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每日國際焦點

美國各大航空公司因應5G將開台調整航班，AT&T、Verizon暫緩啟用機場附近5G基地台

南韓公平會對23家國內外船運公司15年來進行價格控制罰款962億韓圜，包括現代、台灣的長榮等

印尼通過遷都婆羅洲法案

德國2021年軍售金額93.5億歐元創紀錄，近半來自埃及

日本

村田製作所轉進泰國，日本產業分散中國製造的風險

南韓

公平會對23家國內外船運公司15年來進行價格控制罰款962億韓圜，包括現代、台灣的長榮等

沃旭與南韓南方電力簽署合作備忘錄，合作開發仁川甕津郡800百萬瓦離岸風能

中國

美國檢視阿里雲，檢查是否對美國產生國安威脅

印度

孟買碼頭軍艦爆炸3死

澳洲

稀土需求高漲，萊納斯稀土第二季營收創紀錄

印尼

通過遷都婆羅洲法案

菲律賓

非洲豬瘟後復興措施在過去1年內增加70萬頭豬

哈薩克

前獨裁者納札巴耶夫現身，稱統治菁英之間沒有矛盾

斯里蘭卡

宣布將推出新法案吸引外資，以解決債逼眉毛問題

柬埔寨

繼續對反對黨領袖根索卡的叛國審判

東加

海底電纜受損，與世界恢復通信可能要數周

Mango島受海嘯侵襲島上房屋全毀，已知3死

歐盟

17日歐盟以反傾銷鋰由，延長對美日韓俄中電工鋼設定最低價格限制5年

英國

2021年12月就業大增18.4萬，第四季缺工124.7萬，11月失業率降至4.1%，但薪資成長減緩至4.2%扣除獎金後的實薪反減1%

法國

體育部長表示疫苗法沒有例外，網球選手喬科維奇必須施打疫苗，否則將無法入境法國參加法網

德國

2021年軍售金額93.5億歐元創紀錄，近半來自埃及

俄羅斯

否認紐約時報報導撤離基輔大使館人員眷屬，表示使館正常作業

西班牙

資助低薪年輕人每月250歐元協助獨立離家

北馬其頓

與保加利亞同意改善兩國關係以利北馬加入歐盟

美國

各大航空公司因應5G將開台調整航班

AT&T、Verizon暫緩啟用機場附近5G基地台

日本本田汽車與波士頓電動車鋰電池廠SES簽下合作開發協議

微軟宣布以687億美元收購龍頭遊戲開發商動視暴雪，使競爭對手Sony股價大跌9%

加拿大

譴責俄軍於烏克蘭邊境活動，考慮提供武器給烏克蘭

墨西哥

2021年12月經濟萎縮0.2%

巴西

車廠WEG宣布與西班牙伊彼德羅拉旗下能源公司Neoenergia合作提供電動車充電樁

瓜地馬拉

感謝台灣出資與遊說公司簽約協助提升瓜國與美國關係

以色列

警方使用NSO的飛馬間諜軟體監視以色列國民，議會要求解釋

完成箭式4代彈道飛彈防禦系統試射

總理貝內特於達佛斯世界經濟論壇上表示遠距工作使資安更重要，而全球半數資安投資都在以色列

土耳其

國營輸油管線公司Botas因管線發生爆炸，切斷自伊拉克基爾庫克至土國傑伊漢的輸油管線

總統艾爾段與塞爾維亞總統Aleksandar Vucic同意在塞國選後調停波士尼亞危機

薩爾瓦多總統將訪土

總統艾爾段表示，東地中海到歐洲天然氣管線無經濟效應，是美國退出支持的主因

埃及

將基本工資提升至月薪2700埃及鎊(171.5美元)

沙烏地阿拉伯

沙烏地基礎工業公司計畫在朱拜勒興建石化廠

LG計畫將區域總部設在利雅德

阿拉伯聯合大公國

遭葉門胡塞叛軍攻擊後，以色列提供國防與情報支援

葉門

沙國聯軍轟炸沙那死者增至20人

黎巴嫩

美國制裁真主黨相關商人

蘇丹

抗爭群眾阻塞首都道路

肯亞

英國與肯亞合作興建首都奈洛比新鐵路運輸中心，英聯邦發展公司5年內將投資10億美元

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