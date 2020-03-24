中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，因武漢肺炎受隔離、檢疫者發給每日1,000元的防疫補償金，可於受隔離或檢疫結束日之次日起2年內申請。圖／擷自疾管署youtube

中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，因武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）受隔離、檢疫者發給每日1,000元的防疫補償金，已於3月23日起受理申請，而照顧者的防疫補償申請將於3月31日起開始受理，目前已有3032人申請。

指揮中心今天召開記者會，衛福部社工司司長楊錦青說明，防疫補償的對象分為五類，包括：居家隔離者、居家檢疫者、集中隔離者、集中檢疫者，以及為照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者而請假或無法從事工作的家屬，但該期間支領薪資或依其他法令規定性質相同之補助者，不得重複申請。若未遵守防疫相關規定就不能申請防疫補償。

另外，有關照顧生活不能自理者是指：照顧失能等級第2級至第8級者的失能者、持有診斷證明書之失智者、國小學童或未滿12歲的兒童、就讀五專前3年級的身心障礙者、所聘外籍看護工經醫師確診罹患嚴重特殊傳染性肺炎或其他因素不能提供服務等5種情形。

楊錦青表示，申請方式包括臨櫃，郵寄及線上申辦，鑒於目前全球武漢肺炎疫情嚴峻，如非必要應避免出入人多擁擠公共場所，民眾可多利用網路進行線上申辦，此外，防疫補償金可於受隔離或檢疫結束日之次日起2年內申請，民眾無須急於近期申辦；截至今天中午，已有3032人申請。

指揮中心建議，民眾可採線上申辦以節省排隊等候時間，或可用郵寄或臨櫃方式，向受隔離或檢疫結束時之所在地直轄市、縣市政府申請。

如有防疫補償相關疑問，可於每日上午8時至下午10時撥打免付費的1957福利諮詢專線洽詢。