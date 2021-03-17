《時代雜誌》承認倒川是一場陰謀（conspiracy），是自揭瘡疤？還是圓謊？圖／擷自網路，作者提供

隨著1月20日拜登入主白宮，美國大選宣告落幕，然而川普始終沒有承認敗給了老拜，而是民主黨「偷」了這次選舉，選舉不公，疑雲重重，許多人心中都留下一個疑問：美國民主是否已死？

美國的民主建立在三權分立，加上第四權──媒體，不過這次選舉暴露了行政不中立，法官毫無道德勇氣，共和黨與民主黨同流合污，媒體淪為左派的傳聲筒，社交媒體成了扼殺人民言論自由的劊子手，支撐民主的四根柱子損壞，美國的精神價值何在？華盛頓暮氣沈沈，盡是一些七老八老的職業政客，白宮有個忘了國防部長名字的拜總統、笑起來可是會讓人渾身起疙瘩的黑賀、參議院有個老狐狸麥康納爾、眾議院有個瘋婆子佩洛西，矽谷有個數位獨裁者扎克柏，這仍是你我嚮往的民主自由國家嗎？

回顧此次大選，華盛頓上演了一幕一幕比電影還離奇的劇情，幕後若沒有一股龐大的勢力在操盤，憑老拜那副德性，能超越歐巴馬、希拉蕊，拿八千萬票？

不久前，左派的《時代雜誌》刊登了一篇文章〈影子選戰拯救2020選舉之祕史〉，作者是曾為佩洛希作傳的茉莉．波爾（Molly Ball），以一萬多字的篇幅，洋洋灑灑，敘述了這場密謀已久的大戲，把它描繪為一場跨黨派、跨意識形態的巨大行動，展現人民力量，打倒了「獨裁者」川普，「拯救」了美國民主的世紀之舉。儼然是深層政府定調的說法，堪比中共的大外宣。民主黨找個好理由來幹壞事（Do bad things for a good reason），編個好故事來漂白自己的罪行。政變得逞，陰謀家沾沾自喜，舉杯慶祝。邱吉爾說過，「真相太可貴，以致於必須僱用謊言來當保鏢。」沒錯！就是因為真相太醜陋，所以要把阿桑吉（Julian Assange）關起來。

依該文敘述，這次扳倒川普是一場大咖砸錢搞的陰謀（a well-funded cabal of powerful people），工商巨頭結合了民主黨、共和黨內的反川派、體制內的官僚，還有BLM、Antifa之類的極左派，總動員，以確保川普不當選，讓美國民主得以維繫。要「保衛」美國的民主，就光明正大，何須搞陰謀如此勞師動眾？聽起來，像是一群有頭有臉的名流騙了銀行的錢，說是必須用「詐騙」來維護「信用」體系，這豈不是把你我當傻瓜，拿我們的智商來開玩笑？

影子選戰團隊按表操課

2020影子選戰團隊一年多以前即已組成，並展開運作，他們利用各種管道影響選民的認知，籌集資金，招募員工來協助數百萬初次使用郵寄選票的選民，促使各州改變投票系統以及法律，指導主流媒體控制資訊，迫使社交媒體封鎖挺川陣營的聲音，大力宣傳每張郵寄選票都必須計算，阻止法院受理川普團隊提出的任何法律訴訟，嚴控每個有可能出狀況的壓力點，確保拜登的得票成果，保證拜登「凍蒜」，以防川普推翻選舉結果。萬一翻盤，他們甚至計劃11月4日後，動員150多個所謂的自由派團體，以「保衛選舉結果」為名，在全美各大城市發動400場示威活動。

諾姆．艾森（Norm Eisen）很可能是上述行動綱領的策劃者，他是歐巴馬唸哈佛法學院的同學，2008年歐巴馬投入大選時的軍師，經由這位猶太裔法官的牽線，高盛集團成了歐巴馬幕後最大的金主，在艾森運籌帷幄下，歐巴馬成功的登上白宮寶座，成了美國史上第一位黑人總統，其內閣係花旗銀行主管弗洛曼（M. Froman）提供名單給他挑選，其實他只不過是華爾街的奴僕而已。去年擔任眾院民主黨法律委員會顧問對川普進行彈劾的艾森，二年前策動「選民保護計劃，Voter Protection Program」，籠絡了許多共和黨員，展開倒川的行動。可見此人真是神通廣大，非將川普逐出白宮而後快，這次倒川大戲的幕後導演。

