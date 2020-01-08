8日民進黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆接受名嘴周玉蔻訪問。羅文嘉談及選情評估時表示，區域立委方面有15席「陷入不確定性」，其餘40席掌握度較高。他們內部還判斷，關鍵就是設法成功動員「年輕人回家投票」。圖／畫面擷自台北之音YouTube頻道直播影片

2020大選進入倒數3天，8日一早，民進黨正副秘書長羅文嘉、林飛帆聯袂接受名嘴周玉蔻的廣播電台節目訪問。羅文嘉在被主持人問到民進黨內部選情評估時表示，區域立委方面有15席「陷入不確定性」，其餘40席掌握度較高；他還強調這不確定的15席——包括雙北的吳怡農、賴品妤與台中莊競程等人，就是民進黨國會過半的關鍵，而他們內部還判斷，關鍵中的關鍵就是設法成功動員「年輕人回家投票」。

副秘書長林飛帆也說，由於這15席不確定性高，連帶影響民進黨政黨票得票多寡，因此不分區立委席次最低也可能下修到12席。他重申，黨內評估選前努力催促年輕人返鄉投票將成為最後的關鍵。

林飛帆還提及，國民黨方面意欲在選前2、3天重兵集結造勢，目標就是提高鐵粉們的投票率。因此他想利用上節目的機會再次向綠營支持者們喊話，希望總統票、區域立委及政黨票3張都投給民進黨。

羅文嘉則分析指出，其實他們內部早在去年（2019）2、3月間，就已評估判斷應把年輕一輩的黨籍同志投入傳統艱困選區參選，這包括了吳怡農與馬祖的李問等人，羅文嘉也再次感謝民進黨主席卓榮泰秉持勇氣走這條困難的路，排除黨內反彈聲浪。羅希望這些年輕人能順利當選，帶給國內政壇一波震盪，他說：或許還能藉此為對手國民黨帶來好的影響。

羅文嘉特別提到台中莊競程，誇獎他面對藍營傳統戰將沈智慧的苦戰，仍然充滿熱情，雖然外型不似吳怡農較討喜，經過4個月的努力打拚，羅文嘉認為莊競程已有很大的機會贏得最後勝利。

羅文嘉也稱讚副手林飛帆，加入團隊後在黨內選務工作上發揮很大助益，他很訝異林很快進入狀況，心理素質非常出色。

林飛帆也補充道，今年大選是兩種路線的選擇：走回從前依附中國的舊路子？還是抵抗中國威脅、嘗試找出韌性較高的經濟發展模式？這包括了國家的國防自主與建立民主防衛機制。他強調民進黨的路線就是後者，希望讓台灣更強大。他期盼選民能肯定過去3年半來執政黨的許多努力與改革，林飛帆解釋：「或許不是100分，但是是讓台灣繼續成長的關鍵。」