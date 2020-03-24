陳揮文突發奇想，要韓國瑜選台北市長，恐又是政論名嘴「天真爛漫」的想像，奠基於對韓國瑜情有獨鍾的主觀情感，當然没有客觀事實根據，豈可當真呢？圖／高雄市政府

雖然武漢肺炎疫情嚴峻，可是高雄市長韓國瑜的罷免危機仍然存在，資深媒體人陳揮文在主持網路節目以「韓辭高雄？2022台北？2025黨主席？拼2028？」為題，發表看法，建議韓國瑜選2022的台北市長選戰，「可能是較好的布局」。

陳揮文對韓國瑜「情有獨鍾」，而被媒體叫做「挺韓名嘴」。既然被定位是「挺韓名嘴」，立場自然鮮明，台灣的名嘴一旦要挺誰，就會力挺到底，他的言論聽聽就好。

陳揮文讓大家印象深刻的一席話，是在2020年1月11日開票當天，他大膽預測韓國瑜將贏120萬票，可是事與願違，韓國瑜不只是敗選，還是大敗、慘敗！

這個離譜的猜測，是一名政論名嘴的「汙點」，他自己也心知肚明，後來多次在直播節目中，為了預測失準道歉，「我預測錯誤的地方還是跟大家道歉，請大家原諒，我的預測實在是非常不準，跟最後結果差距來回300多萬票，顯然我的心願沒有達成，我是希望韓國瑜當選，沒想到是這樣。」

其實，陳揮文的道歉，是吐露了真心話，因為他說：「我對不起韓國瑜，一直希望韓國瑜能參選。」這是他講話的重點，也就是說，他對韓國瑜有一種偏愛，就是「情有獨鍾」，「一直希望韓國瑜能參選」，這種情愫延續到了現在，他還是「希望韓國瑜能參選」、「希望韓國瑜能夠延續政治生命」，所以他才會有大膽的假設，要韓國瑜參選台北市長。

陳揮文雖然是名嘴，他卻有天真、不太實際的想法，當時他要韓國瑜出來選總統，是因為他斷然認為在2020大選中，「只有他能贏柯文哲」因為當時國民黨沒有一個人可以贏柯文哲，在韓國瑜出來選之前，柯文哲民調遠遠擊敗王金平、朱立倫、吳敦義及蔡英文，沒有人是柯文哲的對手，所以他才會「在那裡一直講一直講，希望他選，我的理論很簡單，只有他能贏柯文哲。」

可想而知，陳揮文這次突發奇想，要韓國瑜選台北市長，又是一個政論名嘴「天真爛漫」的想像，又是一個「我的理論很簡單」，這樣的想法，是奠基於對韓國瑜情有獨鍾的主觀情感，當然没有客觀事實根據，豈可當真呢？

陳揮文在2020大選選前預測韓國瑜將贏120萬票，結局慘不忍睹，他說過：「請大家原諒，我的預測實在是非常不準」，既然如此，對於他這次的建議，根本毫無公信力，大家聽聽就可以，千萬不要當真！