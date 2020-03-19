針對紓困振興政策，行政院長蘇貞昌今（19）日表示，務必要讓人民覺得政府「有用心」、「有關心」，並要求要做到3點：寬一點、快一點、方便一點。圖／擷自行政院臉書影片（資料照）

武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情持續在全球爆發，行政院長蘇貞昌今（19）日表示，台灣防疫第一波守得很好，現在這一波，這2個禮拜非常重要，務必用盡全力，針對紓困振興政策，他指示，務必要讓人民覺得政府「有用心」、「有關心」，並要求要做到3點：寬一點、快一點、方便一點。

蘇貞昌今天主持行政院會時表示，為了紓困，昨天他召開3個多小時紓困振興會議，在如此緊急的疫情、嚴峻情勢下，務必要讓人民覺得政府「有用心」、「有關心」；「用心」就是要拿得出辦法來，關心是要讓人民感覺得到無論是講的話、規定或哪些方面，真的為人民著想。

他說，昨天在紓困會議上，他特別要求大家做到3點，第一「寬一點」，因為要「雨露均霑」，受衝擊的無論個人產業、企業，就是寬一點，儘量幫助得到；第二「快一點」，就是「立竿見影」； 第三「方便一點」，就是從人民的角度想，政策要方便一點，疫情還在發展中，務必要全方位努力。

蘇貞昌提到，武漢肺炎持續在全球爆發，己擴散至150個國家、21萬人確診，是SARS的25倍，死亡人數破9千人，超過SARS的10倍，疫情緊急，很多國家整個國家鎖國了，甚至於要求命令人民不能外出，台灣防疫第一波守得很好，世界上多數的國家對台灣表示敬佩，同時要學習台灣模式、台灣經驗，但我們一點都不敢大意，要繼續努力，一定要把整個疫情防守住。

蘇貞昌指出，現在這一波已經變成從歐洲、美國回來的，所以這2個禮拜非常重要，請務必用盡全力，現在除了特別許可的，禁止外籍人士入境，也禁止國人組團出遊，同時無論是外籍人士或國人回國，全部居家檢疫14天，這些要求務必確實做到，如果有不遵守規定，相關部會一直到地方政府，務請發揮第一線、第一時間圍堵、防阻的功能，務必做到。

蘇貞昌強調，在此嚴峻情勢下，如有任何假訊息、囤積、違法，請執法的相關單位及部會，務必第一時間做出最有效的處理，才能防止、以儆效尤。