鍾信心，1923年4月12日出生於日治時代的台北淡水，父親鍾天枝是牧師，全家都是虔誠的基督徒。她有兄弟姐妹十個，她排行第九，在她9歲的時候曾感染白喉，差點兒讓她和最小的么弟生命不保，幸好在馬偕醫院的隔離病房中被醫護人員全力搶救了回來，當時有外籍醫護人員對她細心照顧，尤其護士阿姨的溫柔呵護，讓她幼小的心靈留下難忘的印象。17歲從淡水女子學院畢業，她就在家人鼓勵之下隻身前往東京的「聖路加女子專門學校」念護理，當時是全台灣第二個留學日本學習現代護理的人（第一位是彰化出生的陳翠玉，也是聖路加的校友）。在學期間正值二次大戰，砲火猛烈的侵襲，由於醫護人員嚴重不足，鍾信心得以提早畢業立即投入臨床的護理工作，戰爭結束她回到台灣，發現戰後百廢待舉，尤其公共衛生體系崩壞，傳染病四起，又缺乏醫療資源，她馬上投入疫病的防治工作和公共衛生護理人員的培訓。但是日本政府走後，來接收的陳儀政權卻貪污腐敗、軍紀不彰，尤其物價上漲、失業嚴重、特權橫行、造成了民怨四起，在很短的時間就爆發了官民衝突的228事件。鍾信心記得當時她在屏東舉辦護理人員的訓練講習，不知台北已爆發228事件並蔓延全島局勢大亂，她在屏東的旅館有士兵持槍來搜查，她還嚴詞糾正士兵的不當舉動，事後知道才捏了一把冷汗幸好未出事。

面對混亂的政局和台灣社會的動盪，鍾信心決定出國進修，她前往加拿大留學，1950年學成返台，在當時農復會和美援的支持下，她應邀前往南台灣創辦了省立台南護校，出任首任校長從無到有，一瓦一磚的建立了南台灣第一所培養護理人員的搖籃。她對學生要求嚴格但以身作則，常常陪老師學生一起打掃廁所清掃校園，夜間還會巡察宿舍注意學生安全，許多學生尊稱她為「鍾爸爸」。1957年她又被邀請前往台大護理系任教，在當時台大精神科主任林宗義推薦下申請到WHO獎學金又前往美國聖路易市華盛頓大學進修精神衛生護理，取得碩士學位返回台北開創精神科護理的教學和臨床訓練，1972年她接任台大護理系主任兼台大醫院護理部主任，讓教學與臨床合一，她推動全責照護，讓護理人員和病患、家屬建立更深入關係，提供病人更親切服務。1980年政府推動中沙醫療團的國際醫療支援，台大派出支援沙烏地阿拉伯的醫療團，她出任副團長帶領台灣的護理人員，前往吉達服務了6年，1986年發現自己罹患胃癌才結束了異國的奉獻回台灣手術。

生病痊癒之後，鍾信心已63歲，她毅然再接受新的挑戰，1986年應高雄醫學院謝獻臣院長邀請，出任高醫護理系主任，她仍以拓荒者的精神，全心投入南台灣護理人才的培養，即使70歲從學校退休，仍然每天騎著腳踏車到學校志願服務，她保持自己的身體健康、精力充沛、頭腦靈活，一直到98歲仍健步如飛，她喜歡登山，完成了五嶽三尖的登山壯舉，她和學生和年輕護理人員喝咖啡談護理的人生哲學，鼓勵年輕人對文學、藝術、歷史、宗教的探討，她的風趣和待人贏得高醫師生的喜愛和尊敬！80歲時高醫頒發名譽博士學位給她，同年她也獲頒「醫療奉獻獎」，2021年，她99歲獲頒「台灣護理典範獎」，她的一生見證了臺灣護理史的發展，留給年輕護理人員美好的腳蹤！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集