新竹市林智堅市長於2021年9月13日拋出大新竹合併升格的想法，引起各界議論。不久之後，又進一步引發要併入苗栗，升格為第七都的另一議題。這些一連串的動作，在台大校總區肅靜的荷花水池激起了一波波的漣漪，餘波蕩漾，仍未停止。

緊接著，蔡英文總統於2021.12.24在民進黨中常會下令，指示儘速修正《地方制度法》，讓新竹縣市合併升格，以解決各縣市地位與資源不對等的現況。此消息一出，引發軒然大波，對於民進黨欲強渡關山，國民黨群起大酸「英人設市」。為了平息各方的爭執，新竹市長林智堅於2021.12.27日晚間丟出震撼彈，發表聲明「不選大新竹市長」， 期盼加速修「地制法」，早日促進大新竹的合併升格。

各界對於林智堅自己宣布不參選升格後的首屆新竹市長之事，並沒有給予正面的評價。林智堅在他自己臉書的發文，好像就變成是情緒勒索，如此這般「地制法」修法就不需討論，直接讓它通過就好啦！

故事的起源

很湊巧的，我的一位好友台大資深大牌教授（SY）於 2022年1月5日晚上寄來電郵寫道：

「Dear all : 我對 DPP 這次在公投獲勝隔天就由蔡召集高官定調竹竹併升格很失望。這麼霸道的執政黨應該要得到教訓。大家覺得如何？ Best 」

盍各言爾志?

這封信件引發我的靈感及興趣， 因此我在深夜(2022.1.6，上午0:05)馬上寫了一封信給台大的「知識綠們」，徵求他們不同的看法及高見。

Dear all：

我同意SY的部分看法與觀察，但如何去教訓小英？她直接掌控六都提名權，跟習大人要永遠續任中共國主席及陳醫師自肥三任台大校長有何差別呢？



小英可以不要你、我、他這群台大教授的知識綠票（約1000+票？），其他多數「愛台灣的本土人民」 仍然會含淚去投DPP！權力使人腐化，自古皆然，不分東方、西方，當然也不分藍、白或green!

我未曾受邀到過蔡總統官邸去「聽訓」或「被摸頭」，因此沒有機會去向她直接建言！



我現在只把上帝給我的「剩餘不多的蠟燭」點燃在陳永興先生發行的《民報》（twmingbo）專文、論壇、政治等項。目前已經完成六篇，無它，替我們這一代（+/-15年）留下一些史料。



台大秘史專書只是其中一個（它只針對台灣大學而己，因為它是我們幾個人的母校）。大家不要失志，生氣。終有一天，曙光會穿透雲層，照亮地球上的每一個角落！晚安

桌子 2022.1.6，上午0:05

大夥兒年紀都在七、八十歲了，為了我的一篇 email， 深夜不睡， 急著傳回他們的想法，真偉大又可愛 ! 令人感動。

一位生物科技教授（HY）如此說，「台灣不管KMT 或DPP黨內派系之生態，非有一個罩得住的領導者才有效率 ，日本亦然，韓國更嚴重，他們下台的國家領導人，非關必死，所以中國才有所謂適合國情的民主。

台灣人不管國內或旅外人士，意見看來也各有意見，永遠不會満意，例如蔡英文總統論文一案就吵得如此！勞民誤事！美國最近選出來的總統拜登也差強人意。這就是政治，這是知識份子，這就是黑五類。依我所見，小英還是目前最好選擇！不然的話就是韓、柱 一輩，看宏觀點，不要被中共趁機全盤拿去 ，看看香港，看看新疆，才後悔來不及。HY 2022.1.6. 上午3:13 」

另一位法律界大師也有不同的見解， 他這樣表達 :

「乍看之下有很大反感及質疑，但細究之後，認為這是政黨攻略。就像總預算要逕付二讀，其實是以主動出戰，逼蓍要拖死台灣的KMT不得不出戰，如此才能進行民主程序的交戰，台灣政務才能推動。

六都市長提名權，也是民進黨內激烈派系鬪爭下，為避免前一次初選內傷到幾乎全部潰敗經驗下，所採取的不得已的『形式提名權』，絕不是以蔡個人恣意選定的獨裁，但給外界太多誤解和攻擊的名義了。太粗糙的手法，暴露台灣內部獨統族群無法融解的基本亡台基因之深、之濃、之廣、之大的險惡現實。請不要驟下結論，要認清楚外有中國虎狼蟒蛇，內有藍、紅統、白鼠狐內應的台灣現實危險，不要自亂陣腳，自相殘殺。柴爾斯 2022.1.6。上午8:20」

開第一槍起義發難的好友台大教授（SY）仍然堅持他的看法，令我欽佩不已。

在2022.1.6早上的來信， 他如此說 : 「升格的問題無關黨派，是全國的治理大事，不應該晚上想到，次晨就要起而行。程序如此粗糙，內容就不待言。我認為小英和部分DPP 人士完全以政治角度看這個問題，並不可取。當年新竹縣、市分，今天觀之，當然是一個錯誤，同理也可用在嘉義縣、市。

治國應該有個整體規劃，不應晚思晨行。SY 2022.1.6 上午10:24」

一夜一天不眠不休的緊密討論， 最後就在大律師的制高點、宏觀看法之下， 暫時做個中期報告（Interim report）。

他說 :

「應該講是乘勝追『殺』（借意），而非倉促計劃，因為竹竹合併已經吵了幾個月，只是國民黨為反對而反對，臨時藉加入苗栗為理由拖下水。如果要從國土計劃和統籌分配稅款的立場言，六都就是錯誤，那麼難道八都就比七都對嗎？新竹縣市合一是台灣半導體發展絕對必要的短程應急之道。滲入了市長人事，在我看來是假議題。從人口結構，竹竹合併之後，市長一定是客家籍國民黨人選。民進黨不會儍到以為林智堅可以當選。只是民進黨的黨機器反應太笨拙了。柴爾斯 2022.1.6. 下午12:12」

尾聲及建議 : 「愛之深 責之切」

蔡英文執政團隊日理萬機，掌管國政，備極辛勞，功在國家、社會及人民。但是仍然有一些人 (包括支持DPP的「知識綠」們）紛紛批評民進黨團提出的「地制法」草率修法及怱促的新竹縣、市升格是一場政治兒戲。此事是台灣國政的一項嚴肅的議題，應該透過這個機會，充分討論台灣全國整體的行政區域劃分、中央與地方財政收支的合理分配等大政方針，千萬冒進不得，這樣才是台灣國家及人民的幸福。

最後「知識綠們」期待並寄望蔡英文在擔任台灣總統的二屆八年任期中，能化身為「台灣版的法國聖女貞德」，帶領台灣全國軍民抵抗中共國的文攻武嚇， 繼續守護台灣純淨的民主堡壘，並進而加以發揚光大，以不負全體人民的神聖託付。



在台大校總區肅靜的荷花水池激起了一波波的漣漪，餘波蕩漾，仍未停止。示意圖／台大傅鐘與花圃水池（左）、台大行政大樓與花圃水池（右上）、台大醉月湖旁荷花水池（右下）。周松男攝，民報合成