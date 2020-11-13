美國國務卿麥克·蓬佩奧（Michael R. Pompeo）星期四（11月12日）接受美國媒體採訪時說：「台灣一直不是中國的一部分。」

蓬佩奧接受了電台主持人休·修伊特（Hugh Hewitt）的電話採訪，談到多項重大外交議題。美國國務院公佈了採訪的文字記錄。

修伊特在採訪中問到了川普政府對中國共產黨政府所採取的一系列措施並特別提到台灣。

修伊特說，蓬佩奧在擔任中央情報局局長和國務卿時都曾說過，美國對台灣的承諾是明確的，而且將得到維持。他問道，蓬佩奧經常與民主黨人交談，「你是否相信這是一個兩黨承諾，中共必須認識到？因為中共的最極端分子發出了那種必要情況下必須用武力收復台灣的瘋狂言論。」

蓬佩奧回答說：「永遠重要的是，措辭要正確。台灣一直不是中國的一部分，這在雷根政府所作的政策制定工作中得到了承認，這些政策美國至今遵守了三十五年，而且兩黨政府都是這樣做的。不，我確實認為，事實上這是兩黨性質的。我認為，核心的理解是，這是一個民主的模範，生活在台灣的人民應當通過讓中國信守他們做出的承諾而得到尊重，我認為這是兩黨都能夠認同的。」

他接著說：「我希望，只要中國方面和台灣方面無法找到解決這個問題的辦法，這就將長期持續下去。我們應當尊重做出的承諾，我們有一系列的義務。你看到了我們宣布對台灣出售武器以協助他們的自衛能力。所有這些事情都是旨在落實......坦率地說，在中國與台灣人民之間已經做出的承諾。」

華盛頓在1979年與台北斷交並與北京建交。美國長期奉行「一個中國」的政策。今年8月31日，負責東亞事務的美國助理國務卿史達偉（David R Stiwell）在在華盛頓傳統基金會舉辦的美台經濟合作網絡會議闡述說，華盛頓的「一個中國」政策與北京的「一個中國原則」不同。他說，中國共產黨按照「一個中國原則」宣稱對台灣擁有主權，而「美國對台灣主權不持立場」。

史達偉當時解釋說：「美國的根本利益是台灣問題必須在不受脅迫並以海峽兩岸人民都能接受的方式下和平解決，如北京所承諾的。與此同時美國與台北維持廣泛、密切和友好的非官方關係，包括依據《台灣關係法》承諾協助台灣自衛。」