前幾天，日本政府宣布，東京電力公司將在2023年起開始向太平洋釋放出儲存在福島核電廠的核廢水。

此舉馬上引起鄰近許多國家的強烈反應。

福島的核廢水和其他核能反發電廠的核廢水有什麼不同？為什麼大家對其他發電廠的核廢水沒有問題，對於福島的核廢水會有這麼強烈的反應？這個核廢水的釋放安全嗎？會有什麼不好的影響嗎？

我們先解釋福島的核廢水和別的核電廠的核廢水有什麼不同。為什麼福島的核電廠要建一千多個蓄水池？負責福島核電廠的東京電力公司做了怎樣的事，為什麼連很多日本人都有點怕怕？

我們然後再解釋為什麼日本找上國際原子能機構（International Atomic Energy Agency，台灣譯為國際原子能總署，1971年台灣退出聯合國後，也退出此組織，由中國取代，中譯改為今名）來替他們驗証他們經過特殊處理過的核廢水。

我們也指出國際原子能機構過去處理類似的問題都非常小心謹慎，也非常嚴格。他們的評估應該有很高的可信度。

末了，我們也談到福島的核電危機並未結束，目前的估計還要再拖三十年。

參考： 要不要核四和安檢無關

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