被監禁的俄羅斯反對派政治家納瓦尼（Alexey Navalny）的盟友宣布本週三舉行全國範圍的抗議活動。納瓦尼的家人和私人醫生公佈了他的血液分析結果，顯示除非得到立即治療，否則納瓦尼心臟驟停或腎衰竭的風險很高。

計劃中的抗議活動發生在普丁總統在克里姆林宮外發表年度國情咨文的同一天，這幾乎肯定會導致納瓦尼的支持者和首都莫斯科的警察之間的緊張對峙。

納瓦尼的首席策略師列昂尼德·沃爾科夫（Leonid Volkov）在YouTube上的一篇帖子中宣布了抗議活動。他說沒有時間可以浪費。

沃爾科夫說：「他們在我們眼前以一種可怕的方式正在謀殺阿列克謝·納瓦尼。

在周末，納瓦尼的醫生說驗血顯示納瓦尼的鉀含量達到了「臨界水平」。

這封由納瓦尼的私人醫生阿納斯塔西婭·瓦西里耶娃和其他三位醫生簽署的信說，「這意味著腎功能受損和嚴重的心律問題隨時可能發生。」

納瓦尼的另一位醫生亞歷山大·波魯潘警告說，「如果他們不開始治療納瓦尼，他將在幾天內死亡。」

截至週日下午，監獄當局尚未對他們的緊急醫療呼籲作出回應。

44歲的納瓦尼目前正處於絕食抗議的第三週，以爭取獲得醫療服務。他正在距離莫斯科100公里的監獄服刑2年半。

週五，納瓦尼說，監獄當局威脅要強迫他進食。

此前，他詳細描述了監獄當局為引誘他退出絕食抗議所做的努力，包括把糖果塞進他的口袋裡和在監獄裡烤雞肉。

幾週來，納瓦尼一直描述他的背部劇烈疼痛，導致他的腿和手臂失去知覺。通過他的律師，他還抱怨了嚴重的咳嗽和頭暈。

納瓦尼堅稱，他的疾病與2020年8月一次軍用級別的神經毒劑的中毒襲擊有關，那次襲擊幾乎奪去了他的生命。他和西方國家政府將責任歸咎於俄羅斯政府。

克里姆林宮否認與下毒有任何牽連，但也拒絕調查這起事件——堅稱沒有確鑿的證據證明納瓦尼曾經中毒。

政府還向納瓦尼的監獄部署了國家媒體，以拍攝有關報導，將該監獄的狀況描述為近乎完美，並描述納瓦尼通過偽造症狀尋求特殊治療。

然而，納瓦尼的新聞秘書基拉·亞爾邁什在社交媒體上說，最新的血液檢測結果表明，納瓦尼的生命還正處於危險之中。

「現在，亞歷克賽快要死了，」亞爾米甚在臉書的一篇帖子中寫道。「到了周末，他的律師就無法聯繫到他，也沒有人知道周一會發生什麼。」

在另一篇廣為分享的帖子中，莫斯科醫生安德烈·沃爾納（Andrey Volna）呼籲與克里姆林宮有聯繫的知名醫生立即介入。

沃爾納在臉書上寫道：「今天，當一樁謀殺案被『直播』到全世界，全世界都看到了。這不是政治立場的問題，而是醫生的職責問題。」