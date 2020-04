社交距離規定要求在社交場合中,彼此保持六英尺遠的距離,這意味著間隔六英尺,遠勝於被埋入地下六英尺。居家避疫或就地庇護要求您不要隨意外出,除非它是有關購買食物、或健康醫藥等基本需求。它告訴您在家裡休息,總要比永世安息好。

自從COVID-19新冠病毒爆發以來,因它源自中國武漢,故得名武漢肺炎。疫情隨後擴散到日本、韓國,接著擴散到伊朗、義大利、西班牙、德國、英國,然後隔洋跨海到美國,現在它已遍佈全球,成為舉世的「大流行病」。

起初,武漢當地第一線醫務人員如李文亮醫師等,於2019年12月曾吹哨警告他的同業醫護人員,該病毒類似非典的嚴重急性呼吸道綜合症。但是幾天後,他被公安人員召喚,以簽署一份告誡書,承認所言不實是假消息、虛假的陳述。中國從一開始就著手掩蓋事實真相,終致病毒擴散蔓延到全世界。總說,習近平主席並不是唯一應受譴責的人,還有世衛組織秘書長譚德塞,他一路吹捧捏造,讚美習近平的公開、透明,真是鬼打架,直到3月11日才宣布,這是大流行病。借故拖延、掩蓋疫情,終致不可收拾,使全球陷入空前地混亂和危機。現在歐美等多個國家都摩拳擦掌、磨刀霍霍,等疫情過後要向習近平、譚德塞討伐算總帳。真是夭壽骨!

譚德塞掩蓋疫情吹捧中國

在疫情嚴重襲擊全球世人後,中國政府怕了企圖甩鍋,將責任歸咎於美國士兵,說他們把病毒帶到中國,這使川普總統憤怒、稱它為「中國病毒」。更惡毒的是,中國政府有計劃地鼓吹全球海外中國人,大舉收購口罩、擦拭酒精、速溶洗手液、消毒劑及其他防疫醫護用品,共計多達22億份口罩,幾乎買斷當時全球所有庫存,然後寄回中國。一位在佛羅里達州的中國女,買了一卡車口罩,還自拍得意地說,她不會給美國人留下任何一個口罩。真是一個可惡、狠毒,令人噁心的中國女。現在中國掌握全球口罩的支配權,邀脅買5G配口罩,要各國向他磕頭懇求才肯賣,嚴然以懸壺濟世、救世主自居。賊子扮警察、啥事都敢掰、真是有夠無恥!

大多數歐洲人不習慣帶口罩,他們認為只有患病的人戴著口罩,而普通人會盡量規避遠離。但是,除了保持社交距離外,戴口罩卻是預防飛沫感染的最佳方法。在英國,他們最初提出佛系防疫理論,作為政府抗疫準則。然而在全國廣受大規模感染之後,他們意識到必須有效隔離,並且封城才能扼阻病毒。更令人錐心的是,英相強森也住進加護病房。畢竟,我們都從經驗和錯誤中,學習成長、吸取教訓,但誰知代價,竟會是如此慘痛昂貴。

台灣醫療團隊贏得舉世推崇

台灣距離中國僅只130公里,早期被預估將會是中國境外,遭受疫情蹂躪最慘的國家。但是台灣人從2003年SARS襲擊中,吸取了非常慘痛的經驗。因此台灣政府這次能謹記教訓,迅速做出反應,提前部署。政府建議所有人民:勤洗手、戴口罩、量體溫、保持距離、避免人群擁擠、切勿用未洗淨之手接觸摸臉。由台灣精密機械英雄們組成的台灣口罩國家隊,在短短25天內,組裝了60條口罩生產線,之後又擴展到92條生產線。現在每天的生產量超過1300萬片,足以滿足國內人民的需求。行有餘力,台灣捐贈了1000萬片口罩給世界,向國際社會伸出了友誼雙手。台灣醫療團隊,真是有料、毫不含糊,贏得舉世推崇與好評,確實讓台灣人與有榮焉。蔡英文總統說:是的,台灣可以提供幫助,台灣也正在提供幫助。

自力自強、自力更生的台灣,雖然沒有獲得世界衛生組織的資訊與協助,卻能在世衛不理與中國疫情夾攻下存活,其抗疫的努力與付出,贏得了全世界的尊重和掌聲。但是,這並不意味著台灣,已獲有這起流行病的免疫。在為期四天的清明節假期中,成千上萬的遊客接踵而來、聚集在恆春、花蓮、阿里山等風景名勝區,沒有保持適當的社交距離,沒有帶上口罩令人傻眼。看看前些時,日本在開懷踏春賞櫻之後,現在他們已面臨封閉東京等七都城的窘境,真的很恐怖。台灣疫情幾時會炸開引爆、真是令人提心吊膽。

義大利歌手法奇內蒂羅比Roby Facchinetti,演唱了一首歌曲〈Rinascerò,Rinascerai〉:「我會重生,您會重生」,給人們帶來希望,並幫助大家克服絕望驚恐沮喪。他說:「這些日子改變我們的生活,但是這次我們將學到更多。我們一生都與命運抗爭搏鬥,而每次我們都贏了。當疫情過後,我們將再次觀賞星辰。我會重生。您會重生。」

是的,我們所有人都會重生活存,只要我們能熬過疫情的挑釁。希望我們的年輕人牢牢記著:「挺住,才有來日。挺不住,就到急診室。隔離,人權沒了。不隔離,人全沒了。」(Hold on, I’ll see you. Unable to hold on, ICU. Quarantine, there is no human rights. Not quarantine, right no human. )