因為武漢疫情之故，教育部要求各級學校必須儘早演練遠距教學，並推薦諸多軟體供老師使用。而在推薦的軟體中，被認為最最易上手，且功能也最完備，更是免費的Zoom，一直是使用率最高的遠距教學軟體。只是無論在國內或國外，都相繼傳出此軟體的資安漏洞，甚至有上傳至他處的疑慮，致使教育部下架此軟體，並通令學校禁用。只是此處會產生的疑問是，教學又非並無隱私，為何要禁止?只是對於視訊軟體的資安疑慮，實非僅是教學內容的問題。

2018年於歐盟生效的一般資料保護規則（General Data Protection Regulation;GDPR），被認為是網路資訊保護規範的典範。而此規則的目的，即在私生活的尊重與各人資料的保護。其中，對網路服務的管理者於個人資料的處理，乃立下相當重要的規範原則。首先，因服務提供而因此擁有客戶端的個人資料，僅能在依法或得當事人同意下，才能為合於目的之使用。又如此的使用，也須嚴格遵守最小化原則，即對個資必須採取侵害最小的資料運用。

同時，面對這些個人資訊，管理者除應時時保持其內容的正確性外，基於所謂遺忘權的保障，也不能永久持有，而必須在一定期間內加以刪除。更重要的是，對於內容可能相當龐大的個人資料庫，管理者自然必須為嚴密的保護。而這種保護，既要抗拒來自國家、私人非合於正當法律程序的調取，更得強化網路安全，以來避免駭客的入侵。惟有落實如此的原則，才足以使個人資訊免於遭濫用。

Zoom恐未落實個人資料保護

就Zoom軟體的爭議，並非上傳的教學內容是否有隱私，而在於此軟體，恐有未落實個人資料保護的疑義。因於現在，一旦登入某個網站，就可能將個人電腦或手機內的所有資訊提供給管理者，甚至還可能有後門程式，可以隨時監控或記錄使用者的網路活動，則在現今3C產品不離身，個人的生活動靜，就可能暴露在老大哥的監控之下。

故管理者到底有無清楚告知用戶，如此登錄的後果，以及資料使用的限制等等，實就出現很大的問題。尤其是有關Zoom的資安漏洞，因此外洩客戶資訊，就算不是有意，至少也是對網路安全與防火牆的建立，有著相當嚴重的疏失。

當然，存在於Zoom的疑問，其他軟體是否也存在？答案當然是肯定的，甚至在每個人所日常使用的電子科技產品，老實說，都存在此風險。只是一般民眾並非所謂資訊專家，更不可能知悉內部的細節，故關於此方面的保護，自應由產品或服務提供者為保證。惟此種自律，實屬相當不可靠，自應由監督機關來把關，而非將危險完全由人民來承擔。

故教育部立即下架有資安疑慮的軟體，確實有其必要。只是在對抗有形病毒之際，對網路的無形病毒防制，於超前佈署之同時，除了提供相關平台供選擇外，也應針對軟體的資訊安全為詳細檢視，甚至有必要列出每個軟體可能出現的漏洞、可能的風險等等。若僅只是提供軟體使用，卻未為事前的評估，更僅是於事後下令禁止，這實非主事者該有的作為。