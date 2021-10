張醫師打拼認真

信傳陳水扁天使

行醫濟世杲作人

安祥熱心親友懷

息影詩歌齊聲念

2021年10月16日下午二時,蘇惠智牧師於矽谷迦南台灣基督教會,帶領張信行家屬、親友、會眾與鄉親,舉行張信行醫師告別追思禮拜。在牧師宣召、祈禱聲中,詮釋了生命的真諦;在經文啓示錄中,引領心靈歸宿。在諸多好友:陳德輝、施天墩、彭敏明、吳澧培、林榮松、閻樹榮等人,追思悼念中回憶往事。子女Gloria、Sonia、Victor錐心思念中,追憶生活點滴,一家人安詳和樂的景象。在悼念影片中,再次聽聞、目睹張醫師,那熟悉的聲音和影子。在親友悼念慰問聲中,夫人黃美星早已老淚縱橫、泣不成聲。

張醫師一生熱愛鄉土、奉獻台灣,投身民主運動的精神與毅力,令人感佩。他出生彰化,就讀台北醫學院,1969年留美學成後返台。1981年舉家移民美國奧克拉荷馬市,1988年搬到加州灣區福立蒙市定居開業,婦產科迎接許多新生命到來。1990年擔任「東南灣台灣同鄉會」會長,1991年他三哥張漢忠接任會長,我則於1992、93接任兩屆會長,因此與張醫師有深入地交往。2005年12月17日曾委託張醫師,轉呈陳水扁總統一函,兩週後便接到陳總統於12月30日親名簽署的回信。

書信內容皆屬大眾關心議題,衡諸目前情況國際地位、台灣主權,與當日時局大同小異,似乎依然僕娑迷離。因此,特別在緬懷張信行醫師時,引述昔日信函歷史陳跡,與各地鄉親們共勉。

張醫師轉呈:

陳總統閣下:

三合一的選舉造成台灣政壇的大震撼,表面上是人民對時局的不滿與反彈,但仔細地推敲是人民對執政黨的深切期許與鞭策;因為寄望本土政黨的再成長更茁壯,所以台灣人民拿出比較高規格的尺度來衡量您的施政,一切一切的指責與批評絕非針對閣下本身,但環顧時局卻也只是閣下一人能力挽狂瀾。因此本人願冒不敬之嫌,特此提出下列建言:

一、務必釐清台灣現時的國際地位。

閣下前些時所指「台灣就是中華民國;中華民國就是台灣」此與國際社會的認知有嚴重的出入。台灣究竟是什麼時候,根據那一紙國際條約或和約,成為中華民國的領土?環顧台灣現時政局,國親新三黨主席到北京時,都早已把中華民國拋到九霄雲外,卻只有民進黨在獨力為,早在一九四九年就被國際社會認定是流亡政府的中華民國捍衛。我等海外台灣僑民所憂慮的是,萬一那天政權再次易手時,要再去爭取「正名」則已是時不我與、回天乏術了。

二、「有效統治」絕不等同「擁有主權」。

「Effective Control」does not mean「own sovereignty」。

東帝文在獨立前,其主權由葡萄牙所擁有,印尼執有效統治,最後卻是東帝文獨立。台灣目前的主權實仍歸美國軍事政府所擁有,中華民國僅只是一個俱流亡代理身份所擁有的司法管轄權,那也正是為什麼前美國國務卿鮑爾,敢在公開場合聲明「台灣並未獨立,她不擁有一個獨立國家所應享有的主權」。

三、和平條約雖早已簽訂,但台灣的軍事佔領狀態卻仍未終止。

台灣被盟軍所授權蔣介石政府的軍事佔領,並未隨著舊金山和約的簽署而結束。台北條約雖然給予台灣二十年的自主(1952-1972),但台灣的主權卻仍然是懸而未決,況且台北條約也早於一九七二被終止。

四、台灣人民寄望閣下的「有夢最美、希望相隨」。

當家做主是台灣人民四百年共同的願望,相信我們的先祖早在冒死橫渡黑水溝時,就已下定決心要在美麗的福爾摩沙島上,為後代子孫建立一個免於戰亂、苛稅、有人權、有尊嚴的國度。要現在的台灣島民,去與一個不尊重人權、沒有集會結社自由、一黨集權專政的中國統一,是不可能的事。建立一個由台灣人民自己當家做主,被國際社會所承認的國度,或許現在仍然無法實現,但它絕不是自欺欺人的一廂情願。台灣人民四百年來的夢,仍然需要您的帶領,不要輕言放棄。

