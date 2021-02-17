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每日國際焦點

幾內亞進行伊波拉疫情調查，追查相關接觸者，並將在受影響地區施打疫苗，表示有信心控制疫情。衛生部長表示，前次疫情時，花了好幾個月才搞清楚如何應對，經過上次經驗，此次4天內就已經開始分析結果。

緬甸警方新增翁山蘇姬罪名，稱違反天災防救法。中國駐緬甸大使否認中國干預造成政變，表示中國不樂見當前情況。新加坡稱緬甸情勢雖然讓人警覺，但是沒有制裁的必要性。

以色列表示針對伊朗核問題，將自行其是，不與美國拜登政府合作。拜登想重回伊核協議，天真認為只要溝通就能解決問題，以色列則認為嚴苛的制裁與有效的軍事威脅才能讓伊朗屈服。

查德宣布派出1200部隊取代原本預計撤出的法軍，以維護撒哈拉以南薩赫勒地區安全後，法國總統馬克宏與薩赫勒五國及其盟國會談，決定延後撤軍，表示過早撤軍將是個錯誤。法國駐軍8年以來有55名法軍陣亡，一直尋求退出策略。

印度

首月施打900萬人，計畫新增疫苗注射站至5倍。印度身為疫苗生產大國，一日僅施打30萬人，被視為速度太慢。

亞馬遜於印度由富士康清奈廠製造串流電視棒產品Fire TV Stick，首度開啟印度製造。

日本

福島地震影響豐田的供應鏈，11條生產線暫停數天。

16日表示將提供人道援助給阿爾察赫戰爭雙方的亞美尼亞與亞塞拜然，共480萬美元。

購買輝瑞疫苗卻沒有搭配所需的細注射針頭，使得一瓶只能抽出5劑而非輝瑞規劃的6劑，將產生數百萬劑浪費，但日本因疫情嚴重無法等待針頭到貨，仍於17日開始全面施打。

澳洲

16日通過阿斯特捷利康疫苗，下周將開始全面施打。

必和必拓因中國大買鐵礦等礦產，創下7年來最佳半年報業績。

紐西蘭

籍人士試圖從敘利亞偷渡進入土耳其，因身為伊斯蘭國成員而被捕，共3人，包括1名26歲女性與2個小孩，該女性原有紐澳雙國籍，澳洲單方面取消其國籍，使紐西蘭總理賈欣妲‧阿登大怒。澳洲總理莫里斯16日與阿登討論此事。

北韓

試圖派遣駭客盜取輝瑞疫苗相關資訊。

南韓

16日逮捕1名越過非軍事區的脫北者，調查中。

緬甸

警方新增翁山蘇姬罪名，稱違反天災防救法。軍方並稱非政變，將歸還政權給新大選的勝出者。

中國駐緬甸大使否認中國干預造成政變，表示中國不樂見當前情況。

新加坡稱緬甸情勢雖然讓人警覺，但是沒有制裁的必要性。

萬那杜

發生規模6.2地震，無海嘯風險。

歐盟

計畫更新採購合約，要求藥廠所提供疫苗需可涵蓋新變種病毒。歐盟因對疫苗合約相當挑剔，要求藥廠需為不良反應擔保等等，使得藥廠興趣缺缺，是歐盟疫苗施打遠慢於英國的原因之一。

推動廢除各國過去對石化能源投資的保護協議。

德國

計畫自3月1日起提供免費快篩。德國是最早施行普篩概念國家，結果因人力與資源嚴重不足不得不中途放棄，如今又要全面快篩，顯現理工人治國無法理解生醫檢測有偽陰性偽陽性問題，尤其COVID-19檢測不準確性相當高，全面快篩只會造成大混亂。

