科幻小說中，有時機器人會驚覺自己僅僅只是機器罷了。我們人類會不會也有類似機器人的發現？然而， 意識到精神和物質一體後，我們在當下就能感受到這種美好。」維爾切克的比喻太好了，你曾經驚覺自己是一部機器嗎？這種怪念頭，平常應該部會發生；如果我沒猜錯的話，只有你進了醫院，或和醫生談過疾病，你才會懷疑自己是不是一部機器，因為你發現，他對疾病，對人體運作，對治療計畫的解釋全是物質的，是機械的，使你不得不懷疑你是一部機器。

維爾切克還說了一個有趣的事例。他說 :「以下是一個相關的思維實驗：想像一台人工智 能機器擁有和人類相似的洞察力，能制訂自己的藍圖。它會怎麼做呢？我認為它首先想的極有可能是改善自己的性能：處理器速度可以更快，記憶容量可以更大，最重要的是，獎勵機制的力度要更大！」一點都沒錯，機器人可能有一天會比人更聰明，但是有些事，「他」永遠無法享受，那就是受到鼓勵時的喜悅和產生奮進的力量。

做為一個物理學家，維爾切克非常期待大家不要「太過物理」地去理解人類自己，他說 : 「恕我直言，當我們對人類思維如何運轉有了更深的理解，進而得到有力且清晰的概念時，關於自由意志和意識的永久模糊性問題將不復存在。如果感知之門得到淨化，對人類而言，一切都將是無限的。」