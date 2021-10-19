張醫師打拼認真

信傳陳水扁天使

行醫濟世杲作人

安祥熱心親友懷

息影詩歌齊聲念

2021年10月16日下午二時，蘇惠智牧師於矽谷迦南台灣基督教會，帶領張信行家屬、親友、會眾與鄉親，舉行張信行醫師告別追思禮拜。在牧師宣召、祈禱聲中，詮釋了生命的真諦；在經文啓示錄中，引領心靈歸宿。在諸多好友：陳德輝、施天墩、彭敏明、吳澧培、林榮松、閻樹榮等人，追思悼念中回憶往事。子女Gloria、Sonia、Victor錐心思念中，追憶生活點滴，一家人安詳和樂的景象。在悼念影片中，再次聽聞、目睹張醫師，那熟悉的聲音和影子。在親友悼念慰問聲中，夫人黃美星早已老淚縱橫、泣不成聲。

張醫師一生熱愛鄉土、奉獻台灣，投身民主運動的精神與毅力，令人感佩。他出生彰化，就讀台北醫學院，1969年留美學成後返台。1981年舉家移民美國奧克拉荷馬市，1988年搬到加州灣區福立蒙市定居開業，婦產科迎接許多新生命到來。1990年擔任「東南灣台灣同鄉會」會長，1991年他三哥張漢忠接任會長，我則於1992、93接任兩屆會長，因此與張醫師有深入地交往。2005年12月17日曾委託張醫師，轉呈陳水扁總統一函，兩週後便接到陳總統於12月30日親名簽署的回信。

書信內容皆屬大眾關心議題，衡諸目前情況國際地位、台灣主權，與當日時局大同小異，似乎依然僕娑迷離。因此，特別在緬懷張信行醫師時，引述昔日信函歷史陳跡，與各地鄉親們共勉。

張醫師轉呈：

陳總統閣下：

三合一的選舉造成台灣政壇的大震撼，表面上是人民對時局的不滿與反彈，但仔細地推敲是人民對執政黨的深切期許與鞭策；因為寄望本土政黨的再成長更茁壯，所以台灣人民拿出比較高規格的尺度來衡量您的施政，一切一切的指責與批評絕非針對閣下本身，但環顧時局卻也只是閣下一人能力挽狂瀾。因此本人願冒不敬之嫌，特此提出下列建言：

一、務必釐清台灣現時的國際地位。

閣下前些時所指「台灣就是中華民國；中華民國就是台灣」此與國際社會的認知有嚴重的出入。台灣究竟是什麼時候，根據那一紙國際條約或和約，成為中華民國的領土？環顧台灣現時政局，國親新三黨主席到北京時，都早已把中華民國拋到九霄雲外，卻只有民進黨在獨力為，早在一九四九年就被國際社會認定是流亡政府的中華民國捍衛。我等海外台灣僑民所憂慮的是，萬一那天政權再次易手時，要再去爭取「正名」則已是時不我與、回天乏術了。

二、「有效統治」絕不等同「擁有主權」。

「Effective Control」does not mean「own sovereignty」。

東帝文在獨立前，其主權由葡萄牙所擁有，印尼執有效統治，最後卻是東帝文獨立。台灣目前的主權實仍歸美國軍事政府所擁有，中華民國僅只是一個俱流亡代理身份所擁有的司法管轄權，那也正是為什麼前美國國務卿鮑爾，敢在公開場合聲明「台灣並未獨立，她不擁有一個獨立國家所應享有的主權」。

三、和平條約雖早已簽訂，但台灣的軍事佔領狀態卻仍未終止。

台灣被盟軍所授權蔣介石政府的軍事佔領，並未隨著舊金山和約的簽署而結束。台北條約雖然給予台灣二十年的自主(1952-1972)，但台灣的主權卻仍然是懸而未決，況且台北條約也早於一九七二被終止。

四、台灣人民寄望閣下的「有夢最美、希望相隨」。

當家做主是台灣人民四百年共同的願望，相信我們的先祖早在冒死橫渡黑水溝時，就已下定決心要在美麗的福爾摩沙島上，為後代子孫建立一個免於戰亂、苛稅、有人權、有尊嚴的國度。要現在的台灣島民，去與一個不尊重人權、沒有集會結社自由、一黨集權專政的中國統一，是不可能的事。建立一個由台灣人民自己當家做主，被國際社會所承認的國度，或許現在仍然無法實現，但它絕不是自欺欺人的一廂情願。台灣人民四百年來的夢，仍然需要您的帶領，不要輕言放棄。

