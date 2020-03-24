匿報的開始

17年前SARS後中國建構「傳染病疫情和突發公共衛生事件網絡直報系統」要基層疫情上達天聽，但去年武漢爆發肺炎卻各層匿報，甚至連防疫治療武漢中心醫院李文亮醫師善心通報卻被公安逮捕訓誡，不僅吹哨者李醫師染病身亡，致疫災先覺明燈與直通系統全被暗黑政治隱埋，錯過這黃金搶救時間後終釀疫災擴大不可收拾，傷害如車諾比核災幾為戰後最嚴重。如嚴謹德國首位女總理梅克爾在位14年，19日首次全國電視演講｢這是德國戰後最大危機｣，她要求全民要將公共生活降到最低程度！

假造的後果

肺炎爆發百日又施嚴格封城措施後，中共總書記習近平終在3月10日才敢到重災區武漢慰問，但為防止居民再高喊｢全是造假｣，所到之處每家配置2名公安入戶控制與各制高點配置狙擊手維安，在特定新聞媒體拍攝下，呈現一遍祥和萬歲景象對外播放，為維持其政權延續，隔日就要求全國復工復產了。近日透過大外宣與所操弄世衛組織等｢世界要感謝中國的防疫｣，要把肺炎原發國甩給其他國家來卸責，噱稱病菌均是別國帶進來的，並彰揚其國內防疫做得多好｢三月起中國零確診｣與抹黑全球醫療品質冠軍的台灣做得多差「疫情嚴重連準副總統也病逝」謠言滿天飛。恰歐美各國鎖國停課等防疫，｢全球只有中國防疫好｣釀很多留學生信以為真，就瘋狂搶機票飛回中國去避災，只有知道真情的政黨二代子女不敢回國。小紅粉們買昂貴機票跑回國的下場，看到中國實際疫災窘態與醫療崩潰情況就被嚴厲隔離，悔不當初。同時也把留學國的肺炎經變異新冠狀病毒株帶回中國，釀成新一波中國病毒反撲再循環擴散全球。同時中共也要求所有入境北京客機全部要到其他12機場檢疫安全後，才可以再原機飛往北京，可見中國疫情多麼險峻與只保護北京大官們。

解決策略

18日前丹麥首相北約秘書長拉斯穆森投書《時代Time》：｢全球防疫可借鏡台灣經驗，台灣參加全球討論可挽回生命。｣台灣現日產口罩已近1500萬個，故十餘天前開放國人將布口罩可郵寄海外親友外，美國也同意提供30萬醫療防護衣原料換我國每周10萬口罩；歐盟與台灣合作開發疫苗共同要擊敗病毒。筆者籲請國際社會以疫情為鑒來挽救人類減少浩劫，讓世界醫療模範台灣速回世界衛生組織與各國合作共享珍貴醫療科技與資源，為保護全球健康衛生善盡一份心力。