日前曾在民報發表（1）丶（2）有關偽劣中藥粉冒充「祖傳秘方」危害患者之文，限於篇幅，未能詳談，今再繼續舉證實例報導探討之，揭發在台灣各地各角落普遍存在的偽劣中藥粉丸，冒充「特效藥」危害人體健康甚至致命的個案，舉輕以明重，希能喚起民眾的知覺，及主管機關及相關醫院的重視防制，期讓偽劣中藥絕跡消失，不能使原本救人之藥變成害人之毒藥。

今首要舉之例，是我最親的人一家父，容我細説從頭，原因緣於1962年我從彰化縣埤頭鄕合興國小的鄉下小學畢業時，獲縣長獎（全校第一名）之榮譽，伊時升初中要參加全台均同日舉行的各區域聯考，我校歷屆畢業生，成績較優者參加彰化區域聯招，次者參加北斗區域聯招，前者目標在省立彰化初中，後者目標在縣立北斗初中，幾乎別無選擇。

但我由於成績十分優異，大膽興起何不「跨縣市區」參加台中聯招之念頭，此念頭是因看上省立台中一中為台人林獻堂等仕紳百餘人，在日治時代捐款捐地所創的第一所台人子弟中學，向有中部首善中學之稱，也聞名全台。我母校合興國小自建校以來，尚無畢業生參加台中聯招，當然也沒有人錄取台中一中。而台中聯招有台中一中丶二中丶女中和多個私中，開放給全台灣省（包括台北市）國小畢業生報考，競爭十分激烈，一中只招收500人，但報考學生大約北起苗栗縣、台中縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣，甚至遠至嘉義縣市，可謂「龍爭虎鬥」。

正由於如此，和授業恩師廖學秋及家父商量後，毅然跨區參加了台中聯招，破釜沈舟，勢在必得。當時初中聯招，只考一天，上午先考算術，再考國語（一），及下午的國語（二），中午休息時間很長（約三小時）。

考試前一天，家父就帶我從鄕下到台中，入住火車站前第一市場的福祿壽旅社，離考場省立台中二中（日治時代日本人就讀之中學）有段距離，伊時沒有計程車，只有三輪車，多由退伍軍人轉業擔任駕駛，前一晚，家父為紓解我心情，帶我到附近市中心的成功戱院看了一片日本片《劍王子》，深為主角武士道精神所折服，沒想到也為我一生轉折大有影響。



作者期望透過本文的提醒，讓偽劣中藥絕跡消失，以免危害更多無辜的民眾。

次日，聯考正式展開，上午的算術和國語（一）考的得心應手，中年午餐和休息時間很長，天氣很熱，家父決定帶我回第一市場吃飯和午休，下午再來參加國語（二）—閲讀測驗和作文，於是在校門口招呼一輛三輪車，往火車站附近的旅館出發，行車約莫五分鐘，至五權路及篤行路十字路口，駕駛欲左轉入篤行路，但他沒遵守交通規則走大轉彎，而是小轉彎，路口剛好有二戰時的水泥碉堡擋住視線，三輪車小轉彎入篤行路，迎面而來就是一輛軍用大卡車，完全來不及反應閃避，三輪車就正面撞上軍用大卡車，接著我就什麼事都不曉得了。

不知道過了多久，我恍惚在睡夢中聴到有人聲在說：「有在動了，在動了」，劇痛中勉強打開眼睛，是在醫院急診室急救，身上揷滿了針頭和呼吸器，事後才知道是「還魂了」，家父告知遇到車禍，我昏過去一丶二個鐘頭才醒來，他説，我們回家吧！我由於早上考得不錯，當然不肯就此放棄，於是要求家父到省中二中考場，問看看能不能「請假」？伊時台中市無計程車，三輪車剛肇禍，打死也不敢坐了，於是家父向醫生表示要出院去考場看看，他就扶著我半走半背半拉的向中二中前進（其實家父也彈出三輪車大弧度曲線跌到馬路旁，因他高中就參加台北中學柔道校隊，獲全省冠軍，19歲就有柔道二段的身手，使他自然而然滾地爬起，外表未受傷，但已傷到筋骨，造成一輩子的疼痛），半途經過車禍現場，軍車已不在，只見三輪車變成一團圓圓的廢鐵，躺在路邊，據說是從車底下拖出來的。此車禍居然沒有人死亡，（車伕也彈出受重傷），也是不幸中大幸。

