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每日國際焦點

日本與美國制定聯合作戰計畫以因應台灣發生緊急狀況

南韓總統文在寅特赦前總統朴槿惠

阿根廷美元快速流失，央行現金外匯存底幾乎告罄，總外匯存底降至390億美元

美國情報顯示沙烏地阿拉伯在中國幫助下發展本土彈道飛彈

日本

與美國制定聯合作戰計畫以因應台灣發生緊急狀況

南韓

取消唐鳳演講後與中國會談

文在寅特赦前總統朴槿惠

中國

香港研究顯示科興疫苗對Omicron 無效

印度

總理莫迪要求各邦提升氧氣供應以及強化醫療基礎設施以因應Omicron

澳洲

網路平台需付費給媒體法案出現一大問題，假新聞網站也有收費權利

印尼

國營機場公司與印度企業聯盟計畫斥資60億美元讓印尼瓜拉納穆國際機場成為與星馬競爭的機場

考慮補貼食用油以對抗通膨

菲律賓

核准美國默克抗疫新藥緊急使用於高風險病人

馬來西亞

希望購買科威特的全數F/A-18大黃蜂戰機，考量飛行時數低狀態很好

新加坡

央行表示與美國600億美元貨幣交換協定於12月31日到期截止，因美元資金狀況已經正常穩定

越南

俄羅斯捐贈10萬劑史普尼克Light疫苗

泰國

破獲藏於沙包價值3000萬美元甲基安非他命

緬甸

崩坍玉礦尋獲3死

阿富汗

自殺炸彈客意圖攻擊護照局於門前被擊斃

索羅門群島

中國將派警官協助訓練警力

歐盟

2020年歐盟國家全職研究人員增加54.6萬至189萬人

英國

牛津研究顯示阿斯特捷利康疫苗追加第三劑對Omicron有效

倫敦帝國學院研究顯示Omicron住院風險比Delta低40~45%

法國

將於2022年1月初對英國漁權問題進行法律行動

德國

外長表示支持加深與烏克蘭關係，以及增進歐盟與烏克蘭關係

瑞士

決定廢除1%投資印花稅

義大利

與法國共同提出討論聯合發行歐盟債務，預計將受到德國反對

白俄羅斯

將美國自由歐洲電台列為極端組織

波蘭

將歐盟法治問題提至憲法法庭

保加利亞

提出75列弗獎金鼓勵退休老人施打疫苗

美國

鴻海取得2880萬美元威斯康辛州稅務抵減資格

核准美國默克抗疫藥物molnupiravir

加拿大

達成2021年新增移民40.1萬人目標

墨西哥

資深參議員幕僚涉嫌6月時殺害市長競選對手被捕

巴西

2021年新增近300萬工作

阿根廷

美元快速流失，央行現金外匯存底幾乎告罄，總外匯存底降至390億美元

委內瑞拉

大舉偷渡往美國使首都各處唱空城計，至9月遭美國移民局逮捕偷渡客高達47762人

薩爾瓦多

國會續選出與美國終止反貪腐協定的Rodolfo Delgado為檢察總長

以色列

Omicron疫情趨緩，延緩施打第四劑追加疫苗

沙烏地阿拉伯

美國情報顯示沙國在中國幫助下發展本土彈道飛彈

阿拉伯聯合大公國

警方查獲價值1580萬美元苯乙胺興奮劑藏於檸檬中

卡達

宣布大舉擴建公共藝術，以成為中東藝術聖地

葉門

沙國聯軍稱攻擊沙那軍營，胡塞叛軍表示聯軍轟炸的是監獄

土耳其

土耳其航空2022年加薪65%以對抗通膨

埃及

總理表示4年內燃油補貼經費自1280億降至170億埃及鎊

黎巴嫩

聯合國芬蘭部隊在22日遭民眾扔石塊攻擊，外長致歉

衣索比亞

中央政府表示目前中央軍不會越界進入提格雷

南非

核准嬌生疫苗追加第二劑

民主剛果

南基伍省墜機3死

尚比亞

下周起提供追加疫苗

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