高雄長庚醫院本月起於每周五下午開設「環境醫學門診」，由林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海等毒物專家南下駐診，收治各式中毒病例。顏宗海上月收治了2位河豚中毒病患，醫師提醒，河豚是一種有毒的生物，雖然肉質鮮美，但若沒有專業的廚師料理，建議不要自行烹飪，才不會發生中毒的風險

長庚醫院最近收治了2位河豚中毒病患，這2位是一對夫妻，患者自述中毒的原因為，食用了自己釣到的河豚所煮的魚湯，一段時間後2位患者陸續出現嘴唇及舌頭麻痺、噁心、嘔吐等症狀，同時伴隨有眩暈的現象。醫師通報桃園市衛生局後，食品藥物管理署利用基因鑑定技術得知，造成此次中毒案例的河豚品種為黑鰓兔頭魨(Lagocephalus inermis)。由於臨床上並沒有針對河豚毒素的特定解毒劑，因此病人住院後，醫師給予支持療法，以症狀治療為主，經過數日的住院治療，2位病人的症狀皆有改善，並已出院。

河豚是有毒魚類，在台灣吃河豚中毒的病例並不少見，中毒原因是吃到河豚毒素(tetrodotoxin)，河豚毒素是一種熱穩定毒素，加熱烹飪也無法破壞其結構，主要存在河豚的卵巢、肝臟、皮膚等組織。文獻指出，毒素的主要來源為河豚體的微生物所產生。造成中毒症狀的作用機轉是，河豚毒素會抑制人體內神經及肌肉細胞的鈉離子傳遞，阻斷神經傳導及肌肉活性，進而出現臨床合併症。

一般而言，河豚中毒的症狀嚴重度與其攝食量有關，吃得越多症狀越嚴重。早期症狀包括嘴唇及舌頭發麻、接下來會有頭痛及嘔吐的症狀、也會出現四肢無力及協調功能不良，嚴重者會呼吸衰竭、心臟衰竭並有死亡的風險。醫學上有學者將河豚中毒的嚴重性分為4個等級，第1級、嘴巴周遭發麻，可能伴有腸胃道症狀。第2級、臉部麻痺、四肢麻痺、協調功能失調、口齒不清等。第3級、嚴重四肢麻痺、呼吸衰竭、失聲、瞳孔放大等。第4級、嚴重呼吸衰竭、缺氧、低血壓、心跳過慢、心律不整、昏迷等。

由於臨床上並沒有針對河豚毒素的特定解毒劑，因此河豚中毒病人的治療主要是症狀治療及支持性療法為主。若病人於中毒後1小時內到院，可給予洗胃治療，另外，若病人出現呼吸衰竭、可給予人工氣管插管及呼吸器治療、若出現休克可給予強心劑治療，若出現心跳過慢或心律不整，可給予人工節律器治療。