法國

總統馬克宏16日與美國副總統賀錦麗通話討論強化美法關係。

波蘭

試圖徵收媒體廣告收入稅，上週遭媒體停播抗議，以及反對黨和執政聯盟其他政黨反對，16日執政黨表示將收回重新起草法案。

捷克

與阿斯特捷利康討論增加採購，但是受阻於只能遵守歐盟合約。

斯洛伐克

中間偏右政府通過不信任案挑戰。

白俄羅斯

警方搜索記者與人權運動人士住家。

西班牙

饒舌歌手巴勃羅·哈塞爾因歌詞稱頌恐怖主義與侮辱國王，違法遭通緝，巴勃羅·哈塞爾拒絕自首，躲入加泰隆尼亞雷里達大學，16日西班牙警方突襲大學逮捕他。

美國

CVS Health宣布將重回歐巴馬健保。

哥倫比亞

17日開始全面施打輝瑞疫苗。

墨西哥

因綁架案盛行，計畫利用電話用戶資料建立生物辨識資料庫，引發資安與隱私權疑慮。

15日開始為老人施打疫苗。造成大排長龍。

幾內亞

進行伊波拉疫情調查，追查相關接觸者，並將在受影響地區施打疫苗，表示有信心控制疫情。衛生部長表示，前次疫情時，花了好幾個月才搞清楚如何應對，經過上次經驗，此次4天內就已經開始分析結果。

土耳其

總統艾爾段表示將擴大清剿庫德族。

美國國務卿布林肯向土耳其確保美國支持盟友，並非土耳其總統艾爾段所批評的，一面支持庫德族一面給土耳其口頭支持。

以色列

表示針對伊朗核問題，將自行其是，不與美國拜登政府合作。拜登想重回伊核協議，天真認為只要溝通就能解決問題，以色列則認為嚴苛的制裁與有效的軍事威脅才能讓伊朗屈服。

為提升年輕人疫苗注射率，與餐廳合作，提供施打疫苗能換免費披薩等餐點。

沙烏地阿拉伯

規定到2024年，國際企業要在沙國取得政府合約，必須在沙國設立區域總部。德國博世公司為此與沙國簽訂合作備忘錄。24家國際公司已經與沙國簽訂設立區域總部備忘錄，包括美國工程大廠貝泰，沙國回報給予貝泰其5000億美元新未來城計畫的基礎設施工程開發專案管理標案。

過去10天來遭葉門胡塞叛軍幾乎每日發射火箭攻擊沙國機場或軍事基地，沙國稱攔截其中大部分，但承認艾卜哈支線機場上周有次受創，16日也稱成功攔截火箭，但是在機場留下碎片。

葉門

胡塞叛軍進攻馬里卜，聯合國擔憂將造成數萬難民。

伊拉克

15日艾比爾國際機場美軍基地遭火箭襲擊，1名民間包商身亡。美國國務卿布林肯表達震怒。

因應攻擊事態增加，北約準備疫情結束後擴大於伊拉克訓練部隊。

查德

宣布派出1200部隊取代原本預計撤出的法軍，以維護撒哈拉以南薩赫勒地區安全後，法國總統馬克宏與薩赫勒五國及其盟國會談，決定延後撤軍，表示過早撤軍將是個錯誤。法國駐軍8年以來有55名法軍陣亡，一直尋求退出策略。

阿爾及利亞

5000人上街試圖恢復2019年遭防疫措施終止的反政府抗爭。

南非

計畫分享100萬劑阿斯特捷利康疫苗給其他非洲國家。首批嬌生疫苗在16日到貨。南非先前因阿斯特捷利康疫苗對變種病毒保護力有限而暫停全面施打。

前總統朱馬拒不為貪汙案出庭應訊，可能將遭判監禁。

政府提供南非航空3.46億美元資遣費協助重整。

喀麥隆

逮捕8名涉嫌虐待的士兵。11日士兵們持刀毆打被害人，影片流出。

剛果民主共和國

搭載700多人駁船撞毀導致至少60死，240失蹤。

福和會官方網頁：www.fratwn.org