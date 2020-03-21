今年初至今，解放軍的軍機已經繞經台灣周邊空域四次，未料，國民黨立委吳斯懷卻認為解放軍「沒有顯著挑釁」，國防部今(21)日發文直接打臉吳斯懷，強調保家衛國的立場，指出共軍軍機絕非僅「繞經或無害通過」週邊海、空域，都是「挑釁」、「威脅」的具體事證。圖/取自陳柏惟臉書

儘管中國武漢肺炎疫情嚴峻，中國依舊不放棄恫嚇台灣，尤其台灣防疫受到世界盛讚，國際知名度大大提升，更讓中國眼紅。今年初至今，解放軍的軍機已經繞經台灣周邊空域四次，未料，國民黨立委吳斯懷卻認為解放軍「沒有顯著挑釁」，希望國防部不要誤導。對國防部今(21)日發文直接打臉吳斯懷，強調保家衛國的立場，指出共軍軍機絕非僅「繞經或無害通過」週邊海、空域，都是「挑釁」、「威脅」的具體事證。台灣基進黨立委陳柏惟今天在臉書上PＯ文「你以為他的專長是軍事，其實他的專長是Pro-China.

國民黨立委吳斯懷在3月11日發出書面質詢指出，2月除中國在9、10兩日有殲11等多型軍機繞台，執行遠海長航訓練，其中一次越過海峽中線外；美軍12、13日也有MC-130J型機、B-52轟炸機及P-3C反潛機，分別在台灣海峽中線、東部空域及鵝鑾鼻外海飛行。

他說，根據「國際法」在沒有侵入領空且遵守「無害通過」慣例的狀況下，不論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」。

吳斯懷指出，海峽「中線」其實是台灣海峽一條「無形」界線，全線絕大部分係處公海，是原美軍協防台灣時據「中美共同防禦條約」單方面劃定，因而成為台灣海峽兩岸軍事和平底線的「默契」。繞台究竟是經過台灣「周邊空域」還是「侵犯領空」相差亟大。

國防部發布新聞稿打臉吳斯懷，中共迄今仍未放棄武力犯台，且刻意單方面破壞臺海現狀，嚴重衝擊區域安全與和平穩定。尤其去（108）年3月31日共機蓄意踰越海峽中線，打破兩岸默契，加之今（109）年初迄今，中共不顧其內部疫情嚴重，竟於我周邊海空域進行四次「針對性」訓練，絕非僅「繞經或無害通過」週邊海、空域，都是「挑釁」、「威脅」的具體事證，本部以負責任的態度，係就事實陳述，絕無誤導情事。

國防部表示，國軍基於職責，盱衡敵情威脅，秉持確保國家安全、國防安全，維護區域和平穩定。國防部表示，「有實力才有安全」，國軍勤訓精練、戮力戰訓本務，強調國軍絕對有信心，有實力守護家園。

基進黨立委陳柏惟今天則在臉書上PＯ文「你以為他的專長是軍事，其實他的專長是Pro-China」。強調，中國未放棄武力犯台前，試圖降低台灣戒心的都是潛在共犯，而這些共犯說著狼來了的時候，其實很有可能就是狼人本身。

吳斯懷的言論也引起網友撻伐，有網友說:「一想到要繳稅給這種人當薪水，就覺得肚爛」，也有網友建議「鄉民組團去立法院 一直繞吳立委轉圈 看看算不算挑釁？」