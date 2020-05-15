1899年成立的京都大學附屬病院，人材輩出，2012年的山中伸彌教授及2018年的本庶佑教授相繼榮膺諾貝爾醫學獎後，更是遠近馳名。

源自武漢的新冠肺炎，蔓延全球，造成全世界醫療物資的嚴重不足。日本在3月24日決定延期奥運後，擴大篩檢疑似病例，確診人數突然暴增，毫無心防的各地醫院，都措手不及，導致醫療防護物資，從口罩、防護服、手術衣、防護面罩到手套，都奇貨可居，有錢無處買，有的醫護人員，甚至無可奈何地披掛垃圾袋上陣，權充防護服以搏命奮戰。

百年老店的京大病院也難以倖免，開刀房的手術衣，眼看即將見底，「巧婦難為無米之炊」，只好以減少無緊急性的手術來「懸命節約」手術衣的使用。

5月3日晚上《京都新聞》將出訊息揭發，身為京大出身的一份子，又是執業中的懸壺醫者，所以，在隔天清晨閱訊後，責無旁貸，馬上著文在台灣《民報》，公開呼籲，要求捐贈手術衣及医療手套，幫助母校京大病院解除燃眉之急。

住在宜蘭，一向樂善好施的反核鬥士，陳錫南先生率先響應，慨捐480件開刀房手術衣及4萬枚醫療用手套。陳先生是一位Parkinsonism的病人，所以能苦人之苦。雖然，自己身罹難症，但為了替台灣的後世子孫們留下一片淨土，投入非核家園運動，數十年如一日，在前撲後繼、無數的反核運動中，都可以看到步履蹣跚的陳先生身影，他超人的精神毅力，及無私的奉獻，令我欽佩有加。

京大病院的ips研究所（所長是諾貝爾醫學獎主山中伸彌教授），運用再生細胞治療Parkinsonism，由於動物試驗的成績斐然，二年前開始作人體試驗治療，可望於二年後開放一般民衆的保險治療。陳先生對該研究所寄以厚望，愛屋及烏，一聽說京大病院陷入窘境，馬上託人四處張羅可以入手的救援物資，自己身體違和欠安，卻從公好義地急鄰之急，此種善行義舉，實在令我即感激又感動。

而，一向熱心公益不落人後的台灣「高雄市醫師公會」的楊宜璋醫師（高雄市診所協會理事長），也透過管道連絡到我，在該會理事長賴聰宏醫師的領銜之下，劍及履及的樂捐520件開刀房手術衣，義助京大病院渡此難關。

我5月4日聞訊、馬上投稿求援、在醫療物資也不充裕的台灣，5月5日就奮力籌足手術衣1000件及醫用手套4萬枚，5月6日用空運快速寄出、7日已抵達成田機場，但，蝸行龜步的出關手續，曠日費時，千盼萬催，直到14日晚上，才在毫無預警之下，望穿秋水的物資終於抵達。

遠水救近火，本來就不容易，我費了九牛二虎之力，千里迢迢地從台灣快速搬來的滅火水，卻在火源地周遭，慢條斯裡地徘徊了整整九天，才能够交到救火者的手中。讓熱心搬水者及急於救火者為之心灰意冷。

為了亡羊補牢、及時交貨，今天（5月15日）早上，敝醫院臨時休診，而，自從疫變發生後，就風塵僕僕、舟車勞頓地四處奔波的「台灣駐大阪辦事處」李處長，也再度專程前來京都，在李處長的立會見證下，我將來自台灣民間的愛心捐物，親自交給京大病院的病院長宮本享教授及我的學弟産婦人科万代昌紀教授。這些救援物資雖是杯水車薪，卻是大旱中的甘霖，飄逸著台灣人自然流露出的濃濃人情味。

感謝令人引以為傲的娘家台灣，在此疫災氾濫全球、舉世都哀鴻遍野時，不但，一枝獨秀地屹立不搖，而且，還行有餘力，即可以輸出救援物資，又能够傳播大愛以嘉惠四鄰。身為旅日台灣人，深深感動，重重感謝。

2020/5/15於日本琵琶湖畔



5月15日捐贈京大病院1000件開刀房滅菌手術衣及4萬枚医療用手套。右起京大病院院長宮本享 教授,攝於院長室。圖／王輝生提供



救援物資受取人左起產婦人科万代昌紀教授、王輝生。圖／王輝生提供



享譽國際的「次世代医療 ips細胞研究中心」。圖／王輝生提供