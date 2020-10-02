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每日國際焦點

土耳其總統艾爾段無視美俄法三國要求亞美尼亞、亞塞拜然立即停火，稱三國忽略問題長達30年，無權干預。俄國稱土國把敘利亞、利比亞民兵派往亞塞拜然是極端危險行為。法國也抨擊土耳其派敘利亞聖戰士前往阿爾察赫戰場。

塞浦路斯無視歐盟施壓，仍堅持制裁土耳其，否則就反對制裁白俄羅斯。奧地利總理站在相同立場。但歐盟、德國總理梅克爾卻希望與土耳其保持建設性關係。

黎巴嫩與以色列同意在美國調停下談判海域爭議問題是川普外交和平貢獻再下一城。

英、法、德、愛沙尼亞、比利時去信聯合國，表示俄國反對派Navalny遭下毒是「國際和平與安全的威脅」。歐洲目前面臨阿爾察赫戰爭、東地中海衝突、白俄羅斯緊張、英國脫歐等嚴重危機，卻把單一一個人的生命看得比什麼都重要。

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印度

印度稱巴基斯坦在喀什米爾開火殺死3名印度士兵。巴基斯坦控訴印度違反停火並傷及平民。

亞美尼亞、亞塞拜然

土耳其總統艾爾段無視美俄法三國要求亞美尼亞、亞塞拜然立即停火，稱三國忽略問題長達30年，無權干預。

俄國稱土國把敘利亞、利比亞民兵派往亞塞拜然是極端危險行為。

法國抨擊土耳其派敘利亞聖戰士前往阿爾察赫戰場。

俄羅斯

英、法、德、愛沙尼亞、比利時去信聯合國，表示俄國反對派Navalny遭下毒是「國際和平與安全的威脅」。

俄國稱Navalny與CIA合作。

俄國科學家因幫中國盜取科技被捕。

白俄羅斯

立陶宛希望歐盟制裁白俄羅斯。

英國

歐盟針對英國立法可違背脫歐約定，對英國發起違約提告法律程序。

英國限制中國學生不得接觸敏感研究。

烏克蘭

俄國與白俄區域論壇上有克里米亞代表出席，烏克蘭召喚白俄大使抗議。

東烏克蘭森林大火導致9死14住院。

希臘

希臘與土耳其為避免東地中海不必要衝突設置熱線。

塞浦路斯

塞浦路斯無視歐盟施壓，仍堅持制裁土耳其，否則就反對制裁白俄羅斯。

奧地利總理呼籲歐盟制裁土耳其。

歐盟希望與土耳其保持建設性關係。

德國總理梅克爾稱希望與土耳其保持建設性關係。

瓜地馬拉

超過3000偷渡客人龍從中美洲要前往美國，已進入瓜地馬拉。

以色列

情報機構莫薩德與巴林情報官員會談。

黎巴嫩

黎巴嫩與以色列同意在美國調停下談判海域爭議問題。

阿富汗

和談的同時衝突仍在激烈化，卡車炸彈炸死11人。