另一位號稱是民主黨巫師（wizard）的麥克．波霍策（Mike Podhorzer），是選戰幕後的操盤手。波霍策曾擔任美國產勞聯合會（AFL-CIO）資深顧問長達二十多年，深諳政治謀略，多年前成立了「分析者學院，Analyst Institute」，這是一家鑽研如何應用科學方法來打選戰的祕密機構。去年三月，波霍策草擬一份祕密的備忘錄，設想如何佈局阻絕川普連任之路，他並推演川普會對選舉結果不服，指控民主黨作弊，並號召其支持者抗爭。因此，必須未雨綢繆，擬定對策破解川普的「陰謀」。

為了把走「美國優先」路線的大右派川普趕下台，波霍策召集所謂的自由派、進步派、各州的民間團體，以及不被人知的組織，組成所謂的「民主保衛聯盟，Democracy Defense Coalition」，使用筆電，每日花了好幾個小時，與各路人馬舉行「焦距 ZOOM」會議，使他成了幕後運作關鍵性的角色。

武漢肺炎幫民主黨大忙

波霍策深知，要將反川的政治鬥爭進行到底，就必須結合州議會、矽谷的科技業、大製藥廠、聯邦議會，以及BLM這類上街搶劫的「種族正義者」和高舉鐮刀旗的馬克斯主義者Antifa，形成強大的反川聯合陣線。

中共製造武漢肺炎，幫了民主黨的大忙，給了拜陣營逆轉勝的機會。病毒蔓延美國，各州的選務人員需要口罩、手套以及消毒劑，反川聯盟向矽谷求助，扎克柏捐了三億美元，各州利益均霑。聯盟外圍組織則提供五花八門的「技術建議」，例如指導州選務人員，如何將投票箱放在適當的地點、使用計票機器以及處理郵寄票，還派了一位新聞祕書來幫他們發佈新聞。

波霍策的「分析者學院」透過選民資料分析，知道川普的支持率被低估，郵寄票乃拜登獲勝之關鍵。因此，反川聯盟利用電郵、社交媒體，甚至抖音，大力鼓吹採用郵寄選票，而且每張郵寄票都須計算。在37州和華盛頓特區，他們成功的推展了郵寄選票，佈署在各州的拉票部隊，挨家挨戶，催促民眾採用郵寄票，去年8、9月，聯盟在搖擺州寄出了1500萬份郵寄選票申請書，有450萬選民回覆。2020年大選，美國有一半的選民使用郵寄投票，1/4的選民提早投票，只有1/4依照傳統在選舉日當天去排隊投票。

郵寄票容易造假，川普當然會質疑，民主黨眾院領袖葛哈特（Dick Gephardt）預先向州務卿、檢察總長、州長，打了預防針，宣稱郵寄票不容易作弊，川普若指控民主黨作弊，就別中計。紅皮藍骨的前共和黨員萬普（Zach Wamp）也加入反川聯盟，發文告訴川普的支持者，這是一次重要而誠實的選舉，郵寄票真實可靠。不過，有一萬多選民從墳墓寄出選票，確有其事，不是Fake News。

在一向是民主黨的票倉的黑人社區，反川聯盟也強力動員，領導「打工家庭黨， Working Families Party」的史坦普（N. Stamp）組織了「捍衛選舉」大隊，教導黑人選民把投票當作上街開派對，踴躍投給拜老一票。同時也招募數千名黑人在投票所工作，以防止白佬來干擾計票作業。此外，反川聯盟也模擬川普鐵桿支持者「驕傲男孩」在選後，可能會持槍上街抗議，屆時，他們就動用Antifa來跟他們對幹。

反川成員勞拉奎因（Laura Quinn），幾年前成立了一項祕密計劃，研究如何阻止「假訊息」在網上散佈，她的解決方案就是將「內容」從平台移除，並封掉發佈者的帳號。2019年11月，扎克柏邀請了九個「公民權利團體」的領導人聚餐，會中他們進行腦力激盪，討論2020大選如何將奎因的方案派上用場。被拜登提名為助理檢察總長的古帕塔（Vanita Gupta）也參與了那次餐會，古帕塔隨後與推特執行長多西（Jack Dorsey）及其他科技老闆密談，多西去年將川普在推特的帳號永久移除，顯然早就有預謀，川普竟然被矇在鼓裡。



