以前庄跤有一位貧惰（pān-tuānn懶惰）毋肯做空缺ê少年家。伊講街里人開一間橄仔店（kám-á-tiám 註1）排寡物件賣就會當過咖油洗洗（iû-sé-sé 註2）。抑（iah但是）庄跤人逐日（ta̍k-jit）置田園做半死猷閣食袂飽。伊決心欲去做生意！伊就庄頭庄尾，東庄西庄去家家戶戶（ke-ke hōo-hōo）問人有欠啥物莫（bo̍h）？無論人欠ê是農具ê犁抑是耙，或者是家具佮食ê穿ê伊攏講有tē賣。愛kā伊買。然後伊就到街裡共貨買來加兩三成ê利純賣予人。庒跤人古意。雖然知影伊tē創啥物漫（tshòng-sánn-mih-bān 註3），哞歹勢（ma-phái-sè 註4）共伊拒絕。只是大家操（tshò駡）置心肝內。有一日伊來到一陣人遐裡答（tah誇口）講伊啥物都有tē賣。一位草藥仙（庄跤漢醫）就問講：「抑無（iah-bô難道）汝『猴屎乾』有賣莫?」這位少年人應（ìn）講: 「有！『狗屎乾』我有tē賣！」草藥仙講：好！伊欲買十甕（àng），每甕一兩銀。愛曝焦研麩（pha̍k-ta gíng-hu 註5）才裝甕！少年人聽着心內大暢（tuā-thiòng爽），想講卯死矣（báu-sí-ah 註6）白白得着十兩銀！

伊轉去（tńg-khì 回家）就鋤頭（tî-thâu）佮牛屎籃仔掮（khainn 註7）咧路頂路下去抾（khioh撿）狗屎。有時拄着（tú-tioh遇到）規陣狗時伊就耐心置遐等怹（in它們）放屎。抾轉來的狗屎共伊囥（khǹg）置橄葫仔（kám-ôo-á）內披開提去日頭跤曝予焦（ta）。抾了較濟ê時就前埕後埕甚至厝頂哞曝甲滿滿是。臭狗屎味是吹甲滿四界，置三逋路（pôo-lōo 註8）外ê路頂就會鼻（phīnn嗅）着臭狗屎味！伊共曝焦ê狗屎一擺一擺小量ê囥置樁臼仔（tsing-khū-á）內用樁臼仔槌（thuî）慢慢也舂（tsing）慢慢也研（gíng研磨）做粉。然後小心共裝入瓷（huî）仔甕底。終於三個月後伊來共十甕ê狗屎乾款喿全（khuán-tsiau-tsn̂g 註9）啦！想到十兩銀就抵欲（tiō-té-beh 註10）入袋也，伊心涼脾肚開（sim-liâng-pî-tóo-khui 註1）就（to̍h）用一擔米籮（bí-luâ）共十甕狗屎乾担去草藥仙遐裡欲交貨。草藥仙出來提起一個甕共蓋（kuà）拍開就問講：「詫會遮臭（thà-ē-tsiah-tshàu 註11）? 」少年家應講「那有『狗屎乾』袂臭ê！」草藥仙回講伊欲買ê是「猴屎乾」。抑若（iah-nā）「狗屎乾」路頭路尾抾就有，那愛用一甕一兩銀來買！伊共甕仔放咧就行入去厝內，放（pàng）彼位少年家愣愣（gāng）徛置遐裡，毋知欲哭抑是（iah-sī或是）欲氣才好！

註：1．小雜貨店；2．油水多；3．玩什麼把戲，日語<漫畫（báng-ka̍h）>意為把戲；4．就是不好意思；5．曬乾磨粉；6．得到意外好處；7．扛肩上；8．道路里程單位；9．處理齊全；10．就馬上會；10．非常高興；11．怎會這樣臭