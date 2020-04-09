只要能熬過疫情挑釁，所有人都會重生活存，請牢牢記著：「挺住，才有來日。挺不住，就到急診室。隔離，人權沒了。不隔離，人全沒了。」圖／Pixabay，民報後製

社交距離規定要求在社交場合中，彼此保持六英尺遠的距離，這意味著間隔六英尺，遠勝於被埋入地下六英尺。居家避疫或就地庇護要求您不要隨意外出，除非它是有關購買食物、或健康醫藥等基本需求。它告訴您在家裡休息，總要比永世安息好。

自從COVID-19新冠病毒爆發以來，因它源自中國武漢，故得名武漢肺炎。疫情隨後擴散到日本、韓國，接著擴散到伊朗、義大利、西班牙、德國、英國，然後隔洋跨海到美國，現在它已遍佈全球，成為舉世的「大流行病」。

起初，武漢當地第一線醫務人員如李文亮醫師等，於2019年12月曾吹哨警告他的同業醫護人員，該病毒類似非典的嚴重急性呼吸道綜合症。但是幾天後，他被公安人員召喚，以簽署一份告誡書，承認所言不實是假消息、虛假的陳述。中國從一開始就著手掩蓋事實真相，終致病毒擴散蔓延到全世界。總說，習近平主席並不是唯一應受譴責的人，還有世衛組織秘書長譚德塞，他一路吹捧捏造，讚美習近平的公開、透明，真是鬼打架，直到3月11日才宣布，這是大流行病。借故拖延、掩蓋疫情，終致不可收拾，使全球陷入空前地混亂和危機。現在歐美等多個國家都摩拳擦掌、磨刀霍霍，等疫情過後要向習近平、譚德塞討伐算總帳。真是夭壽骨！

譚德塞掩蓋疫情吹捧中國

在疫情嚴重襲擊全球世人後，中國政府怕了企圖甩鍋，將責任歸咎於美國士兵，說他們把病毒帶到中國，這使川普總統憤怒、稱它為「中國病毒」。更惡毒的是，中國政府有計劃地鼓吹全球海外中國人，大舉收購口罩、擦拭酒精、速溶洗手液、消毒劑及其他防疫醫護用品，共計多達22億份口罩，幾乎買斷當時全球所有庫存，然後寄回中國。一位在佛羅里達州的中國女，買了一卡車口罩，還自拍得意地說，她不會給美國人留下任何一個口罩。真是一個可惡、狠毒，令人噁心的中國女。現在中國掌握全球口罩的支配權，邀脅買5G配口罩，要各國向他磕頭懇求才肯賣，嚴然以懸壺濟世、救世主自居。賊子扮警察、啥事都敢掰、真是有夠無恥！

大多數歐洲人不習慣帶口罩，他們認為只有患病的人戴著口罩，而普通人會盡量規避遠離。但是，除了保持社交距離外，戴口罩卻是預防飛沫感染的最佳方法。在英國，他們最初提出佛系防疫理論，作為政府抗疫準則。然而在全國廣受大規模感染之後，他們意識到必須有效隔離，並且封城才能扼阻病毒。更令人錐心的是，英相強森也住進加護病房。畢竟，我們都從經驗和錯誤中，學習成長、吸取教訓，但誰知代價，竟會是如此慘痛昂貴。

台灣醫療團隊贏得舉世推崇

台灣距離中國僅只130公里，早期被預估將會是中國境外，遭受疫情蹂躪最慘的國家。但是台灣人從2003年SARS襲擊中，吸取了非常慘痛的經驗。因此台灣政府這次能謹記教訓，迅速做出反應，提前部署。政府建議所有人民：勤洗手、戴口罩、量體溫、保持距離、避免人群擁擠、切勿用未洗淨之手接觸摸臉。由台灣精密機械英雄們組成的台灣口罩國家隊，在短短25天內，組裝了60條口罩生產線，之後又擴展到92條生產線。現在每天的生產量超過1300萬片，足以滿足國內人民的需求。行有餘力，台灣捐贈了1000萬片口罩給世界，向國際社會伸出了友誼雙手。台灣醫療團隊，真是有料、毫不含糊，贏得舉世推崇與好評，確實讓台灣人與有榮焉。蔡英文總統說：是的，台灣可以提供幫助，台灣也正在提供幫助。

自力自強、自力更生的台灣，雖然沒有獲得世界衛生組織的資訊與協助，卻能在世衛不理與中國疫情夾攻下存活，其抗疫的努力與付出，贏得了全世界的尊重和掌聲。但是，這並不意味著台灣，已獲有這起流行病的免疫。在為期四天的清明節假期中，成千上萬的遊客接踵而來、聚集在恆春、花蓮、阿里山等風景名勝區，沒有保持適當的社交距離，沒有帶上口罩令人傻眼。看看前些時，日本在開懷踏春賞櫻之後，現在他們已面臨封閉東京等七都城的窘境，真的很恐怖。台灣疫情幾時會炸開引爆、真是令人提心吊膽。

義大利歌手法奇內蒂羅比Roby Facchinetti，演唱了一首歌曲〈Rinascerò，Rinascerai〉：「我會重生，您會重生」，給人們帶來希望，並幫助大家克服絕望驚恐沮喪。他說：「這些日子改變我們的生活，但是這次我們將學到更多。我們一生都與命運抗爭搏鬥，而每次我們都贏了。當疫情過後，我們將再次觀賞星辰。我會重生。您會重生。」

是的，我們所有人都會重生活存，只要我們能熬過疫情的挑釁。希望我們的年輕人牢牢記著：「挺住，才有來日。挺不住，就到急診室。隔離，人權沒了。不隔離，人全沒了。」（Hold on, I’ll see you. Unable to hold on, ICU. Quarantine, there is no human rights. Not quarantine, right no human. ）