費了約一個鐘頭時間，家父終於連扶帶拖，把我抬至二中考場，他硬著頭皮去問聯招會人員，指著混身綳帶及臉部變形及兩眼出血的我，問說「遇到大車禍了，能不能請假？」，換來是一陣子訕笑，「聯考怎麼能請假？」，我聽到了譏笑很憤怒，第二，伊時國小流行「惡補」，幾乎天天挨打，連我這個班長，也難逃惡運，「打就是愛」，少一分打一下，老師打我，再叫我打同學，天天過著痛不欲生的生活，眼看再考一節就要脫離「地獄」了，如果就此放棄，重回惡補一年，生不如死，加上昨晚電影《劍王子》武士道精神的鼓舞，於是，告訴家父説，讓我勉強試看看，就扶著進考場。

第一部分閲讀測驗，讀一篇文章，答十個選擇題，還算可以撐，其次作文，占國語（二）總分五十分的六成，三十分，又要逐字寫，至今已過了五十八年，我仍記得作文題目叫「我讀歷史的心得」，天啊！當時社會科聯招不考，所以老師也不上，偏偏聯招來個「讀歷史的心得」，這不是刁難嗎？但只好一字一字的刻，力求不要寫錯字和錯句，費盡洪荒之力，終於寫完，劃下句點，人就暈倒摔倒地，由二位童子軍抬了出來。家父顧不得三輪車之危，叫輛三輪車又載回原急診的醫院再急救，至傍晚才又醒過來。聽家父形容，我才知道我大概有寫完，但被童子軍抬出來乙事並不記得，而我告訴家父，是好像有寫完，但考得好不好，就不知道了。

這個時候，聯考已經成過去式了，家父告知已和軍方「和解」，獲三百元的和解金，車禍事就不能再追究。（伊時，社會流行一句話：兵仔兵壓死人，賠三斗米），老百姓和軍方是處於極不平等的地位，難怪家父用三百元就和軍方和解，要不然，要怎麼辦？家父時任國小教員，月薪約八百元。

撿回一條命，家父身上也沒帶多少錢，於是決定連夜僱車返鄕下，據稱當時台中市僅有三輛載客的「黑頭車」（轎車），議價結果車資三百元，和我所得到車禍賠償金剛好一樣。連夜回到鄕下家𥚃，家母和祖父母駭然，才知發生大車禍，幸而大難不死。時剛好夏天一期稻作收成，白天家母在家𥚃空地曬谷，聽尚未出嫁的姑姑事後說，中午時分，家母突然在曬谷場呆楞了二丶三分鐘，叫她也沒回應，好像呆若木雞，原來是母子連心之故。

語云：「大難不死 ，必有後福」，其實不一定，我受重傷，在家臥床，但因是腦部受傷（腦震盪），鄕下並無醫生，我們醫學常識也不足，並不知曉，祗知道左臉頰無端凹陷少了一塊肉（至今仍凹陷，只是已不明顯），兩眼充滿血絲漸漸褪色，恢復正常，其他肢體並無明顯外傷，躺了兩個月，也就以為痊癒了。

聯考放榜當晚，家人群集聽收音機報榜，中一中從第一名狀元開始報起，我則記錄名次，在第47名時，聼到了「王伯仁」三個字，好像中了愛國奬券，居然考上了中一中，而且還是第47名，太不可思議了。我成為國小母校考上中一中初中部空前絕後唯一一人（因五丶六年後省辦高中，縣市辦國中，初中聯招廢除）。

