拜登政府在阿富汗的撤軍，被視為美國的失敗，中共趁機出手，攏絡塔利班政權，造成拜登聲望大幅降低，為了挽回國內和盟邦的信心，拜登對保護台灣安全政策，說了重話，外媒解讀這是美國對台政策放棄模糊走向清晰的開始。

僅管很多媒體或智庫分析美國對台政策，多數主張：直接承認台灣是國家，實施一中一台，或直接把台灣納為美國一州，是最能夠保障台灣安全的作法，也可以為台海帶來永久和平，但是，美國擔心如此一來，美中兩國直接亮劍，戰爭無法避免，因此，目前這種欲語還羞，半開半閉政策，簡單定義就是半清晰政策，問題是台海兵凶戰危的始作俑者是中共，美國的半清晰政策，建立於維持現狀基礎，而事實上，現狀已經被中共改變，書寫和平的公報文件也越來越不管用，美國震攝中共不要進行軍事冒進的方法，只剩下武力，以及圍堵中國印太同盟國家的合作。

印太四國同盟8月初在南海軍演，顯示圍堵中共決心，同樣，老共也在圍堵台灣。

為了圍堵台灣在立陶宛的外交突破，中共對立陶宛祭出有史以來最嚴厲經濟制裁，單邊中斷中歐列車，這是自傷七分，傷敵三分的策略，因為中立兩國貿易，中共出口大於進口，老共圍堵力度，確實超過捷克國會議長訪台，美國以及歐盟十三國，發言支持立陶宛勇氣，並呼籲歐盟各國把在台機構正名，老共這次真的進退兩難，台灣主權問題再次躍上國際檯面。

8月26日，美國「芝加哥全球事務智庫」公布一項民調：超過五成美國人，支持派軍隊援助台灣抗共，七成人民支持美國政府承認台灣是國家，這項民調與皮尤民調結果顯示屬於正相關：因為武漢病毒肆虐世界後，美國民間反中情緒持續升高，也反應在政府對中共更強硬的策略上。

台灣主權爭議美國有責

阿富汗亂局是美國反恐戰爭二十年產物，而台灣主權問題有七分責任在美國，三分責任在台灣，國共內戰後，美國以台灣為圍堵紅色中國擴張基地，使舊中國流亡政權在台灣復活，阻擋台灣在戰後的殖民地民族自決，台灣因此喪失獨立建國機會，當然有人會質疑，就算1945年給台灣人民族自決公投，是否會多數主張獨立，恐怕很難說。

中共逐漸升高對台灣的武力威嚇，軍機擾台如家常便飯，8月29日，中共突然宣佈領海交通安全法，要求世界所有船艦進入中國領海要事先通知，更離譜的是：中共刻意保留領海模糊狀態，台海、東海、南海是否中國領海？如何定界？這項宣佈故意抵觸美國南海自由航行權，給世界帶來衝突的因素。

美國發佈武漢病毒來源調查報告，已經給中共帶來壓力，不管是否來自武漢病毒實驗室，中共早期沒有預警，造成病毒流闖卻是事實，中共雖然企圖甩鍋美國，但是相信者不多，前日，中共要送給南非疫苗，遭到拒絕，顯然疫苗來源調查報告，已經帶來影響，使老共國際形象大傷。

阿富汗事件後，美國智庫認為：阿富汗塔利班政權背後支持者是老共，武裝和訓練都有中共參與，致使拜登顏面盡失，現在只能把重心轉向亞洲，尤其是台灣問題上，拜登只能更加強硬，才能止住下滑民調，但是，美國智庫普遍還是認為拜登太軟，戰略不夠清晰，美國學者包士可（Joseph Bosco）說，拜登應該正告中共：「只要台海開戰，台灣立即宣佈獨立」，或許這樣清晰信號才能阻擋老共犯台野心。



8月26日，美國「芝加哥全球事務智庫」公布一項民調：超過五成美國人，支持派軍隊援助台灣抗共，七成人民支持美國政府承認台灣是國家示意圖／聯合國貿發會網站、Pixabay，民報合成