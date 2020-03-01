正忠排骨飯今（1）日發表五點道歉聲明，並捐出100萬元給中央防疫中心，向第一線防疫人員致敬。圖／取自正忠排骨官網

武漢肺炎疫情嚴峻，站在防疫第一線的護理人員外叫便當，卻遭連鎖便當店正忠排骨飯拒絕，網友群起撻伐，揚言拒吃；對此，正忠排骨飯今（1）日發表五點道歉聲明，並捐出100萬元給中央防疫中心，向第一線防疫人員致敬，強調防疫期間只要醫護有需求，一定優先服務。

台中榮總急診室一名護理師在臉書發文表示，日前向正忠排骨飯外叫便當，但遭醫院附近福科路上的「正忠排骨店」拒絕，即使拜託只幫忙送這一次、並表明在醫院外取貨不用進到醫院內，但店家仍以武漢肺炎疫情為由拒絕，讓她直呼「第一次因爲自己的工作而感到被歧視！」。

面對各界批評聲浪，正忠排骨飯總公司今天發出聲明表示，對此事深感抱歉，強調是該分店店長在沒有經過公司授權，就私自暫停配送醫院的訂單，將對該名店長做出必要的懲處，也會再加強服務人員的教育訓練。

正忠排骨飯聲明如下：

一、該分店店長在沒經過公司授權私自暫停配送醫院訂單。針對此事公司深感抱歉。公司對於該分店店長、也將對其做出必需要懲處！

二、公司在醫院內也有直營門市。目前為止也是正常營運。從沒因為目前疫情狀況而暫停服務。總公司在疫情爆發後也沒有發文公告全省門市暫停醫院送餐的業務。

三、台灣在防疫工作上做的很落實。處在防疫工作第一線的醫務人員對於他們的付出貢獻是令人尊敬及敬佩。

四、在防疫期間只要醫護人員或醫院有便當上的需求來電訂購、正忠排骨飯一定會優先服務。

五、針對此次事件，公司會再更加強服務人員的教育訓練、在服務品質上更加精進。

最後，正忠排骨飯將捐贈100萬元整給中央防疫中心，向第一線防疫人員致敬，也感謝各界的批評指教。