五、與中國統一，不是台灣人民把政權託付予您的期許與授權。

民進黨之所以能兩度取得政權，閣下您之所以能兩度受台灣人民的信任與託付，是因為人民聽到了您在競選時給他們的承諾。但是就在您任期僅剩兩年半不到的時候，人民卻發現您多次選舉前的承諾：正名、制憲，在選舉後卻變成「做不到就是做不到」的宣示，台灣人民的焦慮與失望，個個都寫在臉上。

六、信守承諾堅持改革、勇敢承擔，扛起台灣興衰存亡之重責大任。

閣下與台灣人民都已從這次的選舉獲得重大的啟示，那就是為政務必要信守承諾，在選前閣下所信誓旦旦的拉法葉案、18% 孳息案、不當黨產案案，絕不可使之成為選舉的口號，選後就沒有下文。若是如此，那要如何面對緊接而來的北高市長選舉、立委選舉及二○○八年的大對決？屆時，台灣選民可是一句也無法聽進

去。有道是「危機正是轉機」，期盼閣下能挺住時局力挽狂瀾，與台灣人共創美麗的家園與營造民主進步的未來。

以上句句是僑民的肺腑之言，若有冒犯不敬之處，有請閣下寬宥。

謹此

敬祝 閣下

政躬康泰 新春如意



海外僑民

謝鎮寬 鞠躬

2005年12月17日星期六於加州海沃

中華民國（台灣）總統府

Office of the President of the Republic of China (Taiwan)

鎮寬先生惠鑒：

日前渥蒙張顧問信行兄轉來大函，敬悉一一。承就台灣正名、國家主權及改革等議題，剴陳讜言，情殷意摯，水扁無任心感，緊藉此申誠摯敬意語謝忱。先生所議各節，無不直指當前台灣之困境核心，為無論現實如何嚴峻，阻礙何等高聳，水扁自從政以來，心中所堅持之理想，從未退卻，對追求台灣之完整國家主權，亦從未退縮。爰以公元2000年以來，面對「朝小野大」政局，諸多理想無法一蹴而幾，為求改革理想之遂行及政局之相對穩定，對有關「正名」及相關訴求直推動，允採循序漸進方式進行；在「中華民國」仍是當下台灣內部較大之共識下，水扁前特別提出「中華民國是台灣」之台灣主權發展四階段論述。此議容或不盡人意，然覺諸過去政府所提之「中華民國在台灣」之論，已呈躍進。水扁相信，民主之河固然蜿蜒曲折，終將注入大海；建構一兼容並蓄之主權獨立國家，包容所有住民於斯土共奮同榮，當為任一執政者之責。

其實從台灣政治發展沿革來看，台灣國家定位之亂象，毋寧是來自台灣長期以來國家認同之混淆所致，特別是在過往戒嚴時期之威權統治與政治教條灌輸，復以長期之大中國國族教育下，台灣社會之發展價值一直嚴重分歧。隨著政治民主化，台灣主體意識確立並成為社會之主流價值之後，新的國家認同，也將一步步透過民間力量，由下而上自然形成。只要國家認同問題獲得解決，國人有清楚敵我之分、內外之別，則其他問題，相信均可迎刃而解。

儘管執政黨在此次「三合一」選舉受挫，一切責任，水扁願一肩承擔，惟水扁與執政團隊所堅持之台灣主體路線，及追求台灣成為一主權獨立國家之目標絕不改變；對推動各項改革、深化民主之理想亦未退縮。事實上，自政黨輪替以來，台灣主體意識已然強化，台灣與中國互為不相隸屬之主權國家關係，也已漸次獲得國際社會之肯定。秉承付託，水扁未曾忘卻對這塊土地與人民之信諾。此際之台灣，唯有先團結穩定、尋求發展，俾能蓄積更豐沛之量能，大家之理想與夢想方能早日實現。

先生旅居海外，心繫故土，長期以來為追求台灣之國際地位及國家主權，奮鬥不懈；所陳各節，亦讓水扁多所啟發。茲再申謝，便中並請帶向諸鄉親轉致水扁誠摯之厚忱耑此函謝 並頌

闔府平安

新年吉祥



陳水扁

敬啟2005年12月30日