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每日國際焦點

美國進一步限制中國在美活動，中國外交官訪問美國大學、與地方政府官員見面，必須獲得國務院許可，超過50人文化活動也要國務院的批准。

德國總理梅克爾咬定俄國反對派Navalny是遭蘇聯神經毒劑下毒謀殺，揚言制裁，德國國會外交委員會向梅克爾施壓要求重新檢討北溪二號天然氣管線，以向俄國施壓。北溪天然氣管線越過中歐國家，讓俄國能直接銷售天然氣給德國，梅克爾雖然反俄，卻大力支持北溪管線計畫，不顧遭跳過的「歐洲堤壩」國家以及美國強烈反對。

繼沙烏地阿拉伯之後，巴林允許以色列-阿聯直航班機飛越領空。巴勒斯坦驚覺遭拋棄危機擴大，各敵對派系尋求組成聯合陣線對抗。

英國政府表示雇用澳洲前總理艾保德為貿易顧問將為英國帶來專業，無視左派人士吹毛求疵批評艾保德持反對同婚等保守觀點。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

中國

美國國務卿蓬佩奧 宣布 ，中國高級外交官訪問美國大學校園或與地方政府官員見面前必須獲得國務院許可，超過50人文化活動也要得到國務院的批准。

澳洲

因應駭客 攻擊 企業造成澳幣290億元損失，相當於1.5%澳洲GDP，澳洲將提出澳幣16.6億元預算在未來10年內強化企業資安防護，澳洲資訊情報單位ASD表示，獲得數家企業同意將進駐人員到企業中。

斯里蘭卡

印度石油公司所屬新鑽石號油輪 ，載有200萬桶石油，在斯里蘭卡外海20海哩處爆炸起火，斯里蘭卡軍方派遣軍機與軍艦前往支援，一度滅火，但又爆炸，23名船員中有1死1失蹤。

尼泊爾

閃洪土石流 造成12死36失蹤。

俄羅斯

德國總理梅克爾 咬定 俄國反對派Navalny是遭蘇聯神經毒劑下毒謀殺，俄國稱西方不應匆促下定論。

歐盟 尋求 以Navalny案對俄羅斯新一波制裁。

德國國會外交委員會向梅克爾 施壓要求重新檢討 北溪二號天然氣管線，以向俄國施壓。北溪天然氣管線越過中歐國家，讓俄國能直接銷售天然氣給德國，梅克爾雖然反俄，卻大力支持北溪管線，不顧遭跳過的「歐洲堤壩」國家強烈反彈，美國也強力反對。

梅克爾 表示 ，視俄國回應決定是否制裁。

波蘭總理稱Navalny案 可證明 俄國是敵對政權。

立陶宛要求歐盟下次峰會 討論 Navalny下毒案。

英國稱俄國 需嚴肅回應 Navalny案。

白俄羅斯

盧卡申科 撤換 情報單位KGB首長。

俄國總理稱白俄 不允許 外國施壓。

美國部隊4日自波蘭 抵達 立陶宛於白俄羅斯邊界部署2個月，但美國強調這不是要對白俄羅斯施壓。

歐洲主教會議 呼籲 盧卡申科讓明斯克大主教回國。先前明斯克大主教因庇護抗爭者觸怒盧卡申科而被擋在國門不許回國。

反對派先前 發生 路線衝突， Sviatlana Tsikhanouskaya主張專注在讓盧卡申科下台重行大選，認為不應同時提出修憲，會分散焦點。反對派重獲共識，主張重行大選以及停止侵害人權。

希臘

北約 表示 希土雙方願意為東地中海衝突坐下來談。

土耳其總統 告知 德國總理梅克爾，支持希臘「自私且不公立場」是不可接受的。

保加利亞

執政聯盟 表示 不會屈服於2個月來反政府示威。

英國

首相強森 會見 川普顧問庫許納，討論中東和平進程。

英國政府 表示 雇用澳洲前總理艾保德為貿易顧問將為英國帶來專業，無視左派人士吹毛求疵批評艾保德持反對同婚等保守觀點。

美國

歐盟 反對 美國制裁國際刑事法院檢察官。

法國 呼籲 美國取消制裁國際刑事法院檢察官。

利比亞

先前遭撤職的 內政部長 ，也是國內政治要角的Fathi Bashagha迅速復職。

黎巴嫩

法國總統馬克宏 派出 法國情報機構DGSE局長Bernard Emie協助黎巴嫩改革。

貝魯特港口清查 發現 竟然還有4.35噸的硝酸銨。

巴林

繼沙烏地阿拉伯之後，巴林 允許 以色列-阿聯直航班機飛越領空。

巴勒斯坦

因應 以色列-阿聯關係正常化，巴勒斯坦各敵對派系尋求組成聯合陣線對抗。

伊朗

美國總統川普 呼籲 伊朗不要處決摔角冠軍選手Navid Afkari。

美國 制裁 6家銷售、運送伊朗石化產品的公司。

象牙海岸