因應武漢肺炎疫情，政府超前部署，行政院長蘇貞昌今（2）日赴中央流行疫情指揮中心視察聽取報告，蘇貞昌表示，第一階段防疫工作台灣守住第一線，接下來進入「圍堵」及「減災」兩者並行的防疫階段，指揮中心已提升至一級開設，層級提高且部會橫向聯繫更加暢通直接，遇到問題要在第一時間提出解決方針因應。

蘇院長表示，武漢肺炎跟SARS有相近及相異之處，SARS前後5個月即結束，約8千人罹病，死亡約700多人；武漢肺炎全球現在已8萬多人患病，近3千人死亡，影響國家已超過60個，因此疫情較SARS險峻。從上次SARS的經驗，以及周邊韓國或伊朗突然間的疫情爆發，不可掉以輕心，要更戰戰兢兢並戒慎恐懼。

蘇貞昌指出，國外形勢險峻，台灣因為大家努力守住第一線，為整個防疫爭取最寶貴的時間，從去年12月31日的2個多月來，政府做了各種努力，口罩生產產能陸續提高，以及各種物資的募集、機制的建立，包括實名制、學校防疫及利用媒體，透過專家呼籲民眾等，從中央到地方密切合作，以及國人全力支持，用舉國之力做好第一時間的圍堵。

蘇貞昌強調，「萬事莫如防疫急」，一旦達成共識，立刻執行；做了有問題，立刻聯絡並馬上解決。未來防疫工作需要跨部會一起執行，尤其特別條例、特別預算通過後，防疫、紓困、振興，往後跨部會所有重大決策性質會議，他也將親自主持。

他說，這段期間面對武漢肺炎嚴峻考驗，他看到「舉國團結有力」的好現象，尊重專家科學且專業的意見。現階段出現無症狀感染者，及潛伏期很長等情形，因此居家檢疫、居家隔離或自主健康管理，相關作法應清楚明確，村里長、村里幹事、地方政府、警察也都要全力配合。

他也呼籲民眾不要歧視、排斥被隔離的醫護人員或民眾，他們不是罪犯或病患，是要被關懷的人。而有關如何減災，醫院、學校、社區等該如何做，被關懷者等應有一套標準作業流程（SOP），再透過地方政府、社區分工，並請專家不要客氣，盡量提供意見供指揮中心研擬相關SOP。對於舉辦長時間人數聚集的大型活動，各部會應該清楚訂出相關準則供參考。

他說，為防堵疫情並減災，配合政府一切防疫措施者，政府照顧；反之不配合者，應強力且立即執行公權力，不但要自費，且要重罰，相信國人一定支持。整個政府負起責任明確規範，才能達到「有政府」的效果，才能讓人民的「會做事」印象出來。

蘇貞昌提到，立法院已經通過且蔡英文總統也火速頒布「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，他明天也要到立法院報告特別預算，要求相關部會2星期內訂定子法，相關解釋也要說明清楚，所有部會預算均要「立竿見影」且「雨露均霑」，讓台灣藉此機會「固本強身」，振興轉型。