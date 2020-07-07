辣台妹蔡總統面對強敵併吞，應該帶領台灣在快速變化的國際局勢中，跨出國家路，快、狠、準地做足準備因應之。圖／擷自總統府flickr

一直以來中國都是以迅雷不及掩耳之勢，迅速改變台灣現狀、東亞現狀、乃至國際現狀。中國全國人大常委會6月30日全票通過了香港《國安法》，國家主席習近平當日簽署第49號主席令予以公布，香港特區政府6月30日刊憲公布，即日晚生效。這還不夠快、狠、準嗎？

歐洲議會6月19日就曾以絕對多數通過議案：中國在香港實施國安法，歐盟將可以上訴至海牙國際法院，並利用經濟方式勸阻北京。但有用嗎？北京根本不當一回事。

面對中國巨變台灣做足準備？

同樣是6月30日，聯合國第44屆人權理事會會議在瑞士日內瓦舉行。中國通過法案後，包括法英國、日本、歐盟15個成員國在內的27個國家立即在日內瓦發表聯合聲明，表示中國必須重新考慮香港《國安法》，該法威脅到香港自治區的各種自由。但中國有理睬歐、美、日等的輿論嗎？相反的，古巴代表53個國家發表聲明，稱不干涉主權國家內部事務是《聯合國憲章》重要原則和國際關係基本準則，各國有權通過立法維護國家安全，歡迎中國立法機關通過港區國安法。80個國家在同一天分化為兩個不同的群體就涉華事件表明立場，實是罕見。對台灣而言有何警示？

中國內部天災人禍：近日廣東、廣西、四川各省洪水土石流氾濫，未來24省6億人口都將面臨上下游同時淹水的災難，眼見大壩已高出汛限水位卻無法洩洪，因為下游也都淹水，大壩恐將潰堤。日前中共決定犧牲下游保大壩。過去中國水利專家曾一再勸戒大壩蓋不得，提岀12項恐怖大災難，現在都一一出現，而大壩的興建也造成氣候異常，近日中國本土蝗害肆虐，境外蝗蟲也將至。專制體制不尊重專業，貽害人民。此時中共猶不顧國際輿論強推港版〈國安法〉，意圖警告台灣？天災人禍下中共沒有藍丁想像的那麼強？台灣也沒有中華遺民想像的那麼弱。但對野蠻的敵人，我們做足了準備？

自我軟化國族意識怎抗敵？

蔡總統自稱辣台妹，武漢肺炎疫情下中國已成世界公敵，還堅定抱著CHINA不放，連外館名片這最起碼的辨識，這麼小的事都不敢動，許多公務機關還訂著中國時報，蔣銅像、蔣錢幣…戒嚴符碼猶存…台灣人能期待新國家的遠景？

三位立院助理是匪諜，機密檔案被偷出，種種國安問題令人憂心。反觀同是女性領導人的朝鮮金與正，如何強化朝鮮民族主義，炸了南韓出錢蓋在北韓的聯合辦公大樓，一舉提高朝鮮和民主國家談判籌碼，展現她非凡的氣魄。雖說朝鮮是極權國家金與正能為所欲為，但從國族意識的建構上其魄力是勝過辣台妹。

《民報》董事長陳永興醫師表示，辜寬敏一年多來已經花了兩千多萬在「敦促總統推動正名制憲」的公投，於是他對辜先生說：「你得先去找蔡總統，否則最謙卑的公投題目，中選會能不能讓你們過，未知？必需想辦法先說服蔡總統。要不然跟東奧正名公投一樣前功盡棄。蔡總統不同意，是做白工的。」臉友也留言：「蔡總統連署，我才簽，否則沒用的。」領袖是希望的化身，蔡總統明白？

民進黨和國民黨一樣靠危機社會的亡國感支撐政權？

遺憾！面對強敵併吞，台灣不但沒能在快速變化的國際局勢中，跨出台灣國家路，快、狠、準地做足準備因應之，更持續藍綠內鬥中「維持現狀」，當然，台灣國家運動是台灣人追求民族解放的自決運動，並非建立在中國的強與弱上，但身為領袖，應鼓舞子民團結抗敵，讓人民對國家正常化有信心、有期待，而非模仿國民黨的作為，塑造與中共對抗下的危機社會，靠著恐懼的亡國感支撐政權。

過去蔣介石以暗渡陳倉的手段發「中華民國」身份證給台灣人，就曾遭二戰盟軍英國的反對，為什麼現在自稱「台灣隊隊長」的蔡總統要捨高民意的「台灣國民身分證」？還在「中華民國身分證」後再加上「 TAIWAN REPUBLIC OF CHINA」？中國已成世界公敵，框上CHINA讓台灣人身分認同繼續混淆！總想兩面討好？蔡總統的台灣意識在哪？沒有台灣國族意識如何抗敵？「本土政府」是否還能被期待？

全力扶持第二個本土政黨推進台灣國家路

日前國民黨「車輪花一現」鬧劇，顯見這個親中政黨終於式微，台灣必需有第二個本土大黨，不能讓民進黨一黨獨大，每次選戰台灣人民只能被勒索、要脅。國民黨爛，民進黨當然好混，眼前扶持本土第二大黨以取代國民黨，並與民進黨競合，才有利於台灣的政黨生態。

台灣國家路需要在現實上，找出一條可行的道路。去年個人加入一邊一國行動黨，是希望爭取2024總統門票。然選票就是事實、是現實，但817萬的現實，隨時可能改變，不管如何，2024年是關鍵，眼光放在2024年，蔡英文若不改革，民調支持度定會越來越低，台灣社會也未必能接受蔡所運作的接班人。既然國民黨已不成氣候，台派這裡一定要找出堅定台灣國家路的總統候選人。

領航人思維與意志左右國家方向，首要建構台灣國族意識

看看李登輝前總統，忍盡羞辱與苦難也把台灣從黨國獨裁的軌道中扭轉出來，如摩西帶領以色列人走出埃及般，欲帶領台灣人民走出支那專制的陰影，躋身世界民主自由之洪流。領航人的一言一行舉足輕重，思維與意志左右國家方向，建構台灣國族主義，讓成為一個主權獨立的新國家，蔡總統應視為第二任的重大要務。

白宮首席策略長兼美國總統顧問班農 Bannon 在「應對中國當前危險委員會」（Committee on the Present Danger）有一段非常重要的演講〈至暗時刻的關鍵一戰〉：如果不能迅速滅共，世界將重新陷入黑暗的兩極爭霸。美國人如此看待局勢，蔡政府當果決勇敢，對內以「獨派之建國意志」為柱，靈活運用「美國」之助力，能掌握這兩好牌，台灣人建立自己的共和國指日可待。民主之外，台灣更重要的是建構國族主義。