經過2020大選，有識之士對美國的民主自由法治能否維繫，憂心忡忡。不過，可喜的是，美國保守勢力正在崛起，他們將再造美國，擦亮民主品牌。圖／擷自網路，作者提供

邁向勝利之路五大步驟

身為AFL-CIO資深顧問，波霍策也運用其影響力，促使美國的製造業、經銷業、零售業、工商大老以及福音教會，在選舉日當天，聯合發表了一份聲明，呼籲媒體、候選人、社會大眾，要信任美國的民主制度，尊重投票的結果，不要有騷亂的事情發生。

波霍策在其備忘錄，列出邁向勝利之路的五大步驟，先贏得選舉，再贏計票、認證、選舉人團、過渡團隊接管。達成五大步驟，即可逼退川普。儘管川陣營的鮑威爾律師提出大量選舉舞弊的證據，選票有問題的州，州長不理不睬，檢察官毫無動作，聯邦調查局也按兵不動。有人使用簡單的算術，揭穿民主黨不可能不作票，媒體都變成駝鳥。顯然深層政府設置重重關卡並嚴密把關，法官遭受到巨大的壓力，因而連法律這道最後防線也告失陷，這也解釋了為何聯邦最高法院對川普提出的訴訟，一律駁回的原因。事實上，川普是孤軍奮戰，也指揮不了軍隊，不得不認輸，百般無奈，揮淚告別白宮。

政評家Jim Quinn把川普比喻為一頭頑強不屈的騾子，四年前，這位原本跟共和黨無淵源的圈外人，意外的打敗了深層政府屬意的希拉蕊，進駐白宮，誓言抽乾華盛頓沼澤，卻被沼澤的大鱷咬得遍體鱗傷。川普當然不是因為政績不佳，不受人民支持而被趕出白宮，而是他桀傲不馴，難以駕馭，不買華爾街那幫人的帳。在Quinn看來，深層政府既然費了那麼大的勁才降伏了這個體制內的異類，就會繼續追殺他，直到他淡出政壇。因此，川普不太可能三度參選，東山再起。

美國記者艾倫（Mark Allen）在〈川普及其對美國最大的貢獻〉一文指出，儘管左媒極力醜化川普，四年來，他為復興美國而奮鬥不懈，有目共睹，這將使得他成為美國現代史上最重要的政治人物，而他對美國最大的貢獻是暴露了政治體制的腐敗、政客的虛偽狡詐、媒體的墮落以及政商勾結陰暗的一面。或許他連任失敗是一件好事，許多活在幻覺中的美國人驚醒過來，原來撒旦正在摧毀他們的民主殿堂。

美國民主是否已死？見仁見智

民主黨選舉作弊，內毀聯邦憲政，外傷美國形象，付出的代價不可謂不大，如果世界上最有權勢的兩個R氏家族可以操縱選舉，剝奪多數人選擇的權利，等於用錢買下國家，政府私有化，總統由一趴有錢人來決定，美國形同寡頭（oligarch）政治。選舉只是形式，民主失去實質的意義。

掌控參眾兩院的民主黨，食髓知味，3月初通過HR1法案，放寬選民的資格，允許利用網路投票，將投票年齡降至16歲，這將使得陰謀家更容易利用科技來竄改選票數據。選舉若缺乏公信力，民主制度何以維繫？

把一個癡呆老人送進白宮是左派的計謀，否則《時代雜誌》2020年的封面人物一如既往，理應只出現拜登的相片，何以違反慣例拜賀同框？寓意甚明，老拜在白宮的日子不多了，賀錦麗接班已成定局。左派當家，美國未來的政治發展，實在不容樂觀。親中的左賀到底對台灣持什麼立場？台灣人不可掉以輕心。

經過這次大選，托克維爾筆下的「美國民主」是否已死？見仁見智，似乎言之過早。川普主義不會消失，支持他的民眾已體認到邪惡的左派勢力正在腐蝕美國的社會，傳統價值日漸衰微，憂患意識將激發保守派再起，振衰起敝，扭轉乾坤，再度擦亮美國民主招牌，恢復自由女神的光彩。畢竟世界需要一個強大的美國來捍衛民主自由的價值，來伸張正義，來對抗紅色的中國，台灣才能夠免於中共的併吞，得來不易的民主自由也才有真正的保障。