中國在南中國海的軍事活動以及對台灣的軍事施壓，引起各方對地區情勢的擔憂，關注台灣安全的美國國會議員準備再提案，授權美國總統使用軍力防範台灣受到中國的侵略，法案同時也「鼓勵美國總統或國務卿在台灣土地上與台灣總統會面」。

佛羅里達州共和黨聯邦眾議員、眾議院外交委員會成員約霍（Ted Yoho, R-FL）接受電視專訪透露，他將在這個星期提出一個名為《防止台灣遭侵略法》（Taiwan Invasion Prevention Act）的新法案，以防止中國對台灣的武力侵略。這也是繼近日美國參、眾兩院議員提出的《台灣防衛法》（Taiwan Defense Act）之後，美國國會又一個力挺台灣的新法案。

上星期五（7月17日），約霍眾議員在福克斯商業頻道「盧·道布斯今夜」（Lou Dobbs）節目關於「紅色風暴」（Red Storm）專訪中，先是針對中國在南中國海的軍事化作為做出評論，接著談到台灣問題。

他說，習近平沒有遵守2015年在白宮玫瑰花園對奧巴馬總統做出的不在南中國海島嶼軍事化的承諾，現在反而在那些島嶼上設有機場、軍機跑道、防禦工事、人員、各種防禦武器和軍用雷達系統等。因此他說：「你不能相信習近平和中國共產黨，因為他們總是在說謊」。

約霍接著說，美國對台灣「做得還不夠」，他準備這個星期提出《防止台灣遭侵略法》，在中國一旦對台動武時授權美國總統行使《使用軍力授權法》（AUMF），運用軍事力量防止台灣受到侵犯。

約霍指出，自基辛格時期以來美國對台灣和中國之間的態度就是戰略模糊，「我們下星期將提出一個法案，叫做《防止台灣遭侵略法》，該法案會非常清楚地列出來我們的目標。事實上，它甚至將表明授權《使用軍力授權法》的行使，如果中國侵入台灣的話。那個授權總統使用軍力的《使用軍力授權法》將有五年的日落條款。」

約霍說，目前美國源自雷根總統任期的協議是美國將出售台灣足夠的武器讓台灣能自我防衛，「不過當習近平宣布他已準備要為台灣流血並統一他們，他忘了問台灣。台灣一直都不曾是中華人民共和國的一部分，他們也不想要如此。所以必須要有和平的協商，我們再看看它會如何發展。」

約霍提到的《使用軍力授權法》是美國國會2001年911恐怖攻擊後通過的法律，這個立法授權對那些被總統認為曾計劃、授權、承諾或幫助發動2001年9月11日恐怖攻擊或是藏匿這些組織或個人的國家、組織或個人使用一切必要及適當的武力，以防止這些國家、組織或個人任何未來針對美國的國際恐怖行動。

約霍的發言人在回覆記者的電郵中提供了關於《防止台灣遭侵略法》的說明。

說明指出，自美中建交及《台灣關係法》通過後，美國明確表示，它預期台灣的前途必須通過和平方式解決。從那時開始美國與台灣的關係一直都是以戰略模糊來界定，那就是美國實行克制，不充分承諾會防衛台灣，以避免挑釁北京，但會提供台灣防禦性武器以威懾武裝侵略。

「由於人民解放軍自2016年台灣總統選舉後大幅增加挑釁作為，中華人民共和國軍隊在南中國海及台灣海峽咄咄逼人的軍事活動激增，以及對香港自治地位的公然違背，這已經變得越來越清楚，中國共產黨正在快速邁向實現其領土野心，無視國際譴責或激烈反應，現在已經將他們的目光轉向台灣，如果美國和台灣輸掉針對中國威懾之戰，那麼為台灣的戰爭就已經輸掉了。」

《防止台灣遭侵略法》要達到的目的包括：建立有限的授權以便總統能使用武力以達到確保台灣免遭武裝攻擊的特定目標；要求中國放棄使用或威脅以武力統一台灣；建立一系列安全對話及美台，以及與其他理念相近安全夥伴的聯合軍事演習；建議台灣增加內部資源以用於自我防衛，包括採購不對稱防衛武器、改善台灣的後備役制度，以及與美國在周期性防衛活動的交往；敦促美國貿易代表辦公室與台灣展開雙邊貿易協定的談判；鼓勵美國總統或國務卿在台灣土地上與台灣總統會面；歡迎台灣總統對美國國會聯席會議發表演說。