我在中國調查採訪經驗，得到一個結論，當中國人說「沒事」這句話的時候，肯定有事，而且事情很大條，把事件說反了，是中國人行為習慣一部分，如果你把「沒事」當真，最後倒楣就是你，現在，「武漢肺炎」方興未艾，全世界被波及國家，旅行觀光損失慘重，物流經貿全面停擺，義大利國家航空直接宣布倒閉，大家搶著要中共給出一個真相，而中共卻忙著抓戰犯，如果，真的被調查出這次瘟疫是人造病毒外洩，那麼單單是國際賠償的金額，中共恐怕擔當不起。

先說「沒事」的人，到底是誰，原來是武漢「江岸區」樣板社區「百步亭社區」，這個社區一共有6棟大樓組成，全社區13萬人，1月16日，「百步亭社區」管理委員會，討論是否比照去年，弄一個「萬家宴」，座中有人認為，醫院剛傳出肺炎會傳染，最好停止舉辦，後來在一片「沒事」聲浪下，還是如期舉行，1月18日，四萬戶和數千道大菜，插上鮮花，擺上大陣，果然轟動武漢，真得太牛逼了，太勇敢了，武漢幾個黨媒把照片和食客萬頭騷動情形，寫來活靈活現，強國人民一片歌舞昇平，放上頭條，5天之後，23日，武漢宣布封城，封城之前，還開放8小時，讓黨國權貴跑路，現在，有辦法的人跑境外，沒辦法的躲到香港酒店，把瘟疫傳達更遠的天邊海角，如今，秋天還沒到，就先算帳，「百步亭社區」已經變成最大戰犯，指責聲浪如雪片飛來，就是貪吃，把武漢陷入險地，住在「百步亭社區」的住民說，「6棟大樓被公安看管，走不出去，被關在屋內的人，確診一大堆，但是，無法看病」，目前，武漢有10萬床全部客滿，趕赴武漢支援的醫生來到17萬人，殯儀館51處，24小時工作燒屍體，工人一天8000塊，仍然沒人要幹，只好要求各地來支援，武漢到底死了多少人，看看這些數字，想像一下，就感到可怕，「百步亭社區」搞萬家宴，大魚大肉，萬戶同歡，現在連要吃一餐，都吃不到，想哭哭不出來，沒事變有事。

武漢10萬床全部客滿

最近，網路上傳出一則消息說，武漢肺炎的零號病人，是一名武漢生物實驗室的實習學生「黃燕玲」，而且言之鑿鑿說，「這位實習生因為處理蝙蝠不小心，被蝙蝠咬了，病毒上身，因此到外面就醫，把病毒帶出去了，武漢實驗室在第一時間，出面闢謠，於是，整個病毒外洩事件，又成了羅生門。

如果不是武漢生物實驗室出事，為何習近平在1月7日的內部談話中強調，要趕快設立「生物安全法」，從談話內容來看，給人「此地無銀三百兩」的疑慮，因為這個關頭談這個問題，也等於告訴全世界，中國真的有在搞生化武器，但是，卻缺乏應對危機事件的法律。

為了擺脫「中共製造生化武器，想害美國卻害到自己」的網路傳播，中共五毛網軍也出動了，最近在「微信」群族，流傳一則消息說，「中國外交部已經向美國政府提出質疑，指稱美國用生化武器傷害中國人」，這個消息一看標題就知道假訊息，源頭是網軍內容農場，還說的正經八百，意思說，美國駐武漢領事館撤僑之後，中共解放軍進入領事館清查接管，發現在花園後面地底下，一米半深處的地方，找到8個裝置生化武器的裝備，很顯然，就是美國人弄鬼，五毛網軍還故意把這件事扯上台灣，認為台灣和美國共謀，要把中共整倒，還不惜犧牲中國人生命，把中國社會的民怨，利用長期被洗腦的「反美意識」型態，把民怒轉移到美國和台灣頭上，這是中共慣用的伎倆，問題是，還有幾個人會相信，如今，中國人慢慢覺醒，一切跟著黨走，一定是走到死路一條。

跟著黨走死路一條

封城和封口雙管齊下，湖南在湖北之後，也喊出獨立，現在是中共保「紅色政權」的時候，說真相的人，全部被失蹤了，至於這場瘟疫會死掉多少人，對中共來說，只是數字而已，只要老百姓不起來造反，一黨專政的中國，中共照樣可以吃香喝辣，驅使愚眛的人民替他阻擋瘟疫，阻擋災難。

豬瘟已經使中國人吃不起豬肉，中美貿易戰爭使「中國製造」的美夢破滅，現在又來了「武漢瘟疫」，正是所謂「自作孽不可活」。

美國情報總監最近把一份「中國武漢瘟疫」後的局勢分析，交給川普，中國在1月15日簽訂貿易協議時，早已知道「武漢瘟疫」來臨，將會使這份協議形同廢紙，因為中共會以「不可抗力」的理由，拒絕行使協議中內容，可見中共老謀深算，但是，所謂人算不如天算，天要滅共，老天還有奇招，4000億隻的蝗蟲大軍，在非洲肆虐之後，先頭部隊已經抵達新疆，很快南下中原農業地區，廣東還有「諾魯病毒」肆虐，歷史上，中國帝國的朝代更替，和蝗蟲大害，以及飢荒脫不了關係，一個作惡多端的紅色政權，這一次恐怕無法翻身了，被奴役的中國人民，勇敢起來吧。