林信男，1939年生於台灣台中，他的父親是虔誠的佛教徒，本來全家人也跟著信佛教，但他幼年即喪父，他的母親及眾幼子受到很多欺迫，生活非常困難，全家因而改信基督教而獲得心靈的寄託。他本來因家中經濟困難而唸商職，後來因生病臥床一段時間，幾經思考而轉考大學唸了成大電機系，沒想到已唸到大三又生一場大病，痛下決心再重考，於1962年進入台大醫學系，當時他就決心醫科畢業後要做精神科醫師，雖然那時候是很冷門的選擇，但他卻勇往直前毫不後悔走上精神醫學之路！在台大醫院精神科從住院醫師、總醫師、主治醫師、講師、副教授做到教授，他也做到精神科主任和台灣精神醫學會理事長，總共在台大服務了35年之久，期間曾借調去省立桃園療養院做過院長，後來去支援成大醫學院和成大醫院的設立，在擔任成大醫院副院長期間或許因過度勞累，發生了嚴重的視網膜剝離，經過開刀後臥床數月宣告手術失敗導致一眼失明，他從成大回到台北，有一次他和所屬東門教會的會友聚會時，同教會的會友也是北醫精神科醫師的蔡尚穎，關心的問他：｢會擔心以後怎麼辦嗎？｣他回答說：｢桂芳（林信男夫人）會擔心我只剩一個眼睛，但重要的東西上帝都會創造二個，我慶幸還有一隻眼睛可用，感謝上帝！｣這種堅定樂觀的信仰令人動容！

林信男的虔誠信仰還有一例，他曾講道時提到｢上帝將萬物交託人類管理｣的觀念，他說地球上萬物包括我們的子女，自己的身體都只是上帝交託我們｢管理｣的禮物，我們不能占為己有，總有一天都要還給上帝。幾年後當他唯一的愛女要出嫁時，他真的實踐了這個說法，當他從家門口要送走女兒坐上禮車時，他不僅不像其他父母般掉下眼淚，反而是高唱｢牽妳的手，行咱的路，牽妳的手，不驚艱苦…｣這首歌曲歡喜的送別女兒，因他認為這是上帝要他結束管理女兒的時刻，他歡喜接受上帝的安排，怪不得林信男在台大精神科準備退休時，就開始規劃去唸神學院，他2006年退休雖然仍回台大兼任，每周一次回去向住院醫師教學，也到馬偕醫院精神科看診及教學，但大部分時間他用來研究神學，他到台灣神學院修習｢宗教文學｣碩士課程，並在台北東門教會的東門學苑開設｢心靈與健康｣、｢聖經人物的心靈探索｣的課程，他又去衛理神學研究院帶諮商博士班學生，把精神醫學的專業和神學教育結合，他出版了｢心靈診所｣及｢何處是我家｣兩本書，從醫學和信仰的觀點引用很多他行醫多年的案例，來讓讀者認識精神疾病的診斷和治療，也探討靈性關懷在醫學上的運用。

林信男的一生並非都是順利和幸運，但他的信仰堅定，抱著凡是依靠上帝有信、有望、有愛的人生觀克服了種種挫折和障礙！在戒嚴時代發生的美麗島事件中，他的弟弟林弘宣被列為軍法大審的8名叛亂犯之一，另外一個弟弟林心智在美國也被列為海外黑名單，作為兄長的他承擔了重大壓力，但他在台大的工作對病人的照顧和對學生的教學，絲毫不為人知的照常服務，甚至他的夫人罹患癌症，他們夫婦還是抱著喜樂的心不顯憂愁，因為他們深信上帝安排的一切都有美好的旨意，他真的是深具信仰的基督徒醫師！



林信男在台大醫院服務了35年之久。圖／擷自http://www.biopsychi.org.tw/網站

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集