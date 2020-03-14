武漢肺炎在美國疫情蔓延，美國總統川普今天宣布全國進入緊急狀態，並宣布500億美元抗議，同時要求郵輪禁止離港30天。圖/取自白宮推特

武漢肺炎肆虐美國，美國總統川普今天宣布全國進入緊急狀態，將提供500億美元聯邦援助，協助州與地方對抗武漢肺炎，並將擴大篩檢。同時，川普也在推特發文，要求郵輪暫停自美離港30天。

因應新冠肺炎疫情不斷升溫，美國總統川普宣布國家進入緊急狀態，在緊急狀態下，聯邦政府將可動用500億美元資金應對疫情，川普並要求醫院啟動緊急計劃，敦促各州成立緊急應變中心，啟動應變計畫。

對於篩檢試劑不足問題，川普強調，下週能提供140萬組檢測試劑盒，一個月內將能提供500萬組試劑。目前正與藥局與零售商研商提供車內測試，讓有需要接受檢測的民眾能在車上接受檢測，同時也與谷歌（Google）合作開發網站，協助民眾評估是否需要篩檢，並找到快篩地點。

川普今天也賦予衛生部長艾薩（Alex Azar）更大授權，讓他得以免除相關聯邦法律，讓醫院與醫師在面對病毒、醫治病患時，可有更大的靈活性，讓遠距診療更為容易。

另外，川普也宣布將買入石油，讓美國戰略石油儲備「注滿到頂部」，以確保美國能源獨立。同時，為了降低家庭與學生負擔，也將暫時免除學生貸款利息，減輕疫情帶來的經濟影響。刺激美股3大指數反彈大飆升。

除此，有鑑於數艘郵輪爆發武漢肺炎疫情，川普也在推特發文說：「在我的要求之下，從今天午夜開始，嘉年華、皇家加勒比遊輪公司（RoyalCaribbean Cruises）、挪威郵輪公司（NorwegianCruise Line）與地中海郵輪（MSC Cruises）全都同意暫停讓郵輪離港30天。郵輪業是很棒、很重要的行業，目前將維持這樣！」

受到川普防疫政策刺激，美股周五展開大反撲，道瓊收盤漲1985點或9.36%、收23185點；標普漲230點或9.28%、收2710點；那斯達克漲672點或9.34%、收7874點，3大指數創自2008年10月金融海嘯以來最大單日升幅。