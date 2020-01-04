蔡英文總統今（4）日將雷達站士官兵手寫的40多張追思紙條，帶回台北賓館追思會場，貼在追思牆上。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文總統今（4）日下午前往宜蘭東澳嶺營區慰勉空軍第一雷達分隊，代替殉職的參謀總長沈一鳴完成未完的任務，並將雷達站士官兵手寫的追思紙條，帶回台北賓館追思會場，貼在追思牆上。

蔡英文今天視察空軍第一雷達分隊，慰勉部隊國軍官兵，並頒發春節慰問金，感謝、勉勵國軍的辛勞，分隊少校分隊長郭政育轉交雷達站士官兵所寫對殉職參謀總長沈一鳴及、總士官長韓正宏的40多張追思紙條，請蔡英文帶到追思會現場。

蔡英文隨後驅車前往台北賓館殉職將士追思會場，除與軍方高階將領依序獻上蠟燭與鮮花悼念外，並將雷達站士官兵的寄語，貼在沈一鳴及韓正宏追思牆上，傳達空軍第一雷達分隊全體官兵對殉職將士的不捨。

蔡英文受訪時表示，今天下午她和國家安全會議秘書長李大維及國防部長嚴德發，一起前往東澳嶺的雷達站，去走完沈一鳴原來要走的行程，同時，也慰問工作士官兵，表達慰問及鼓勵之意，官兵們都非常懷念、思念沈一鳴。

她說，她告訴國軍弟兄，懷念總長最好的方式就是堅守崗位，保衛國家，並帶回對總長及總士官長表達懷念及思念之情的寄語，幫官兵們表達對兩位的敬意，把他們想說的話貼在追思牆上。

蔡英文強調，非常感謝官士兵在這個當下，都能夠堅守崗位，保衛國家，維護台海的安全，穩定民心跟士氣；她也感謝今天來這裡致意的民眾，他們對總長及罹難同仁所表達的感謝與敬意，深刻感受到人民對國軍的支持。