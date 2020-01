2020台灣總統大選結果,彰顯的北京和台北的國家認同、統獨爭議、民主與專制的分歧和紛爭、文明衝突,中國和台灣的認知差距,豈止比台灣海峽還要寬闊、比黑水溝還要深暗百倍。北京和台北的距離,遙不可及,「一個中國」的神話已成歷史灰燼。台灣獨立了,世界看到了,中國卻沒看到,還氣得要打戰。我們等著瞧吧!

日正當中的決鬥

選前,很早我就強調,這次大選比以前多次總統選舉更明顯,是一場嚴厲的民主與專制及藍綠統獨的戰爭,中國的專制與台灣的民主、國民黨的統派與民進黨的獨派的「日正當中」(high noon)、對決大戰。

這個看法,不僅很多台灣人,很多日本人、美國人及西方民主國家的人,也有類似看法。所以,有60多國的200多位記者,包括很多權威國際媒體、美國的CNN、紐約時報、華盛頓郵報、華爾街日報、時代週刊、日本的NHK、讀賣、產經、每日,英國的BBC、衛報、澳洲的ABC、SBS、澳洲人報、雪梨晨鋒報、金融評論(Financial Review)等,跑去台灣深入報導。都是頭版新聞,還有社論評論。有的媒體連報3、4天。

這些記者,都對台灣總統選舉的經過和結果大呼精彩,大按讚。他們異口同聲的讚美有:一、台灣的民主政治非常成功運作,充分展現了主權在民、人民當家作主的精神、意義和作為;二、此民主作為,明確傳達了台灣是主權國家、台灣人民反對專制中國「一國兩制」統一民主台灣的信息、信念和決心。

這兩點台灣人民的價值信念、行動表現,明確、勇敢、大膽、大聲,讓世人清楚看到、聽到,震撼人心。可惜,中國的習近平和他的共產政權,不僅眼瞎心盲,看不到,聽不到,還聽錯話,看錯事,扭曲事實,氣急敗壞,揮劍恐嚇(sabre rattling),要「武統」台灣。

華盛頓郵報的名政論家George Will的專欄標題是「Time is on Taiwan's side」(時間在台灣這邊)。他指出中國把台灣總統大選認定為「a temporary fluke」(暫時僥倖的勝利),「bubbles left behind by the tides of history」(歷史潮流的泡沫)。胡說八道。

奧地利的報紙(Wiener Zeitung)大篇幅報導台灣大選消息,標題為「明確反對北京」。

誰是歷史潮流的泡沫?

澳洲ABC報導,非常稱讚台灣的選舉,說比澳洲精彩。它先引新華社的社論說,「 Ms Tsai and her Democratic Progressive Party had used “dirty tactics” such as “cheating, repression and intimidation to get vote, fully exposing their selfish, greedy and evil nature 」(蔡英文和民進黨用「奧步」、如欺騙、壓迫和恐嚇得票,充分顯露他們的自私、貪心和邪惡心態)。再引蔡英文的話,「Taiwan 's people once again use the vote in their hands to show the world the value of democracy」(台灣人民再一次用手中選票向世界顯示民主的價值),「Democracy and freedom are indeed Taiwan's most valuable assets 」(民主自由真的是台灣最珍貴的財富)。最後引中國外交部的腐朽制式發言,「Regardless of what happens in Taiwan, the basic facts won't change: there is only one China in the world and Taiwan is part of China」(不管在台灣發生什麼,基本事實不變:世上只有一個中國,台灣是中國的一部份)。

雙方言詞,一比,是非明確,高低立判。對北京罵街式的反應,ABC的記者(駐北京特派員)很不以為然。

像ABC,澳洲人報也是派駐北京特派員去台灣看選舉,他的頭版新聞是「Taiwan victory a headache for Xi」(台灣的勝利是習近平的頭痛)。同一天的社論則是「Taiwan's message to the world: Voters rejected the idea of emulating Hong Kong's situation 」(台灣給世界的信息:選民拒絕香港模式)。

雪梨晨鋒報的專文「Taiwan election: Voters shout loudly enough for China to hear them」(台灣選舉:選民大聲吶喊讓中國聽到), 文說「Taiwanese voters demonstrated their overwhelming desire to distance themselves from China and to reject its proposal of living under a Hong Kong-style “one country, two systems” arrangement」(台灣選民顯示他們極大心願遠離中國,拒絕中國的「一國兩制」香港模式)。

我看到的最讓我大笑、喊讚的是,澳洲金融評論的社論和卡通。卡通題目是「Two Chinas, one system」(兩個中國,一個制度),描繪一群家臣向戴著皇冠的習皇帝報告,「The place we don't mention held an election we don't recognise, and you lost」(一個我們不指名的地方舉行一個我們不承認的選舉,你卻輸了)。社論標題是「Beijing's hard power meets people power」(北京的硬實力遇到人民力量)。都簡單明白,一針見血,點出了習近平的盲目、鴨霸,無理取鬧,看錯台灣,作錯政策。

我上面引用的國際媒體,因手上有,方便引述,當然非常不全(CNN、紐約時報、華爾街日報、時代週刊都沒引用,日本媒體我更半懂不懂,不能引用)。不過,大部分民主國家的媒體,幾乎千篇一律,都明確傳遞相似信息。