五、與中國統一,不是台灣人民把政權託付予您的期許與授權。

民進黨之所以能兩度取得政權,閣下您之所以能兩度受台灣人民的信任與託付,是因為人民聽到了您在競選時給他們的承諾。但是就在您任期僅剩兩年半不到的時候,人民卻發現您多次選舉前的承諾:正名、制憲,在選舉後卻變成「做不到就是做不到」的宣示,台灣人民的焦慮與失望,個個都寫在臉上。

六、信守承諾堅持改革、勇敢承擔,扛起台灣興衰存亡之重責大任。

閣下與台灣人民都已從這次的選舉獲得重大的啟示,那就是為政務必要信守承諾,在選前閣下所信誓旦旦的拉法葉案、18% 孳息案、不當黨產案案,絕不可使之成為選舉的口號,選後就沒有下文。若是如此,那要如何面對緊接而來的北高市長選舉、立委選舉及二○○八年的大對決?屆時,台灣選民可是一句也無法聽進

去。有道是「危機正是轉機」,期盼閣下能挺住時局力挽狂瀾,與台灣人共創美麗的家園與營造民主進步的未來。

以上句句是僑民的肺腑之言,若有冒犯不敬之處,有請閣下寬宥。

謹此

敬祝 閣下

政躬康泰 新春如意



海外僑民

謝鎮寬 鞠躬

2005年12月17日星期六於加州海沃

中華民國(台灣)總統府

Office of the President of the Republic of China (Taiwan)

鎮寬先生惠鑒:

日前渥蒙張顧問信行兄轉來大函,敬悉一一。承就台灣正名、國家主權及改革等議題,剴陳讜言,情殷意摯,水扁無任心感,緊藉此申誠摯敬意語謝忱。先生所議各節,無不直指當前台灣之困境核心,為無論現實如何嚴峻,阻礙何等高聳,水扁自從政以來,心中所堅持之理想,從未退卻,對追求台灣之完整國家主權,亦從未退縮。爰以公元2000年以來,面對「朝小野大」政局,諸多理想無法一蹴而幾,為求改革理想之遂行及政局之相對穩定,對有關「正名」及相關訴求直推動,允採循序漸進方式進行;在「中華民國」仍是當下台灣內部較大之共識下,水扁前特別提出「中華民國是台灣」之台灣主權發展四階段論述。此議容或不盡人意,然覺諸過去政府所提之「中華民國在台灣」之論,已呈躍進。水扁相信,民主之河固然蜿蜒曲折,終將注入大海;建構一兼容並蓄之主權獨立國家,包容所有住民於斯土共奮同榮,當為任一執政者之責。

其實從台灣政治發展沿革來看,台灣國家定位之亂象,毋寧是來自台灣長期以來國家認同之混淆所致,特別是在過往戒嚴時期之威權統治與政治教條灌輸,復以長期之大中國國族教育下,台灣社會之發展價值一直嚴重分歧。隨著政治民主化,台灣主體意識確立並成為社會之主流價值之後,新的國家認同,也將一步步透過民間力量,由下而上自然形成。只要國家認同問題獲得解決,國人有清楚敵我之分、內外之別,則其他問題,相信均可迎刃而解。

儘管執政黨在此次「三合一」選舉受挫,一切責任,水扁願一肩承擔,惟水扁與執政團隊所堅持之台灣主體路線,及追求台灣成為一主權獨立國家之目標絕不改變;對推動各項改革、深化民主之理想亦未退縮。事實上,自政黨輪替以來,台灣主體意識已然強化,台灣與中國互為不相隸屬之主權國家關係,也已漸次獲得國際社會之肯定。秉承付託,水扁未曾忘卻對這塊土地與人民之信諾。此際之台灣,唯有先團結穩定、尋求發展,俾能蓄積更豐沛之量能,大家之理想與夢想方能早日實現。

先生旅居海外,心繫故土,長期以來為追求台灣之國際地位及國家主權,奮鬥不懈;所陳各節,亦讓水扁多所啟發。茲再申謝,便中並請帶向諸鄉親轉致水扁誠摯之厚忱耑此函謝 並頌

闔府平安

新年吉祥



陳水扁

敬啟2005年12月30日