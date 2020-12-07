●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

日本將與美國、法國進行聯合海陸軍事演習以面對中國武力威脅。

美國國務院4日宣布終止5個與中國的文化交流計畫，指出這些計畫成為中國的軟實力大外宣工具。

英國國防部計畫收購英國重型鑄造業，1750年代創立的雪菲爾德鑄師公司，以確保核子潛艇外殼的供應。

義大利國防與資安承包商，高科技集團李奧納多，資安部門有一前顧問於2015~2017年間，使用惡意軟體感染94台電腦試圖取得機密，李奧納多表示機密等級資料並未在這些電腦中，李奧納多資安緊急應變小組組長則因試圖掩蓋此一事件而一同被捕。

日本

將與美國、法國進行聯合海陸軍事演習以面對中國武力威脅。

美國

國務院4日宣布終止5個與中國的文化交流計畫，指出這些計畫成為中國的軟實力大外宣工具。這些計畫是自甘迺迪時代於1961年開始的國際交流計畫的一部分。

印度

與抗爭農民談判破裂，9日將再會談。

泰國

數千人慶祝已故泰王蒲美蓬冥誕，表達對王室支持。蒲美蓬於2016年過世。

澳洲

福瑞沙島野火延燒，快樂谷居民撤離。野火因非法營火引發，已延燒7週。

中國

重慶市永川區吊水洞煤礦4日發生一氧化碳濃度過高事故，24名礦工被困，僅1人獲救，23死。

英國

國防部計畫收購英國重型鑄造業，1750年代創立的雪菲爾德鑄師公司，以確保核子潛艇外殼的供應。

首相強森與歐盟主席烏蘇拉發表共同聲明表示積極達成脫歐協議。

俄羅斯

開始透過70家臨床機構大規模施打史普尼克五號疫苗。第一波以高接觸職業：醫療、教育、社工，為主。

義大利

國防與資安承包商，高科技集團李奧納多，資安部門有一前顧問於2015~2017年間，使用惡意軟體感染94台電腦試圖取得機密，李奧納多表示機密等級資料並未在這些電腦中，李奧納多資安緊急應變小組組長則因試圖掩蓋此一事件而一同被捕。

美國

總統川普在喬治亞州造勢大會誓言贏回白宮。

衣索比亞

總理阿比聲稱奪下提格雷首都默克萊後戰事已結束，但提格雷表示仍在市外作戰，並控訴衣軍趁火打劫。

葉門

外海有船隻遭遇攻擊，英國海事貿易行動辦公室5日表示事件已經結束，船隻與船員都安全。

阿拉伯聯合大公國

表示與以色列關係正常化後成為駭客攻擊目標。

巴林

國營新聞機構《巴林國家通訊社》推翻先前貿易部長說詞，表示部長遭誤解，並未要接受自以色列屯墾區與戈蘭高地進口產品。

伊朗

疫情死亡人數已超過5萬。

福和會官方網頁：www.fratwn.org