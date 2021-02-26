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每日國際焦點

印度與巴基斯坦罕見共同聲明，表示在喀什米爾爭議領土簽訂停火協議。兩國過去在此衝突不斷，近月來衝突數百次。

荷蘭國會抨擊中國對維吾爾族犯下種族滅絕罪。

以色列總理納唐亞胡與巴林王儲討論伊朗問題，以及波灣國家與以色列在以色列合建疫苗廠的可行性。

卡達表示將資助6,000億美元，建造從以色列到加薩走廊的天然氣管線。

印度

與巴基斯坦罕見共同聲明，表示在喀什米爾爭議領土簽訂停火協議。兩國過去在此衝突不斷，近月來衝突數百次。

宣布新法，將更嚴格控管社群媒體，包括Facebook、WhatsApp。

緬甸

首都仰光軍方支持者攻擊抗爭群眾。

日本暫停對緬甸的發展援助。世界銀行也暫停付款。

Facebook表示封鎖緬甸軍方頁面，包括其旗下單位，以及所控制的媒體，和緬甸內政部、國防部、邊界部。並稱緬甸軍方試圖重新建立被移除的頁面。

南韓

反對黨要求總統率先施打疫苗以解除人民對疫苗的疑慮，但總理反對政治化，表示政治人物不會第一波施打。

影片顯示脫北者上周從海上游泳6小時，之後爬過排水管，來到南韓非軍事區。

澳洲

國會25日通過要求網路平台付費給新聞媒體公司的法律。

荷蘭

國會抨擊中國對維吾爾族犯下種族滅絕罪。

亞美尼亞

軍方要求總理下台，總理譴責為政變，發動數千支持者上街力挺。

俄羅斯

宣判2019年以叛國罪逮捕的俄國人8年徒刑，罪名是將國家機密洩漏給中國。

德國

聯邦檢察官起訴一名德國公民間諜罪，因把德國聯邦議會平面圖交給俄國情報單位。

法國

數位部長表示，東歐犯罪集團可能是駭客勒索醫院的元凶，而非外國所為。

關閉巴黎塞納河中西堤島的鳥市。

匈牙利

疫情嚴重，總理警告，受變種病毒影響，接下來兩周將進入最危急時刻。

哈薩克

禁止外國人擁有與租賃農地。

美國

高爾夫選手老虎伍茲駕車前往拍攝影片途中發生嚴重車禍雙腿骨折。

墨西哥

非法濫伐導致棲地喪失，帝王蝶數量大減26%。

巴西

通過達美航空與南美航空集團的合併案。該案在烏拉圭也已經通過，尚待美國與智利政府通過。

以色列

總理納唐亞胡與巴林王儲討論伊朗問題，以及波灣國家與以色列在以色列合建疫苗廠的可行性。

卡達

表示將資助6,000萬美元，建造從以色列到加薩走廊的天然氣管線。

敘利亞

伊朗所支持民兵基地遭美國空襲。

尼日

總統大選敗方抗爭放火燒屋、燒輪胎、扔石，衝突導致2死。

衣索比亞

衛星照片顯示本周內有提格雷500棟房屋遭故意焚毀，顯示戰事仍然持續。

福和會官方網頁：www.fratwn.org