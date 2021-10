2021年10月10日,中華民國總統蔡英文,在慶祝中華民國110年國慶大會演講時,說:「從1949年中華民國立足臺灣以來,已經經歷72年。這72年來,我們的經濟從貧窮到富裕、政治從威權到民主、社會從一元到多元,一步一腳印,成就了今天中華民國臺灣嶄新的樣貌。這個今天讓世人稱讚的樣貌,是經歷多個世代的人們,共同努力的成果。沒有任何一群人可以單獨居功,也沒有任何一群人曾經置身事外。

此時此刻的國際政治,正在發生劇烈變化。威權主義的擴張,讓全世界支持自由民主價值的國家,都有警覺,而臺灣正處於民主防衛的最前緣。也因此,隨著國際局勢的演變,此時此刻的中華民國,正處在72年來最複雜多變的局勢當中。我們走的每一步,勢必牽動世界未來的走向;而世界未來的走向,也必定影響臺灣的前途。

過去這72年來的發展歷程,讓國家樣貌有了很大的轉變。但在轉變之外,我們也有不變的堅持。那就是「確保主權、捍衛國土」。這個信念,是讓臺灣屹立不搖、民主開花結果的重要關鍵,也是72年來,國軍保家衛國、為何而戰的基礎,更是一代又一代臺灣人民的堅持。

所以,我們必須彼此約定,永遠要堅持自由民主的憲政體制,堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬,堅持主權不容侵犯併吞,堅持中華民國臺灣的前途,必須要遵循全體臺灣人民的意志。這四個堅持,是臺灣人民給我們的底線,也是我們最大的公約數,站在公約數的共同基礎之上,我們有責任累積更多的共識,以團結的姿態,來面對未來的挑戰。我們身上有一個共同的責任,要確保這塊土地上的年輕人,可以世世代代,繼續自由奔放下去。」

國台辦發言人馬曉光於當天晚間回應,直批蔡英文的演說是在,鼓吹台獨、煽動對立,割裂歷史、扭曲事實,直指民進黨政府「綁架台灣民意,勾連外部勢力,為其謀獨挑釁張目。」他說「1949年以來兩岸雖尚未完全統一,但同屬一個中國的事實從未改變也不可能改變,中國主權和領土從未分割也決不允許分割。民進黨當局勾連外部勢力,挾洋自重,瘋狂謀獨、挑釁,不斷製造事端,其所謂維持現狀,不過是企圖瞞天過海、欺騙世人。民進黨的謀獨挑釁是兩岸緊張動盪的根源,以及台海和平穩定的威脅。台灣是祖國的寶島,是包括2,300萬台灣同胞在內的全體中國人民的台灣,台灣的前途由全體中國人民共同決定。」國台辦副主任陳元豐也提出「四個堅」:堅定推進祖國統一進程,堅決反對台獨,堅持和平統一、一國兩制的基本方針,堅守民族復興的中國夢。

中國國家主席習近平則一天前於,2021年10月9日上午,在中國舉行紀念辛亥革命110週年大會時,誓言一定要實現「祖國完全統一的歷史任務」。他說「中國共產黨人是孫中山先生革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者......孫中山先生逝世後,中國共產黨人繼承他的遺願,同一切忠於他的事業的人們繼續奮鬥,不斷實現和發展了孫中山先生和辛亥革命先驅的偉大抱負。孫中山先生曾經說過,『統一是中國全體國民的希望。能夠統一,全國人民便享福;不能統一,便要受害。』以和平方式實現統一,最符合包括台灣同胞在內的全體中國人的根本利益。台灣問題因民族弱亂而產生,必將隨著民族復興而解決....『台獨』分裂是祖國統一的最大障礙,是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人,從來沒有好下場,必將遭到人民的唾棄和歷史的審判!台灣問題純屬中國內政,不容任何外來干涉。任何人都不要低估中國人民,捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力!祖國完全統一的歷史任務一定要實現,也一定能夠實現!」

2021年10月12日中國外交部發言人趙立堅,引用聯大第2758號決議,指稱「台灣作為中國的一個省,根本沒有資格加入聯合國。」中華民國外交部則重申,中華民國台灣是主權獨立國家,與中華人民共和國互不隸屬。1971年聯合國大會通過的第2758號決議,只處理了中國在聯合國的代表權,相關文字非常明確,並未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣,更沒提及台灣是中華人民共和國的一部分。中國政府片面主張的「一中原則」,就是法理併吞台灣的陽謀。