語又云「福兮禍所依，禍兮福所倚」。開學後，離家遠，自然成了租屋「寄宿生」，國小惡補出來的學生，進到了以自由學風出名的中一中，有如籠中鳥出籠自由飛翔，沒有嚴師和父母督導，卻迷上武俠小說和籃球，回寄宿處，書包未曾打開過，作業多沒有寫，惡性循環，一年級就留級了，全部學科好像只有國文一科及格，其他都是紅字，「落第」是留級的台灣話，簡直從雲端摔到深谷中。寄宿生缺乏自律，固是「落第」主因，但車禍使我一年級時嘴巴永遠都是開開的，呆呆的樣子，受日本教育的家父常責備我「精神不集中」，直到二丶三年後，嘴巴突然自合起來，事後才推斷車禍可能腦震盪，傷及腦神經，以致記憶力衰退，也是功課滿江紅的原因之一。當時，醫學常識淺薄，天見可憐，一個嚴重車禍硬撐考到昏倒的人，幸運考上中一中，又在一年級就留級，老天何其眷顧又何其無情！

對不起，談得有點冗長，但沒離題，家父經此車禍，雖無外傷，但筋骨常痛，他後來雖在課餘也在學校禮堂和寺廟廂房，開義務柔道課，教導成人鄕親，但時常跟我抱怨筋骨會痛，壯年時還可忍受，至年過六十，突然小中風，申請提前退休。此時我已經進余紀忠時代的《中國時報》服務，派駐在霧峰的台灣省議會採訪新聞，休會時，則兼跑省政府各廳處局會，假日時，則會回彰化埤頭老家探望祖母及父母親。

有一次，我看見家父在服用一顆不小的「黑藥丸」，我好奇問他吃什麼東西，他説是人家的「祖傳秘方」，對治療筋骨酸痛很有效。由於我跑新聞和省衛生處官員熟（也曾主跑出台灣省小兒麻痺大流行的半獨家新聞），所以對「祖傳秘方」和「黒藥丸」很好奇，問家父那𥚃買的？他說是「北斗鎮台一線一家機車行」，我更加好奇了，跟他要了幾顆，專程送到省衛生處轉送台北衛生署化驗，果然不出所料，黑藥丸成份是類固醇為主的止痛消炎藥。衛生處官員問我何處而來，他們要假裝顧客去購買化驗才符合制式規定，但家父得知是禁藥後，多次追問下，總不肯告訴我那一家機車行，怕他們吃官司，我只好據實以回省衛生處官員。另方面，也請家父千萬不要再吃了，過量類固醇（俗稱美國仙丹），是會月亮臉丶洗腎和要老命的。家父堅持不透露，講好聽是台灣人的淳樸敦厚，往壞處想，是心軟鄕愿，但也沒辦法。



筆者双親和孫兒女(1986年)。圖／作者提供

以上冗長的故事，是我少年時代的偶遇和奇遇，常想如果人生能夠重來，我安份的去參加彰化聯考，考上省立彰化中學應該沒有問題，也不會遭到車禍，差點丟掉小命，雖僥倖考上中一中，但塞翁得馬，焉知非禍？腦震盪好幾年才自然恢復，功課起起伏伏，最後高中雖也在中一中畢業，並考上成功大學會統學系統計組，但在學校參加學生運動，差一點被「有關方面」在大四下學期退學，聽説是倪超校長力保才得倖免。畢業後，當砲兵預官，也是被「小兵」監視的對象，在小金門紅山觀測所時，假日放假下山晩歸，營輔導長就急著找人，我乾脆告訴他們我是旱鴨子，只會游25公尺，而且對「紅色」沒有興趣，他們才放心一點，但後來隔了幾年，還是發生馬山連長林毅夫游泳叛逃中國驚人駭聞事件。

家父更因陪我到台中參加聯考，也遭到車禍，終生筋骨酸痛，埋下中風潛因，都緣因我好強跨區到台中參加聯招所致。以後，倖入成大，服完兵役後，陰錯陽差及學非所用走上政治新聞採訪路（還差一點和施明德共同租屋同住），有幸採訪謝東閔、林洋港、李登輝、邱創煥（家母田尾公學校同班同學，家母任班長）、連戰、宋楚瑜以降六位省主席（加一省長）和四位省議長，數百位省議員，為台灣省地方自治史留下寶貴見證。今天8月19日，逢70年前母親之「母難日」，特以此文感念和李前總統同年，已歸天國十多年的父親，和答謝我遭車禍母子連心，呵護照顧我不遺餘力，今年97歲猶神志清楚，身體尚稱硬朗的母親。（待續）