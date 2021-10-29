中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥日前在記者會上，反問提問媒體「大陸是哪個國家？」受到台灣網友讚賞，中國國台辦發言人馬曉光大嗆，他到底是什麼人？他的祖先為何？他的家族從哪裡來？他流淌的是誰的血？對於這種背祖叛宗的人，實在是不值得評論，這無非是他為了乞求一官半職而演的一場鬧劇罷了！

針對馬曉光的鬧劇，陳宗彥也在臉書貼文指出，「我身上的血液來自我的父母親，謝謝我的父母讓我擁有熱愛民主自由人權的基因，作為一個海洋國家的子民，有來自世界各國的人到此奮鬥打拚，染色體裡有著包容差異、尊重不同、疼惜弱勢、協力互助的成分，而我與我的家人都是台灣人，也以身為台灣人為榮。」

依馬曉光的意思，台灣人有中國人的血統，就要認同中國，不可以在台灣建立國家，依此論點，美國就慘了，必須分裂成好幾個國家，因為其祖先來自世界各地。不過居住在美國的居民，都認定自己就是美國人，沒有人說自己是英國人或是法國人，中國人移民到美國，也認定他們是美國人，最妙的是中國共產黨有很多高官的家屬是美國人，自己的家屬不當中國人，卻要台灣人當中國人。

民族與國家不應劃上等號

中國共產黨蠻橫的表示台灣就是中國的一部分，因為台灣人流有中國人的血統，引起很多台灣人反駁，因為台灣人混有原住民的血統。事實上舉證血統問題是多餘的，因為構成國家的條件並沒有包含血統，也就是一個國家可以包含很多民族，一個民族也可以分成好幾個國家。一塊土地上的人民，組成政府，執行主權，又沒有受到其他國家的管轄，就具有構成國家的客觀條件。

台灣已具有組成國家的客觀條件，而主觀條件就是台灣人要當那一個國家的國民。由台灣人的國家觀念可看出絕大部分台灣人期待建立自己的國家，抗拒當中國人，因為兩方的人性分隔在兩個完全不同的世界。台灣人發揮出光輝的人性，處處顯露出愛心，中國人的人性已扭曲，顯現出醜惡的一面，雙方不適合併成一個國家，因為雙方的人性差距太大。

對岸就是中國，記者卻稱為大陸，世界上並沒有「大陸」這個國家，陳宗彥才會問媒體「大陸是哪個國家？」，意指應該稱「中國」。在台灣稱對岸為「中國」，就表示台灣與中國不是同一個國家，馬曉光才會發難。這也很奇怪，他要台灣人稱對岸為「大陸」，不可以稱「中國」，何不將國名改為「大陸」就解決了，台灣就有人希望人家稱他為「教授」，因而將自己的名字改為「教授」，中國也可以如法炮製將國名改為「大陸」。

依馬曉光的年紀是否當過中華民國的國民不得而知，不過可以確定的是他的父母親都是中華民國的國民，是中國共產黨叛亂，且另組中華人民共和國，中國國民黨因而稱他們為「共匪」，所以台灣人稱對岸為「中國」的確不妥，依中國國民黨的陳述，應該稱「匪區」才恰當。

陳宗彥臉書貼文

