最新的英國《經濟學人》有一篇文章，引起國際重視，標題是〈中共面臨重大抉擇，尤其關於台灣〉，作者仍然認為：習近平用發動戰爭，拿下台灣，勝算微乎其微，除非他已經瘋狂。。示意圖／取自flickr by Times Asi

新年開始，中共武力威嚇的行為變本加厲，於是，國際間也開始隨著戰爭的預期起鬨，美中兩國互相放話：拉出自己規範的紅線。

武力威嚇大於實際行動

我過去專欄說過多次：中共不會發動戰爭，除非習大大發瘋，只要習大大可以控制軍權，戰爭的可能非常低，因為，戰爭的代價是中共政權崩盤的代價，就算中共沒有被戰爭拖垮，解放軍自認三天可以用導彈摧毀台灣硬體設施，然後登陸台灣；但是，這三天裡面，台灣也會反擊，到時候，中國的北京到深圳大都會，同樣一片火海，百年建設夷為平地，經濟復甦更要數十年，還不談人命損失，中共願意付出這樣代價嗎？

中共武力侵台的論述，最近成為國際話題，專家學者猜來猜去，重點是侵略台灣時間落在何時，我認為這些論壇或文章，文字威嚇多於實際，有人說：2025之前，中共忙著提升經濟，搞戰爭不太可能，有人說：這一、兩年內，習近平就會動手，因為阿共看準拜登懦弱，不會出兵阻擋；其次，中共「反介入」的戰略已經成熟，不擔心美國武力介入，但是，最近中南海又發出訊號：「不搞武統了，回到和平統一的舊路」，總之，戰爭這種東西，多數人無法預料，專家說來說去，反正無須負責，這些看法總是見仁見智，無法評論，我仍然認為：習近平用發動戰爭，拿下台灣，勝算微乎其微，除非他已經瘋狂。

對台灣來說，既然是遭受戰爭恐嚇的被害當事者，自然不能輕忽這些專家言論，這是所謂「料敵從嚴」，台灣必須盤算：從現在到2030年，每一年都可能是阿共入侵台灣時候，如果風平浪靜，那是上帝保佑。

為了阻止戰爭爆發，殃及全世界經濟發展，開春進入3月，美、英、法、日本及澳洲，以及印度軍艦陸續通過南海，拜登在G7高峰會上，要求國際社會一起聯手制止中共發動對台戰爭，國際社會已經暗示習近平，解放軍若真的對台灣動武，勢必遭來歷史上的八國聯軍事件重演，台灣能否保持自由開放獨立，已經不是台灣自己的問題，而是全世界的問題。

經濟學人分析中共的抉擇

最新的英國《經濟學人》有一篇文章，引起國際重視，標題是〈中共面臨重大抉擇，尤其關於台灣〉，英文翻譯比較繞口，簡單說：這篇文章的名稱就是「是否武力攻台，習近平面臨抉擇」。

習近平大權在握，心裡清楚：想搞獨裁，必然變成毛澤東，變成毛澤東的條件就是向極左靠攏，向左靠攏的條件就是停止改革開放，回到文革時代，回到文革的口號，必然是要大家縮緊褲袋，所以，學習西方的窗口香港，只好被強迫收攤關門，一國兩制壽終正寢，如此一來，最先得罪的就是已經富起來的紅二代，紅二代藏在香港的小金庫遭受重傷害，習近平一刀砍向馬雲，逼迫江志成以及紅二代們，把存款搬到新加坡，這一刀更是嚇壞一堆人，習近平知道：自己想當皇帝，已經沒有回頭路，四面樹敵的下場，逼迫習大大變成毛澤東，只要沾上這個名字，死後肯定千古罵名，雖然反習派還在努力一搏，企圖幹掉習近平，內鬥的結局尚未揭曉，當然會影響中台是否持續和平或掀起戰爭的恐懼。

經濟學人分析阻抗台海戰爭的變數，有三大項：第一，國際上對中共出兵的反撲，習近平是否可以承擔？目前所知，只要台灣有事，美日印澳四國聯軍必定圍剿中共，第二，美國的武裝介入行動，對中共的摧毀有多嚴重？第三，國際金融體系對人民幣的處罰，中共是否可以承擔？所謂國際貨幣就是依賴SWIFT美元的系統組織，必定強迫人民幣退出美元體系，這個打擊才是致命打擊，就算中共經濟如何強大，不需要依賴美金，但是，短時間肯定會重創中國經濟。

習大大所擔心的就是開戰後的美、日、印、澳的聯盟攻擊，如果加上態度不明的歐盟國家，中共能否承受這些戰爭代價，才是習近平陷入抉擇的重點，但是，習大大千算萬算，卻有一疏，完全輕估了一點：民主台灣人在被侵略後的反抗，那才是對阿共更致命的。



作者指出，拜登在G7高峰會上，要求國際社會一起聯手制止中共發動對台戰爭，台灣能否保持自由開放獨立，已經不是台灣自己的問題，而是全世界的問題。圖／擷自半島電視台影片