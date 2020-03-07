中央流行疫情指揮中心今天公布我國每10萬人武漢肺炎發生率是0.19%，僅美國比台灣還低。指揮官陳時中說，台灣在第一次段考考得還不錯，後面還有期末考，會持續做好。圖/指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今天公布各國每10萬人武漢肺炎發生率，我國發生率是0.19%，僅美國比台灣還低。針對這樣的防疫表現，台灣應該得幾分?指揮官陳時中說，台灣在第一次段考考得還不錯，後面還有期末考，會持續做好，展現台灣國力。

陳時中今天秀出各國武漢肺炎發生率，每10萬人發生率最高的是韓國，高達12.18%，接下來是義大利7.66。陳時中解釋，雖然韓國的發生率很高，但他們非常採檢密集度高，因此發生率會衝高，死亡率沒有比較高，其他國家比較是有重症發生，才會被列為確診，不一定是真的發生率較低。

陳時中說，雖然有些國家確診人數很高，但因為人口多、密度較低，因此雖然確診數比台灣多很多，但發生率仍算少，例如美國就是。目前較關注的地方除了中東地區外，還有日本也是需要密切注意的國家。

陳時中指出，日本、德國、法國、西班牙的密集度則分別為0.32、0.77、0.95、0.8，因此今日也將德國、法國、西班牙升級，至於日本則原本就是第二級警示。

至於台灣每10萬人發生率是0.19%，僅美國比台灣還低。針對這樣的防疫表現，台灣應該得幾分?指揮官陳時中說，台灣在第一次段考考得還不錯，後面還有期末考，會持續做好，展現台灣國力。

他強調，台灣雖受各國肯定，還是要繼續做好，很多人長期努力累積下建立醫療系統，展現台灣國力，也透過團結維持台灣人心理素質。

外交部歐洲司長姜森今天也出席記者會，他說，病毒無國界，台灣持續和理念相近國家積極爭取參與WHA（世界衛生大會），近期收到很多正面回應，包括前法國衛生部長讚台灣防疫效果很好，很多外國媒體肯定台灣運用高科技、全民健康保險系統防疫，防疫系統高透明度等，對台灣參與WHO（世衛組織）有很大推進效果。

姜森表示，現在會繼續跟理念相近的國家合作，會試著看看台灣能回饋各國什麼、做什麼，和他國有更多交流。