從10月9日到12日短短四天,台灣海峽上空雖然看不見砲火四射,但煙硝味卻是濃郁得刺人喉鼻;雖不見刀光劍影,但卻正掀起台灣法理地位的論戰。蔡英文當仁不讓地,把台灣納入中華民國轄區,扛起捍衛台灣2300萬人的自由與民主,堅持中華民國台灣是一個獨立國家,其主權不容侵犯,與中華人民共和國互不隸屬,有關國家的未來前途必須由全體台灣人民的意志來決定。她所詮釋的中華民國,起自1949年;立足台灣以來至今,前後算算已有72年。但其矛盾處,是在慶祝大會上明明標示慶祝中華民國110年國慶,那怎會只有72年呢?難怪有人提出質疑,那另外的48年歲月到哪裡去了?

無獨有偶,習近平也把中華民國,頭48年歷史一筆帶過,從孫中山就直接跳到1949年,由中國共產黨建立的中華人民共國說起。離譜的是,在其建國歷史過程中,從未曾擁有過、或管轄過台灣,卻口口聲聲叫囂嗆說,任何人都不要低估中國人民,捍衛國家主權和領土完整的堅強決心;台灣是其不可分割的領土,堅持要武力併吞、或美其名和平統一台灣。中國霸凌式的吠言叫囂,在過去72年幾時停過,可說是幾乎沒有一天間斷過。所不同的是,過去在台灣主政者都語焉不詳,沒能把台灣與中國關係定位解釋清楚。兩蔣年代是把台灣納為中華民國領土,而中華民國與中華人民共和國,是漢賊不兩立、世仇不共載天,但蔣介石與毛澤東都認為只有一個中國,都以中國正統自居。

台灣民主化之後,第一任民選總統李登輝,首先把蔣家帶到台灣的中華民國,與共產的中華人民共和國切割,同時把台灣納入中華民國,所以他提出中華民國在台灣的法理論述。第二任民選總統陳水扁,加以深論並提出一邊一國,中華民國是台灣。接下來馬英九,把台灣的法理論述逆轉為九二共識,並且還認同一中原則,台灣屬於中華民國,要終極統一。蔡英文主政後,提出台灣是中華民國,強調以台灣2300萬人為主體的中華民國。她過去曾於2010年5月25日,在決定參選新北市市長時,以民進黨主席身份在記者會說,中華民國是一個流亡政府,在台灣威權統治幾十年,中華民國是威權性與中國性的綜合體。那個階段是中國性宰制台灣性,民主化後台灣意識快速成長,下個階段可是主客易位的對抗。她一再強調中華民國,是台灣人民的最大公約數。而且聲稱中華民國台灣,是一個主權獨立的國家;要堅持主權不容侵犯併吞,要堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬,要堅持中華民國臺灣的前途,必須要遵循全體臺灣人民的意志。

有效統治不等同擁有主權

蔡英文論述台灣最大的盲點,就是把有效統治等同於主權擁有;把人民主權當成領土主權,與國際社會的認知,卻有很大的差距。Effective Control does not mean own sovereignty ,有效統治絕不等同擁有主權。一個管家在其掌管家產物業,是有自主的支配權,但卻不擁有產權。如果中華民國是一個擁有主權的獨立國家,那為什麼在自己的領土上舉辦,高雄世大運、台北世界運動大會,卻都無法端上自己的國家名字,不論是中華民國、或台灣。房客在其承租的厝所,是有自主的使用權,但卻沒有絕對的所有權。Popular Sovereignty is not Territory Sovereignty人民主權不是領土主權。人民主權是屬於基本人權的範圍,台灣人民群聚在台灣島上,當然有權推舉自己的領導人,來代表這一群人;但如果這個領導人,是要去代表另一群人,當然不會被該另一群人接受。台灣人選出的總統,理該只是代表台灣;現在又要去代表中華民國,而那個中華民國,自1949年至1971年,還曾確實在聯合國代表全體中國,您說中國會同意接受嗎?

