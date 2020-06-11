修正後的選罷法對於罷免的規定相當先進並且合情合理，依現行規定罷免案要能夠通過必須符合兩個條件；第一：同意罷免的票數高於不同意罷免的票數，第二：同意罷免的票數超過全部選民人數的四分之一。第一項規定是放諸四海皆準的簡單多數原則，第二項規定是為了防止當局故意利用技術干擾讓許多選民不方便、不願意甚至無法去投票，造成只有少數選民參與投票即可通過罷免案的荒謬情事發生。

中國國民黨竟然要求其支持民眾不要去投票來惡意杯葛，任何好的制度設計，只要遇到爛的政治文化就會變質，無恥的泛藍政黨和政客們專門搞這種不入流把戲。

中國國民黨常常鼓吹其支持民眾不要出來投票，民主政治就是少數服從多數，多數尊重少數，用俗話來說就是願賭服輸，現在竟然有不肖政黨和政客已經知道大勢已去，就要求其支持民眾不要去投票，全世界恐怕只有中國國民黨這種不負責任的政黨才能想出這種奧步。

罷免案符合民主原則

如果超過25%的人出來投贊成票，即使有另外25％的人全部持反對意見，如果持反對的25％的選民都出來投反對票的話，投票人數即超過全部選民的一半，並且贊成罷免的人數超過反對罷免的人數，罷免案即通過是完全合情合理的，這種制度設計可以有效防止反對黨的惡意杯葛，並且完全符合民主原則；台灣的選罷法對於罷免的相關規定可能是當今世界上最先進的。

未來不管任何政黨也無論哪一個政治人物在民意之前都要低頭，前英國首相邱吉爾曾說：「酒店關門我就走」，是成熟政治人物的表現，足為所有台灣政治人物的楷模。