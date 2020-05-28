「雅典學會」（Athenai Institute）2020年5月13日發表的公開信截圖。圖／擷自美國之音網站

美國民主、共和兩黨下屬的學生組織的領導人聯名簽署公開信，呼籲關閉所有在美國的孔子學院，並抵制中國共產黨對美國大學的影響。

這封由非營利組織「雅典學會」（Athenai Institute）在5月13日發表的公開信指出，中國共產黨通過在美國高校設立孔子學院等方式，「公然試圖在美國和世界各地的大學中脅迫和控制言論，這對學術自由構成了生死存亡的威脅」。公開信呼籲立即永久關閉在美國的所有孔子學院。

這封名為「華盛頓呼籲」（Washington Appeal）的公開信獲得了兩黨學生組織領袖們的支持。

兩黨青年有共識

共和黨的青年組織—大學共和黨全國委員會（College Republican National Committee）在其官方推特上發表聲明，支持「華盛頓呼籲」。該組織的10位執行委員會成員以及45個州的主席和超過30所大學的分會在這封公開信上簽名。

民主黨官方學生組織—美國大學民主黨（College Democrats of America）有九位全國執行委員會成員以及16位州主席在這封公開信上簽名。

與此同時，還有更多的高校裡的兩黨組織在逐步加入到支持行動中來。

美國大學民主黨全國委員會主席約翰·梅茨（John Metz）對美國之音說：「這反映了兩黨的青年組織在這個問題上有越來越多的共識。」

美國目前仍有80所左右的孔子學院在運營中。中國政府表示，設立孔子學院是為了推廣中國語言和文化，而越來越多的批評者將其視作中國共產黨的在海外的政治宣傳機器, 以及監視、干預海外校園言論與活動的工具。