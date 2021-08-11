石川傳媒集團與文藻外語大學今11日簽訂學術(產學)合作與交流備忘錄。九月份並將正式開始落實近期計畫。「產學合作」大步向前！

文藻外語大學校長陳美華讚譽石川傳媒集團已經非常國際化與先進。

文藻是國際大學，在55年前培養外語人才，學生在畢業的戲劇公演至今傳承蔚為盛事，今年因受疫情影響，學生改為廣播。陳美華推崇石川董事長早就把戲劇元素融入廣播，令她十分敬佩！

廣播教父石川年輕時愛看莎士比亞名劇，其廣播劇燴炙人口，深入並貼切的傳達台灣民間社會庶民最真實的生活情境。石川今在致詞有感地說，他是廣播人，40多年來，行事喜歡低調，平時話很少，但只要進入播音室就思潮洶湧、滔滔不絕。他肯定並感謝與文藻產學合作。

石川數位大樓緊臨文藻外語大學，2020年底新近啟用，該前衛新穎的數位大樓，承載廣播教父石川數十年的文化基石，館內設有石川廣播故事。今與會的阿里山賓館董事長周朝國除肯定文藻外大與石川集團合作對產業與學子均有加持效果外，他並肯定石川傳媒相較中廣則是「台廣」。

石川數位科技大樓2020年底新近啟用，引進全台頂尖專業軟硬體設備，以「高規格、高標準、大舞台、大製作」已是南部首席影視重鎮。此外，邁向5G新世代！因應網路串連世界數位科技化，並打造電商潮流新品牌。

文藻外語大學校長陳美華今帶領副校長施忠賢、林耀堂、主秘王長龍、文教創意產業學院楊雄斌院長、國際企業管理系主任楊惠娥、公關室主任林裕展、傳播藝術系主任連俐俐與數位內容應用管理系主任蘇彥衍等一行於上午10點30分抵達後先行參觀包含故事館、中央控制室、播音室與電視部等各樓層參觀，隨後於11點與石川集團簽定產業MOU，石川集團出席代表包含董事長石川、集團執行長朱莉、電視部節目總監黃西田、阿里山賓館董事長周朝國與各部門主管。

石川傳媒與文藻外大學術(產學)合作與交流備忘錄主要學術(產學)合作模式與交流範圍項目如下：

（一）雙方人員及教師交流研習(廣度/深度研習、深耕服務)。

（二）共同辦理業界專家協同教學及實施各項合作計畫。

（三）共同辦理開設學生實習/課程、營隊及培訓。

（四）共同舉行學術、教學研討會及展覽。

（五）其他經雙方同意合作之各項計畫。

※石川傳媒集團與文藻外語大學9月開始進程三計畫，完整內容上網影音。