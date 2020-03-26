台灣是民主國家，所以沒有所謂的「神主牌」這種封建時代的產物，只有像陳學聖這種出身國民黨黨國體制的人士，才會滿腦子想到的是「神主牌」這種東西，社會大眾普遍肯定陳時中，是給要做事、會做事的人鼓勵，陳學聖等人卻要逆向操作，反其道而行，當然會引發輿論譁然。圖／擷自疾管署youtube

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情越來越嚴重，全球哀鴻遍野，而台灣兩千三百多萬人中，本土感染至今不到4O人，真的是不簡單的一件事，此時此刻卻頻傳在野黨人士要求更換指揮中心防疫指揮官陳時中，這種言論與社會的觀感，有一大段距離，怪不得會引起公憤，他們為什麼要急著「逆時鐘」的操作呢？

民眾黨團在25日特別召開「紓困條例滿月總體檢」記者會，民眾黨團總召賴香伶表示，指揮中心的指揮層級是不是應該再提升？行政院長蘇貞昌要不要自己下來扛？國民黨前立委陳學聖等人提出「逆時鐘」的主張後，想不到也得到民眾黨跟從、附和，加入「逆時鐘」的行伍。 前立委陳學聖在政論節目中表示，陳時中可能沒辦法處理未來越將擴大的疫情，是時候換下陳時中，讓更高階層的人接手了，此言一出，社會議論紛紛，不少民眾認為陳學聖與防疫做對，「沒腳色心慌慌」，「為反對而反對」。

可是陳學聖並不認錯，在臉書上做出反擊，他說，難道陳時中不能說、不能碰，陳時中成了小英政府的神主牌，更是擋箭牌！好像說了陳時中，就是與醫護為敵，與防疫作對，這種隱形的言論自由箝制，根本就是民主社會的開倒車！

台灣人忙著穩住陣腳防疫，可是卻有人自亂陣腳，在雞蛋裡挑骨頭，是陳、賴等人言論會引起強烈反彈的原因，再說，與世界各國的疫情指揮官相比較，陳時中的表現是亮眼且稱職的，有什麼理由要臨陣換將呢？

台灣是民主國家，所以沒有所謂的「神主牌」這種封建時代的產物，只有像陳學聖這種出身國民黨黨國體制的人士，才會出口成「髒」，滿腦子想到的是「神主牌」這種東西，社會大眾普遍肯定陳時中，是給要做事、會做事的人鼓勵，陳學聖等人卻要逆向操作，反其道而行，當然會引發輿論譁然，與「神主牌」有什麼關係呢？

泰國媒體《Workpoint News》曾在4分多鐘的影片中介紹陳時中，內容提到他在1月23日宣布台灣防疫升級，成立指揮中心後就再也沒有休息過，每天「台灣人都可以在電視上看到阿中」，表示陳時中的醫學背景讓大多數民眾更加的信任且願意傾聽，台灣的防疫也更有效率。泰國媒體對陳時中的肯定，是台灣的驕傲，難道在陳學聖的心中，這不是「台灣之光」，而是「造神運動」嗎？

這些人以指揮層級升級為由，要求換掉陳時中，其實是個藉口而已，Ptt最近帶風向要讓台北市長柯文哲取代陳時中，可是台北市防疫指揮官竟然是由副市長擔任，而不是柯文哲，可見這個訴求是理不正言不順，他們急著「逆時鐘」，卻昩於台灣防疫有成的事實，會引起社會騷動，其實是在預料之中。