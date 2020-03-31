4星上將郝柏村昨（30）日過世，享壽101歲。郝龍斌本月6日在臉書發文，為國民黨主席補選最後催票，他強打「父親牌」，即提到其父「中風長睡60小時」，當時政壇傳出消息指出，郝大將軍「在看日子」，預告他離開世間的日子不遠了！

郝龍斌選國民黨主席，強打「郝柏村牌」，顯示他選情告急，不得不下「猛藥」，因為他特別提到，郝柏村醒來第一句話就跟他說，「這輩子有三件事，要一直做下去，就是守護中華民國，發揚黃埔精神，反對台獨！」

好一句「守護中華民國、發揚黃埔精神」、反對台獨」，郝龍斌特別在黨主席選戰進入白熱化階段，提出來宣傳，有其強烈的政治作用，他可能是想藉著郝柏村塑造形象，吸引國民黨的鐵票，在選戰中扳回一城，可是人算不如天算，他還是敗下陣來，說明「虎父有犬子」，在國民黨黨員的心目中，郝柏村與郝龍斌這二個人，是不能劃上等號的。

其實郝龍斌打「郝柏村牌」，提到的「三合一」—「守護中華民國」、「發揚黃埔精神」、反對台獨」，就是一個莫大的諷刺，他與國民黨高層連戰、朱立倫、韓國瑜等人没有二樣，號稱是為了「反對台獨」，不惜代價。因為中國繁榮了，而投靠中共，可是郝的「4星上將」身分，卻引發更大的爭議。

郝柏村到中國發表「共產黨是孫文繼承者」的言論，接受官媒專訪時高唱中國國歌《義勇軍進行曲》，引發台灣輿論沸騰；郝柏村身為國民黨蔣家長期培養出來的軍事人才，一生的信念是反共，怎麼會到中國去，唱起中國國歌，這樣的行徑，到底算什麼「守護中華民國」，又算是什麼「發揚黃埔精神」呢？

而可以受到公評之事，郝柏村是上將退休，生前月退奉含18%，總共每個月可領台灣人民納稅錢20萬元以上，可是他從來只有中國心，没有台灣情，他吃台灣米，喝台灣水，卻是背叛台灣，在2014年他曾公開說：雖然民進黨黨綱要求「台灣的前途由台灣2300萬人決定」，但「台灣的命運從來都不是台灣人民自己決定」，台灣的前途就是中華民國的前途，中華民國的前途由全體中國人來決定台灣的前途，應由「全體中國人共同決定」。

而在上屆台北市長選舉期間，郝柏村批評無黨籍市長候選人柯文哲，是台灣皇民的後裔，柯的爺爺，與前總統李登輝一樣都是「皇民」，這番言論也引起輿論熱烈討論，曾有一群不滿其言論的學生，手持「民主殺手郝柏村」、「中華民國滅亡了？」等海報，痛批他的言論「強暴」了台灣人痛苦的歷史記憶。

郝柏村反共變親共，到中國唱「義勇軍進行曲」，這樣的言行舉止怎麼能夠符合「守護中華民國，發揚黃埔精神，反對台獨」呢？他的去世，宣告黃埔世代的結束，在軍隊走向國家化、正常化的今天，郝柏村的去世，象徵軍事強人時代的凋零，是有象徵意義的。