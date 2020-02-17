台灣疫情防護，表現可圈可點，民意支持度甚高。尤其陳時中部長領導的指揮中心，競競業業，充份展現専業團隊能力。圖／擷自疾管署YouTube

武漢（新冠狀）肺炎肆虐中國大陸，包括台灣在內全世界也受到波及。將近一個月，台灣疫情的防護，表現可圈可點，民意支持度甚高。尤其陳時中部長領導的指揮中心，競競業業充份展現専業團隊能力。

但是防疫工作錯綜複雜，雖然依據傳染病防治法等，在二級開設時，仍然由衞生褔利部長擔任指揮官。可是包括以何種名義參加WHO視訊會議，武漢台灣人民撤回丶中國大陸配偶子女來台，鑽石公主號郵輪台灣人民回家等，涉及外交部丶大陸委會會等權責。防疫指揮官固然依據專業，綜合各種各樣資訊，作出定奪，但是總統丶行政院長（包括一般統籌災害防救指揮的副院長）均責無旁貸。

後勤支援、前線指揮同等重要

以日前口罩的政策為例，物資調配，絶非防疫指揮官的衞生褔利部長能力所及，經濟部長必須肩負重任。行政院長事前一些言論，引發爭議，政策朝令夕改，經濟部長未提供充分資料。事先沒有預期全球搶購口罩，台灣口罩平時甚高比例仰賴進口，尤其中國大陸。變更生產過程，原物料問題，可以預見的人民心理，顯然未做好評估。指揮官在第一線指揮防疫，後勤支援重要性，不言而喻。當然行政院長及各部會首長已經表現不錯，可是仍然可以檢討精進。

2003年SARS，政府累積不少疫情防治經驗，當時3月初發生疫情，擴大為社區感染，和平醫院封院，衛生署已經無法單獨抗疫。行政院4月28日成立SARS防治及紓困委會會。名稱加入紓困，表示專業防疫之外，所造成的損害，後續的紓困措施。此次行政院陸續公布紓困方案，同樣意思。當年通過特別條例，編列特別預算，現在討論中，因為17年的發展，已有更多條例及因應對策。

以居家隔離丶居家檢疫丶自主健康管理，均是SARS期間累積經驗及措施，17年來充實法律內容，以疾病管制署為主的各機關，經過數年的考驗，比較駕輕就熟。由於尚未出現社區感染等，尚未正式成立行政院層級的防治及紓困委員會。可是該年的組織及運作，資料依在，有備無患，値得參考。

危機考驗政府治理能力

當時由行政院長出任召集人，行政院副院長及前衞生署長李明亮出任副召集人。李明亮同時擔任指揮官。行政院祕書長擔任執行長，衞生署長副執行長（衞生署長更迭，5月17日由陳建仁出任）。委員會下設10組（原先七組擴增），由相關部會首長親仼各組召集人。原先七組：境外管制組丶居家隔離組丶醫療及疫情控制組丶法制及預算組丶經濟及產業組丶督考組丶新聞組。後加入外事組、物資管控組丶國防資源組。

危機處理係國家治理的重要一環，我國有災害防救體系及傳染病防治體系，均在平時丶災害發生及事故後復員發揮功能。政府的設置，最重要功能保障人民免於恐懼丶生活福祉等。危機時期最能反映政府治理能力。截至目前，尚未發生如SARS社區感染，但是中國大陸方興未艾，包括全球受到影響，台灣亦是。不少地區量體溫丶帶口罩。產業丶觀光旅遊丶人際互動等，17年前SARS景象部分重現。

人道丶疫情防治，WHO孤立台灣，中國隱匿疫情，政治角力痕跡，兩岸互動頻繁，跟17年前不能等量齊觀。網路社會，資訊傳播模式大異其趣，政府的相應，決策體系，SARS時期的組織架構與模式，隨時派上用場。