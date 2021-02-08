中廣董事長趙少康於8日宣布新動向，將爭取中國國民黨提名，參選2024年總統。他表示，本來要參選黨主席，然而參選資格似乎不符，但參選總統的限制就沒那麼高，因而「爭取」中國國民黨提名參選總統，且依循中國國民黨內的初選機制。他表示會開始找團隊，第一個提出的就是兩岸政策。只是兩岸交流，中國方面的基本條件是要認同「一個中國，台灣是中國不可分割的一部分」，趙少康是否要依循這個條件？

就如連勝文所說，中國國民黨已成丐幫，就算能爭得黨魁職位，也只是扮演丐幫幫主而已。可是趙少康並不如此想，中國國民黨之所以變成丐幫，重點不在黨產，而是企業界的錢進不來。企業界的捐獻是一種投資，期待執政黨能保護他們賺更多的錢，目前中國國民黨最大的困境是被企業界「看衰」，沒有機會執政，所以不可能投資中國國國民黨。趙少康卻認定，只要讓企業界有信心，該黨就可以脫離丐幫的身分。

選總統就是趙少康的既定目標，本來他規劃先取得黨魁，再以黨魁身分代表中國國民黨參選總統。既然爭取黨魁有困難，就直接問鼎總統。趙少康的如意算盤是這階段投入政壇似乎可以撿到便宜，他看到2018年的九合一選舉，一個沒沒無聞的韓國瑜竟然可以擊垮雄霸高雄多年的民進黨，他認為自己的條件遠比韓國瑜高明，韓國瑜可以做到的，他當然也可以做到。他認定目前的環境，與韓國瑜參選高雄市長時期一樣。

依趙少康的評估，當初高雄人所不認識的韓國瑜能在高雄打出一片天，是民進黨崩解，不是韓國瑜高明，2016年民進黨上台，年金改革，一例一休，同性婚姻等政策使執政黨瀕臨崩解，選民唾棄民進黨而投奔韓國瑜，造成在高雄可以躺著選的民進黨選到躺著。目前藍營對民進黨萬箭齊發，打萊豬為主，報復性罷免為輔，民進黨似乎難以招架。

當初韓國瑜算是過氣的政治人物，已離開政壇16年，參選高雄市長時是高雄人所不認識的候選人，能打出一片天完全依賴民進黨失去主流民意。趙少康雖然也離開政壇，可是他經營媒體，其效果絕不亞於政壇，他看到中國國民黨追擊民進黨虎虎生風，認定民進黨重蹈九合一選舉前的覆轍，已奄奄一息，他現在闖進來，可以像韓國瑜一樣，撿到便宜，只是他的計算或許不精確。

趙少康只看到韓國瑜風光的時段，沒有思考他落魄的情況，選高雄市長時的確擊垮實力堅強的民進黨，可是選總統時卻自己垮掉。第一個因素是在中國國民黨內部別人長期耕耘，自己卻突然闖進來「割稻子尾」，不窩裡反才怪。第二個因素是台灣主流民意已經很明確的反共，韓國瑜卻沒有能力擺脫統派的形象，垮掉是必然的。趙少康是否評量過，自己是否與韓國瑜的後半段很相像？韓國瑜的夢魘自己能否擺脫？



作者指出，趙少康（左）只看到韓國瑜（右）風光的時段，沒有思考他落魄的情況，趙少康是否評量過，自己是否與韓國瑜的後半段很相像？韓國瑜的夢魘自己能否擺脫？示意圖／擷自網路、韓國瑜臉書，民報合成