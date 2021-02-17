如讓國民黨奪回政權，趙少康選上總統，出賣台灣，小英該當何罪？左起：習近平、趙少康、蔡英文。圖／擷自網路，民報合成

台灣目前不能獨立的最大障礙，當然是專制中國的習皇帝，第2是專制統治台灣半個世紀的國民黨（馬英九、連戰、趙少康）,第3是要維持中華民國台灣現狀的小英，第4是台灣人民，第5是支持台灣的民主朋友、美國、日本等國。

中國是台灣的敵國，習皇帝是台灣的致命敵人。他要武力打台灣、暴力併吞台灣。

國民黨和趙少康是要和中國統一的大一統的中國派。他們虛擬的中華民國包括蒙古。他們的台灣是那個虛擬的中華民國的一部份，看法和習皇帝一樣。他們不認定台灣是主權獨立的國家。

他們認為台獨是叛國。他們寧願投降中國，讓中國統一，也不願看到台灣獨立，和美國、日本等成為民主盟邦。

他們在台灣近80年，仍不認同台灣主權獨立，還越來越變成台灣的敵人，要出賣台灣。

所以，這次趙少康權力復辟，要重掌國民黨大權，選2024台灣總統,明目張膽，實在讓人傻眼、驚呆。他成功，就是台灣國家滅亡的日子。

小英英勇堅強，維持中華民國台灣主權獨立，富國強國，抗拒中國統一。非常成功、令人欽佩。但是她小心謹慎，不碰台獨議程，不去中國化、去國民黨化，連中正堂都搞不定，更不要說華航變台航了。她不大力剷除國民黨的大一統的毒素，讓國民黨、趙少康繼續囂張、壯大，作怪、作亂，危害台灣獨立建國，台獨前途看不到天光。

小英該當何罪？

台灣人民被國民黨大中國主義洗腦半個世紀，一大堆呆胞。怕死，怕中國，要維持偷安旦夕的苟活生涯。雖有80％的台灣人不認為自己是中國人，但願、敢為台灣主權獨立和中國一戰的，恐怕不到一半。還一半支持國民黨，讓國民黨掌握台灣龐大資源、地方政府、惡勢力，為非作歹，出賣台灣。

至於美國、日本等民主朋友。雖民主價值相同，但要他們賣命為台灣和中國一戰，當然強人所難。何況，那是台灣要自尊、自強、自助，人家才會尊你、助你的天大事。只要我們站在歷史對的一邊，做得對、做得好，世界局勢對我們好，他們武力協防台灣，和中國一戰的可能性，很大。

何況，美國和日本與中國有文明衝突、世界權勢之爭，台灣地緣戰略價值重要，處第一島鏈樞鈕地位，要制衡習皇帝的侵略，美國和日本需要台灣，非保衛台灣不可。

趙少康本應被掃入歷史灰燼，2024還要讓他選台灣總統，小英不盡一切民主力量，把他和國民黨壓抑、消除，台灣會有光明前途？

再問一次，如是，讓國民黨奪回政權，趙少康選上總統，出賣台灣，小英該當何罪？（2021/02/16）