中華人民共和國自1971年10月25日,被第26屆聯合國大會會議上表決並通過的,第2758號決議認同。該決議全文如下:

「大會記取《聯合國憲章》的原則,考慮到恢復中華人民共和國的合法權利,對維護《聯合國憲章》與對聯合國必須謹守憲章的原則都是重要的,承認中華人民共和國政府的代表是中國駐聯合國的唯一合法代表,以及中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一。 決定恢復中華人民共和國的所有權利,承認其政府的代表是中國駐聯合國的唯一合 法代表,並立刻將蔣介石的代表從其在聯合國與所有附屬組織非法佔有的席位逐出。」

該決議確認,世界上只有一個中國,中華人民共和國,是代表中國的唯一合法政府,根本就沒涉及台灣主權。

其實,聯合國早在1950年11月30日,就由聯合國安全理事會第530次會議,針對台灣主權做出判決,台灣不屬於中國領土。韓戰爆發後,中國氣勢如虹,想一鼓作氣收拾蔣家政權。當時由蘇聯駐聯合國代表,提出關於譴責美國佔領中國領土台灣一案:「譴貴美國政府的行動爲侵略行爲,並且是干涉中國內政之舉動,決定爲制止此類侵犯中華人民共和國主權之非法行動起見,向美國政府建議,立卽自合灣島及屬於中國之其他領土,完全撒出其陸海空軍部隊。」中國總理兼任外交部長周恩來,指派外交部副部長伍修權,為全權代表到聯合國捉旋操盤。該案於 1950年11月30日經第530次安全理事會會議 表決,以9(中國ROC、古巴、厄瓜多、埃及、法蘭西、那威、大小列顚北愛爾蘭聯合王閾、美利堅合衆國、南斯拉夫)比1(蘇聯)否決駁回,給予中國及國際社會一個非常明確的答覆。決議確定:美國第七鑑隊巡防台灣海峽保衛福爾摩沙不屬干預中國內政。當天時任中華民國駐聯合國大使蔣廷黻,亦對蘇案投下反對票。這是聯合國的正式判決,台灣不屬於中國,是經過國際社會公開討論,結案的官方記錄。

至於,習近平於10月9日在中國紀念辛亥革命110週年大會時,把台灣定位為「純屬中國內政,不容任何外來干涉。台獨分裂是祖國統一的最大障礙,是民族復興的嚴重隱患。」一說就更離譜了,讓人一眼看穿其蠻橫無識的本質。任何讀過近代史者都知,台灣是於1895年4月17日,因滿清在中日甲午戰爭,戰敗議和簽訂馬關條約時,把台灣與澎湖的完整主權,永久割讓給本。從那時起,台灣與中國就早已恩斷義絕、毫無瓜葛。台灣幾時,淪為中國內政?請習大大拿出任何,可以讓人信服的法理文件或國際條約,來證明台灣的主權,已經從日本政府手中轉交給中國。須知,主權是必須透過國際和平條約授權,才得以從一個政府,轉移給另一個政府。這是文明國際社會的認知,中國那一套靠武力、比拳頭、斬草除根、趕盡殺絕、佔地為王、先佔先贏的封建落伍思維,只是凸顯其強辭奪理、鴨霸無知的心態而已。

法國前國防部長、現任參議院友台小組主席李察(Alain Richard)率領三位議會同事的訪問團於 10 月 6 日抵台,停留 5 天已於11日返法。李察於7 日在總統府,接受蔡英文總統親自頒贈的「特種大綬卿雲勳章」時說:台灣駐巴黎代表處,在代表國家方面做得相當出色。他的台灣國家說,引起北京的憤怒。他在回答記者詢問時說:「這是一個很好的外交議題,但令我震驚的是,這個島和這個國家的名字就是台灣。所以,試圖阻止這個國家,使用它的名字是沒啥特別意義。」(It's a fine diplomatic issue, but what is striking to me is that the name of this island and this country is Taiwan. So, there is no big point in trying to, you know, prevent this country to use its name.)

國際友人李察,千里迢迢遠道從法國,來給台灣祝賀國家生日快樂。正如他所說,這個國家的名字本來就是台灣,任何想阻止這個國家,使用它的名字是毫無意義。但台灣絕不等同中華民國,美國也早於1979年,就經由台灣關係法,白紙黑字告訴全球世人,美國已不在承認中華民國,只認同在台治理當局。所以台灣要成為一個主權國家,當然要有一個生日,相信絕不會是充滿爭議的10月10日,因為那是屬於海外四千萬華僑的節日,他們都自稱是中國人,不是台灣人。那您說,台灣會有國家生日嗎、會是哪一天呢?