還有,上述引言,雖簡短但清楚明白,一葉知秋,言簡意賅,不需多加說明。

國務卿到陌生人的稱讚

台灣邦交國只有15個,但有60多個民主國家政府用高層次的官方賀詞祝賀蔡英文當選。第一時間發佈賀詞的日本政府用「總統」稱呼蔡英文,這個變化非常重要。日本外務大臣茂木敏充發表聲明稱,台灣是日本的重要伙伴和「珍重的朋友」,日台擁有「共同的基本價值觀」。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)史無前例地發布聲明,以「蔡英文總統」稱呼小英,說美國祝賀「蔡博士」連任,也恭賀台灣人民再度展現其強大的民主制度,台灣是印太區域的典範,也是世界上一股良善力量。他表示,美國感謝蔡總統在與美國發展堅實的夥伴關係方面,所發揮的領導力,並讚揚她面對壓力之下,仍承諾維護兩岸穩定。他說,在她的領導之下,希望台灣能繼續作為尋求民主、繁榮的國家之典範。台灣的民主體系、自由市場經濟與公民社會為印太地區樹立了一個榜樣,同時已成為了一股「造福世界的力量」。

英國外交大臣拉布(Dominic Raab)表示,台灣總統選舉證明,台灣民主制度具有活力。澳洲外交貿易部發表聲明,祝賀台灣民眾和平行使自己的民主權利,這次選舉的順利進行是台灣民主制度的成熟體現。歐盟也向蔡英文致賀。發言人表示,歐盟與台灣各自的治理體系都是建立在「對民主,法治和人權的共同承諾的基礎之上」。

學者的評論常拖泥帶水、模稜兩可,我不想多引。只引哈佛大學學者祁凱立 (Kharis Templeman)觀察台灣大選後說的一句話,「面對民進黨大勝的現實,北京過去幾年對台政策失敗是明顯的。」還有雪梨大學教授(Salvatore Babones)在外交政策(Foreign Policy, January 15, 2020)的投書,「Taiwan Deserves to Be a Normal Country:It's time to stop playing games about the nation's status」(台灣值得成為正常國家:是停止玩弄該國地位遊戲的時候了)。他說,「Taiwan has grown apart from China—and it’s time the world recognizes its independence 」(台灣已遠離中國——是世界承認它獨立的時候了)。善哉斯言!

選後我的澳洲政界朋友,如工黨的影子財政部長(Jim Chalmers),是好友,知道我支持蔡英文、支持台灣的自由民主、反對專制中國。他對我說「恭喜了,蔡總統大勝」(great win)、「台灣民主大勝」、「台灣對中國說No」。我很高興,但也知道是客套話。

我平時散步時只互道「早安!」的澳洲鄰居,東歐來的數學教授、退休的音樂家、工程師、律師、商人,雖知道我來自台灣但很少和我談台灣,也突然在街頭停下來,興高采烈地抓住我,說「台灣偉大」、「台灣民主很棒」、「你們向中國說No」、「我們與你們同在」(We're with you)。這些真誠的話,才真的令我感動。選後5天,因為我多年的牙醫退休了,去看新的牙醫。他問我,「你哪裡來?」,我答「台灣」,他竟突然喊「台灣讚!」。我嚇一跳,卻也驚喜、感動。

習皇帝歇斯地里的反應

反看習皇帝獨裁領導的專制中國,他們對蔡總統的民主勝利表現的急氣敗壞、荒腔走板的反應,實在讓人看得目瞪口呆,哭笑不得。

首先,他們支持韓國瑜,聽國民黨的話,和瘋狂的韓粉一樣,竟到投票日,還相信韓會贏、國民黨會贏。國民黨自作假民調,騙自己,也騙中國,騙得相信自己會贏,而且還具體說:「估計會贏37萬票」。

因此,選後國台辦官員都相當不以為然地質疑:「國民黨他們都說會贏,你怎麼認為會輸?」可見被國民黨騙得多徹底。

中國對蔡總統的大勝無法瞭解、接受,只能急氣敗壞、荒腔走板地反彈,口不擇言地大罵,台灣選舉受到「外部暗黑力量操控」、是「奧步作弊的結果」。

習皇帝對蔡總統提出的「和平、對等、民主、對話」是兩岸關鍵,也只能恐龍制式回應:「台灣是包括台灣同胞在內的全中國人民的台灣,台灣的前途由全體中國人民共同決定。」還大言不慚重複八卦:堅持「體現一個中國原則的『九二共識』,是兩岸關係和平穩定不可動搖的基礎」,「撼山易,撼『九二共識』難」。真是瘋言瘋語。

真是台灣人、民主世界人都要笑掉牙齒的恐龍說的話。

對此習皇帝的中國夢話,辣台妹小英接受BBC專訪時說,「沒有需要再次宣布自己為獨立國家,因為我們已經是獨立的國家了」,她並強調,中國要面對事實,尊重台灣,兩岸也不能排除開戰的風險,台灣有不錯的軍事能力,「侵略台灣,中國要付的代價非常大。」

中央王朝的「芒果感」

好個「侵略台灣,中國的代價非常大」!

韓粉發瘋,要中國「武統」台灣,如果習皇帝也作中國帝國夢作瘋了,sabre rattling還不夠,真動武,那小英總統的理性回應「中國要付很大代價」,還真太客氣了。不客氣講,習皇帝的中央王朝(Middle Kingdom)必亡。台灣大選期間流傳的「芒果感」,必成中國人的「芒果感」。那是我客氣的勸告。(2020/01/20)